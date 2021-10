Fare l’amore non è mai un rimedio, è solo un tentativo disperato

Usare la sessualità per risolvere i problemi aiuta la coppia a ritrovare l’unione? Analizziamo insieme la questione.

Fare l’amore è il cemento della coppia e questo è il motivo per il quale spesso la coppia lo usa come un rimedio per superare le difficoltà. Ma serve davvero a unire una coppia disperata? Scopri tutto ciò che dovresti sapere sull’argomento.

State attraversano un brutto momento e non sapete come comportarvi? Fare finta di nulla e cercare di rafforzare la vostra unione facendo l’amore potrebbe non essere la soluzione. Prima o poi diventa chiaro che fare l’amore non risolverà i vostri problemi.

Fare l’amore aiuta la coppia a ritrovarsi?

Avete fatto l’amore, è notte fonda, non riesci a dormire e continui a girarti nel letto. Guardi lui accanto a te nel tuo letto ma provi una strana sensazione. I tuoi pensieri fluiscono verso qualcuno che non c’è oppure semplicemente continui ad avvertire quella sensazione di solitudine anche se sola non sei.

Fino a poco prima eravate un corpo solo, hai provato piacere e dovresti avvertire gli effetti dell’ossitocina ma continui a percepire quella tristezza, la gioia se ne è andata via col tuo ultimo gemito di piacere.

Guardi ancora una volta l’uomo disteso accanto a te nel tuo letto e senti il peso della sua presenza ed è allora che probabilmente comprendi che fare l’amore non è soluzione per ritrovarvi se vi siete persi.

La fusione dei corpi non fa avvicinare anche le vostre anime. Le anime fanno un viaggio diverso. Fare l’amore come se fosse un rimedio apporta benefici limitati e molti effetti collaterali.

Fare l’amore quando il cuore è spezzato serve solo ad aumentare la confusione e la sofferenza. Pensare di riempire un vuoto attraverso l’atto sessuale è un errore.

La cosa migliore da fare è fare chiarezza in noi stessi e vivere questo periodo in astinenza sessuale, per tutto il tempo necessario. Quando c’è qualcosa che non va o si prova dolore non c’è nulla di sbagliato nel non fare l’amore, anche per mesi.

Diverso è il caso in cui non si fa l’amore per mesi per via degli impegni che ci fanno trascurare l’altro o per via di grandi cambiamenti ( ad esempio l’arrivo di un figlio) o per un periodo caratterizzato dal calo del desiderio. In questi casi la coppia non soffre per un avvenimento che li riguarda e non fare l’amore, quindi essere fisicamente distanti, porta la coppia a sperimentare anche una distanza emotiva, che prima non c’era.

Quando è la distanza emotiva ad allontanare la coppia fare l’amore non è il modo migliore per risolvere i problemi. La comunicazione, l’apertura verso l’altro potrebbe essere un buon antidoto. Se il partner mostra il suo sostegno e la sua disponibilità al confronto e al chiarimento le vostre anime potrebbero tornare presto a sorridersi.

Nessuna donna dovrebbe piegarsi al volere e al desiderio del partner solo per mitigare le tensioni o non creare altre discussioni. Fare l’amore dovrebbe essere sempre un atto di piacere, non una medicina.

Fare l’amore dovrebbe far esplodere tutti i tuoi sensi, non provocarti una anestesia emotiva.

E’ bene ricordare sempre che la sessualità di una persona è quello che questa persona sceglie che sia. Sta a te decidere se lasciare che sia un’esperienza meravigliosa e felice oppure che diventi il volto di un’illusione disperata.