Anticipazioni Una Vita: triplice addio, lacrime ad Acacias

Anticipazioni Una Vita: tre personaggi lasciano per sempre il quartiere di Acacias. Ecco chi sono e perché vanno via

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni settimanale: Bellita, José Miguel e Alodia lasciano Acacias

Nuove anticipazioni di Una Vita. Un addio triplicato! Infatti Bellita, Josè Miguel e Alodia abbandonano definitivamente Acacias. Ecco perché.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita i telespettatori dovranno fare i conti con l’addio (momentano) di tre amatissimi personaggi. si tratta della cantante Bellita del Campo (Maria Gracia), del marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e della loro domestica Alodia Exposito (Abril Montilla).

L’addio avrà origine dall’istante in cui José Miguel e Bellita riceveranno un telegramma dal genero Emilio Pasamar (Josè Pastor), che li metterà al corrente del fatto che Cinta (Aroa Rodriguez), in Argentina per svolgere la sua tournée, ha avuto una minaccia d’aborto. Come facilmente prevedibile, la Del Campo si dispererà per le condizioni di salute dalla figlia e verrà presa da un unico pensiero: raggiungerla nel più breve tempo possibile.

Il Dominguez Senior comprerà dei biglietti per loro due e la domestica Alodia per un transatlantico diretto in America anche se la domestica si mostrerà fin da subito preoccupata e spaventata dall’idea di dover prendere una nave.

Per non farla spaventare ulteriormente Fabiana e Casilda (Marita Zafra) le prepareranno una tisana totalmente rilassante nel giorno previsto per la partenza. Il risultato? Alodia crollerà dal sonno dopo essere salita sulla macchina in direzione dell’aeroporto e non potrà salutare nessuno.