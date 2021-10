La diarrea prima del ciclo è un tormento? Ecco le cause (e anche i rimedi!)

By

Soffri di diarrea prima del ciclo? Scopri da cosa dipende e cosa puoi fare per rimediare.

Soffrire di diarrea prima del ciclo è un problema piuttosto comune che rientra tra i sintomi della così detta sindrome premestruale. Una condizione che riguarda almeno il 70% delle donne e che può rendere quei giorni più difficili per via delle evidenti difficoltà di gestione.

Ma perché ci sono persone che durante il ciclo soffrono di stitichezza o di diarrea? Il cambiamento di ormoni può creare degli scompensi che portano ad effetti ben diversi tra loro. Scopriamo quindi quelli strettamente legati alla diarrea e cosa si può fare per attenuare il problema.

Diarrea prima del ciclo: cause e possibili rimedi

La diarrea prima del ciclo si presenta per via della presenza delle prostaglandine. Si tratta di particolari molecole che vengono prodotte dalle cellule dell’endometrio.

Questo, si sfalda ogni qual volta non avviene la fecondazione dell’ovulo, portando al flusso mestruale a sua volta stimolato dalle contrazioni provocate dalle prostaglandine. Si tratta di un procedimento che in alcune donne può portare a forti dolori e a problemi di diarrea che vanno dalla preparazione al ciclo fino alla sua scomparsa.

Quando il problema della diarrea diventa costante o si hanno in concomitanza altre problematiche legate al ciclo, la prima cosa da fare è senza alcun dubbio quella di contattare il proprio medico.

È infatti importante sapere che provare forti dolori durante il ciclo non è normale né giusto e tal fine è importante trovare un medico che sappia come agire per rendere questo appuntamento mensile il meno fastidioso (e doloroso) possibile.

Detto ciò, scariche improvvise e continue possono alterare il benessere dell’intestino e di certo si può sperare di trovare sollievo attraverso un’anamnesi con conseguente cura dello stesso. Nell’attesa di capire come muoversi si può regolare un po’ l’alimentazione evitando alimenti come latticini, cibi ricchi di grassi e verdure o frutta che possono causare fermentazione.

Mangiare in modo sano e leggero già da qualche giorno prima del flusso potrebbe aiutare in tal senso. Sopratutto se si sceglie di associare alla nuova alimentazione anche dei probiotici che andranno scelti in base alle proprie esigenze.

In questo modo, con un po’ di pazienza e in mancanza di problematiche extra sarà possibile vivere il ciclo con maggior rilassatezza.