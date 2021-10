Ecco il cocktail perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Hai in programma un’uscita con gli amici? Gli astri ti consigliano il cocktail perfetto per te a partire dal tuo segno zodiacale.

Se quando esci con gli amici sei solito prendere un drink ma sei sempre indeciso su cosa prendere, prova a seguire il consiglio degli astri. Sembra che esista un cocktail perfetto per ogni segno zodiacale.

Gli astrologi si sono pronunciati e sono pronti a consigliarti il cocktail che rispecchia maggiormente la tua personalità. Se spesso ti manca l’ispirazione ti consigliamo noi il drink perfetto.

LEGGI ANCHE —-> Questi 3 segni zodiacali concluderanno Ottobre con una brutta sorpresa

Per ogni segno zodiacale esiste un cocktail ideale

Prendi nota del cocktail ideale in funzione del tuo segno astrologico. Gli astri riusciranno ad indovinare i tuoi gusti?

Ariete

Per un segno come l’ariete impulsivo e determinato il cocktail ideale è senz’altro una caipirinha con aggiunta di un buon rum bianco.

Toro

Il Toro è un segno affettuoso, dolce, molto affascinante ed intelligente. Ama godersi i suoi momenti di relax. Questo segno dovrebbe provare a sorseggiare un ottimo Ti-punch.

Gemelli

Il gemelli è una persona solare e divertente. Ama divertirsi e è ricco di sorprese. Il suo drink ideale è un mojito ma non classico, alla fragola, un abbinamento azzardato come lui.

Cancro

Il Cancro è un segno che ama sedurre ed essere sedotto. E’ misterioso e affascinante, il suo cocktail perfetto è un Margarita ghiacciato.

Leone

Il Leone è un esibizionista. Ha gusti molto raffinati e ama sentirsi libero. Il suo drink ideale è un Long Island Iced Tea fresco e con tante bollicine.

Vergine

Il segno della Vergine è perfettino e salutista, il suo cocktail ideale è alla frutta e ricco di vitamine, un Mocktail agli agrumi sarebbe perfetto.

Bilancia

La Bilancia ha bisogno di portare equilibrio nella sua vita, per lui ci vuole un cocktail con un gusto leggero e perfetto per l’Happy hour del quale è un fan sfegatato. Un Bloody Caesar potrebbe soddisfarlo.

Scorpione

o Scorpione è un segno molto passionale. Per tenere a bada i suoi bollori ci vuole decisamente un fresco Cosmo!

Sagittario

Il sagittario è un segno che ama la novità, l’avventura e ama viaggiare. Per lui non c’è niente di meglio di un Sex on the Beach. Un Cocktail tropicale che ricorda terre lontane.

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto determinato e competitivo, nella vita è estremamente serio, per questo ci vorrebbe un cocktail fresco e leggero come una Sangria fruttata!

Acquario

L’acquario è un segno originale. Lui fa la differenza in tutto ciò che fa e che pensa. Il suo cocktail ideale è uno Spritz.

Pesci

Il Pesci è un sognatore. E’ un segno che ha bisogno dei suoi tempi in tutto anche perchè ha perennemente la testa da un’altra parte e per connettersi con la realtà impiega tempo. Per uno che ama la vita comoda come lui il cocktail ideale è un Blue Lagon o un bicchiere di vino rosato.