Meghan attaccata mentre legge il suo libro ai bambini: “È un errore”

L’errore di Meghan Markle mentre leggeva il suo libro ai bambini di tutto il mondo? Essersi presentata: ecco come sono andate le cose e perché la moglie di Harry è stata attaccata di nuovo!

Meghan Markle ha scritto e pubblicato di recente il suo primo libro per bambini. Si intitola La Panchina (The Bench) e nasce da una singola poesia che Meghan aveva dedicato a Harry, appena diventato padre, e al figlio Archie.

Il libro scritto da Meghan è stato illustrato con dei bellissimi acquerelli dell’artista Christian Robinson e, per quanto il prodotto finale possa essere bello e gradevole, ha ricevuto una strana accoglienza da parte del mercato letterario.

Pare infatti che il libro non abbia avuto il successo di vendite che i Sussex speravano, nemmeno dopo gli eventi organizzati da Meghan per promuoverlo.

Nelle scorse settimane, infatti, la Duchessa si è recata in una scuola di New York per leggere in prima persona il suo libro a una scolaresca di bambini afroamericani e ha fatto anche un’ingente donazione alla scuola per migliorare il livello di cura ricevuto dai bambini.

Dopo l’episodio di New York, Meghan ha deciso di leggere il proprio libro on line, in maniera da raggiungere quanti più bambini possibili e instaurare con loro un rapporto semplice, diretto e personale come è nel suo stile.

Da dove sono arrivate le critiche? Ovviamente dagli adulti!

L’errore di Meghan Markle mentre legge il libro sta tutto … nel nome!

Dopo aver lasciato la Famiglia Reale inglese, Meghan Markle ha affermato più volte che i titoli nobiliari non contano molto, che si tratta di qualcosa di superfluo a cui si può rinunciare in nome di qualcosa di più grande, come l’amore e la serenità familiare.

Proprio per questo motivo, ad esempio, Harry e Meghan hanno rifiutato il titolo nobiliare che la Regina intendeva donare ad Archie quando ancora il bambino era parte della Famiglia Reale inglese.

Si tratterebbe di una scelta perfettamente coerente per due persone che hanno fatto letteralmente di tutto per lasciarsi alle spalle tutte le antiche (e a volte inutili) tradizioni legate alla nobiltà e in particolare alla nobiltà inglese.

Il problema è che da quando Meghan è negli States ha continuato a usare il suo titolo nobiliare in ogni modo e in ogni forma possibile.

Il titolo di Duchessa di Sussex, che le è rimasto di diritto anche dopo l’uscita dalla Famiglia Reale Britannica, è stato usato da Meghan per firmare il suo libro e anche per presentarsi ai bambini nel filmato in cui leggeva la sua poesia.

Anche se il titolo è stato usato in maniera molto informale, quasi pronunciato distrattamente, i commentatori di mezzo mondo hanno considerato Meghan colpevole di aver commesso un grande errore.

In particolare, Meghan è stata presa in giro dai conduttori di una trasmissione della fascia mattutina della TV Australiana, che hanno riso non troppo bonariamente di lei e del suo atteggiamento da persona alla mano e donna normale che però come prima cosa mette in chiaro il suo titolo.

“Ai bambini non importa!” ha commentato un conduttore australiano, sottolineando il fatto che, se quel video era davvero destinato ai bambini, era piuttosto inutile spiegare quale fosse il proprio titolo nobiliare, soprattutto dopo che Meghan ha fatto di tutto per prendere le distanze da quel mondo.

Inoltre, gli osservatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che Meghan indossava alcuni gioielli appartenuti alla Principessa Diana e che sono passati a Harry dopo la morte di sua madre.

Mostrano pubblicamente tutti i doni di suo marito che la legano a Diana, Meghan ha voluto affermare indirettamente di voler seguire l’esempio della Principessa del Galles e di voler essere in qualche modo la sua erede, occupandosi soprattutto dei diritti delle donne e dei bambini.

Si tratterebbe di uno scopo assolutamente nobile, se fosse sincero, ma per molti tutto ciò che Meghan fa è un attento calcolo con obiettivi ben specifici. Quale sarà la verità?

