Gli accessori di Chiara Ferragni spopolano sul web. Ma quanto costano?

Gli accessori di Chiara Ferragni brillano come non mai e spopolano sul web. Ma di quale brand sono? E quanto costano? Vale la pena averli? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli accessori più trendy del momento, di Chiara Ferragni!

Siamo abituate ad acquistare capi di abbigliamento, accessori e quant’altro solo dopo averli visti precedentemente indossati da altre persone. Apriamo i social media e vediamo influencer, personaggi famosi o i nostri amici a cui abbiamo generosamente donato un “follow”, indossare un determinato capo. Se fino a 5 minuti prima non avevamo assolutamente bisogno di nulla, dopo aver visto la suddetta foto facciamo di tutto per avere e indossare il capo quel capo di cui ci siamo innamorate. Abbiamo perso la creatività. I nostri gusti sono stati messi da parte e seguiamo i gusti di coloro che “contano”. Indossiamo e acquistiamo ciò che ci propongono i social media. In genere però questi personaggi che tendiamo a seguire come guru di moda, e non solo, indossano capi, o articoli cosmetici, perché vengono pagati dal brand in questione per farsi fare della pubblicità e sfruttare la loro popolarità.

Cosa avviene invece se l’influencer in questione ha raggiunto una fama talmente importante da poter creare il proprio brand? Leggiamolo insieme!

Oggi parleremo di lei, Chiara Ferragni. Madre, imprenditrice, moglie, influencer, modella, proprietaria di un brand tutto suo, blogger, e chi più ne ha più ne metta.

Lei ce l’ha fatta. Voleva diventare la migliore versione di se stessa, e se questo era quello che voleva, ce l’ha fatta di sicuro.

Però questo non è un articolo di gossip, ma di moda! Ed è di ciò che parleremo qui oggi: dell‘influenza nel mondo della moda che ha il personaggio di Chiara Ferragni.

Dopo aver creato un blog dove per l’appunto spiegava il suo punto di vista in fatto di moda, e dopo aver visto, con lungimiranza, il potere di Instagram, in un momento in cui nessuno credeva in lei, Chiara Ferragni è ufficialmente una delle donne italiane più seguite al mondo.

Ma non è tutto. Ha creato un proprio brand di abbigliamento, ha firmato una collezione di articoli per la scuola in collaborazione con Pigna, e adesso il suo brand offre anche una collezione di alta bigiotteria che sta spopolando sul web.

Ma di cosa si tratta? Quanto costano? Vale la pena acquistare gli accessori di Chiara Ferragni? Leggiamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Anelli, bracciali e orecchini: per splendere con gli accessori di Chiara Ferragni Brand!

Avete la passione per gli accessori? Allora non potete perdervi gli accessori splendenti di Chiara Ferragni!

Negli ultimi post dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto in cui mostrava degli accessori luminosi e alla moda, della sua linea personale Chiara Ferragni Brand.

Ha mostrato una collana, la Infinity Love Chocker, formata da una serie di zirconi a forma di cuore. Una serie di orecchini pendenti, composti sempre da zirconi dalla forma a cuore, da abbinare alla collana precedente, anelli e bracciali, tutti della stessa tipologia, forma e ovviamente brand.

Gli accessori sono composti da una base di rodio e le pietre, come abbiamo visto precedentemente, sono zirconi.

Costi dei vari accessori? La collana chocker ha un costo di € 249,00. L’anello € 59,00 e gli orecchini variano in base alla grandezza, € 79,00 i pendenti e € 89,00 i cerchi con le pietre a forma di cuore, già sold out sul sito ufficiale.

Rapporto qualità prezzo? Per questa volta Chiara Ferragni non farà parlare di se. I prezzi degli accessori sono più che adeguati ai materiali e alle varie lavorazioni.

Anzi, perché non pensare ad un accessorio di Chiara Ferragni Brand come regalo di Natale? Farete dei ragli ottimi, che piaceranno, e che sono attuali e di tendenza!

L’importante è non perdere mai il proprio gusto e la propria personalità. Nella moda questo è tutto ciò che realmente conta!

Termina qui la guida di stile di CheDonna di oggi, incentrata sugli accessori trendy di Chiara Ferragni Brand.

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con i tempi e conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo.

Perché non esiste moda senza attualità, società e un pizzico di gossip!