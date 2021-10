Damiano Carrara conquista tutti: Alessandro Borghese spodestato

Damiano Carrara sta conquistando tutti dopo l’esperienza a Bake Off Italia, prendendo il posto che era di Alessandro Borghese.

Damiano Carrara ha esordito qualche tempo fa su Real Time, prendendo parte a Bake Off Italia nelle vesti di giudice. Da lì la sua carriera televisiva è arrivata alle stelle, in quanto in men che non si dica è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di italiani che lo stimano non solo per le sue doti di pasticcere ma anche per la sua bellezza che non passa assolutamente inosservata.

Lo stesso discorso vale anche per Alessandro Borghese, che è stato senza dubbio il primo chef a diventare popolare sul piccolo schermo degli italiani, ma loro due non sono di certo gli unici. Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete quali dei tanti chef e pasticceri televisivi sia il loro preferito e la reazione non è tardata di certo arrivare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: La dieta di Damiano Carrara: “Dolci tutti i giorni: ecco come mi tengo in forma”

Da Alessandro Borghese a Damiano Carrara: gli chef più amati della tv

Prima di rivelare la classifica completa, è bene fare alcune precisazioni. Questa classifica è stata realizzata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo denigrare o influenzare l’opinione e la reputazione dei professionisti in questione.

Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ed in fondo all’articolo trovate le relative percentuali. Specifico questo, partiamo subito con la classifica completa degli chef in tv più amati del web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 4 Ristoranti, svelato il segreto: cosa si nasconde dietro il programma di Alessandro Borghese

All’ultimo posto della classifica troviamo Simone Rugiati. Simone ha portato la sua cucina in tv e non solo. In quanto ha condotto diversi format relativi al mondo del cibo, come Cuochi e Fiamme, ma ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Ad un gradino più in alto, direttamente da Cortesie per gli ospiti, troviamo invece Roberto Valbuzzi.

Al secondo posto, come facilmente immaginerete data la nostra introduzione, troviamo uno degli chef più amati del piccolo schermo degli italiani. Stiamo parlando di Alessandro Borghese, che è riuscito a guadagnarsi la medaglia d’argento in questa classifica decisa dagli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social che hanno invece consegnato la medaglia d’oro a Damiano Carrara, che dopo l’esperienza a Bake Off Italia ha condotto anche format come Cake Star, in coppia con Katia Follesa.

Di seguito trovate la classifica completa e le relative percentuali.