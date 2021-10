Test della Personalità | Scopri un tuo difetto che in realtà è un pregio

Con questo test della personalità un tuo difetto si trasformerà “miracolosamente” in un pregio, perché ti aiuteremo a vederlo nella maniera giusta.

Prima di scoprire come trasformare un tratto negativo tipico del tuo carattere in un tratto positivo, dovrai fare però un piccolo esame di coscienza!

Tutte le persone hanno tratti positivi e negativi all’interno della propria personalità. Molto spesso però i tratti negativi emergono più degli altri perché le persone tendono a essere molto critiche, sia nei confronti di se stesse sia nei confronti delle persone da cui sono circondate.

Proprio per questo motivo capita che le persone “prese di mira” finiscano per considerare dei difetti alcuni tratti del proprio carattere che semplicemente sono più appariscenti o più definite di altri.

Qual è il tratto predominante del tuo carattere che per molte persone potrebbe essere considerato un difetto?

Test della Personalità dei Difetti

Il trucco per eseguire nella maniera corretta questo test è osservare le immagini che ti proponiamo e scegliere l’immagine che senti più in sintonia con il tuo carattere e in generale con il tuo modo di essere. Perché il test funzioni è molto importante che tu scelga nella maniera più spontanea e istintiva possibile!

1 – L’Unicorno

L’unicorno è una creatura fantastica che esiste da oltre un millennio nella mitologia umana. Secondo le leggende questo animale è così puro da riconoscere le persone malvage e, per questo motivo, si lascia avvicinare soltanto dalle persone pure di cuore.

Con il passare dei secoli l’unicorno si è trasformato in un simbolo di fantasia e di lontananza dal mondo reale ed è un animale che piace moltissimo alle bambine o alle ragazze molto giovani.

Se hai scelto l’unicorno significa che appari spesso come una persona con la testa tra le nuvole, molto sognatrice e spesso completamente scollegata dalla realtà e dai problemi concreti.

Capovolgendo questo giudizio assolutamente negativo si potrebbe affermare che sei una persona dalla fervida immaginazione e dalla capacità di sognare che, di solito, si perde nell’età adulta. Coltivi molti interessi, ti appassioni facilmente alle cose, sei una persona idealista: il mondo avrebbe bisogno di persone come te!

2 – Lo Specchio

Lo specchio è un oggetto molto importante per le donne, che trascorrono di certo molto più tempo degli uomini davanti ad esso. I pittori dell’antichità lo utilizzavano anche per rappresentare l’idea di verità e infine nelle fiabe è spesso un oggetto potente ma estremamente pericoloso.

Se hai scelto questo oggetto spesso vieni considerata una persona vanitosa e frivola da coloro che ti osservano dall’esterno e che non ti conoscono bene.

Cosa c’è di buono? Che non si tratta affatto di un difetto: sei una persona consapevole dei suoi pregi e dei suoi difetti ma che si sforza sempre di apparire al meglio possibile in ogni situazione, cercando sempre di ottenere grandi risultati. Non hai paura di lavorare sodo e di impegnarti nelle cose importanti per te, altro che frivola!

3 – La Bacchetta Magica

La bacchetta magia è lo strumento tipico di coloro che sono in grado di padroneggiare la magia per agire sul mondo o cambiare il futuro. Maghi e streghe sono persone eccezionali che, secondo la tradizione, sono in grado di ottenere grandi cose grazie alla volontà, al sacrificio e al duro lavoro.

Una delle leggi universali del funzionamento della magia, infatti, è che “la magia ha sempre un prezzo”. Per questo motivo i maghi sanno che c’è bisogno di grande impegno e di una forte disciplina per ottenere ciò che vogliono, e sono disposti senza problemi a fare questo tipo di sacrifici.

Se hai scelto questo oggetto molto probabilmente qualcuno pensa che tu voglia comandare “a bacchetta” tutti coloro che ti sono intorno, imponendo non solo le tue idee, ma anche il tuo modo di pensare e i tuoi obiettivi.

È così? Beh, forse in parte sì, ma probabilmente chi ti fa queste critiche invidia il tuo carisma e la tua sicurezza. Volendo guardare le critiche da un altro punto di vista, il tuo pregio è la capacità di realizzare le tue idee: sei una persona diretta e concreta, che non ha paura di andare dritta al punto e di sporcarsi le mani se fosse necessario.

4 – Il Fuoco

Il fuoco è il più distruttivo degli elementi naturali, spesso associato alla distruzione, allo spavento e alla punizione (del resto l’inferno non è altro che un immenso reame infuocato!). Il fuoco però è anche associato alla passione e alla rabbia, quindi in generale alle emozioni più profonde e incontrollabili del nostro animo.

Se hai scelto il fuoco è probabile che molte persone ti vedano come una persona che si arrabbia spesso, a volte senza un motivo apparente. Potresti anche essere stata accusata di avere poca pazienza e di non essere gentile.

Volendo guardare il lato positivo di queste tue caratteristiche si può dire che il tuo pregio consiste nel mettere il cuore e tutta te stessa in tutto quello che fai. Sei sempre sincera e non hai paura di combattere le ingiustizie in ogni modo possibile, soprattutto quelle che danneggiano te e le persone che ami! Il mondo avrebbe bisogno di più persone come te!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.