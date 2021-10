Quale Spice Girls eri? Scopri subito chi sei diventata nella vita!

Oggi vogliamo proporti il test delle Spice Girls: ragazze degli anni ’80 e ’90, ci siete? Scopriamo subito chi sei diventata nella vita!

Speriamo, ovviamente, di non dovervi fare nessun tipo di presentazione o di introduzione quando parliamo di una delle girl band (se non l’unica) più famosa del mondo.

Imitate, famosissime, modello di stile e vere e proprie reginette dell’Universo negli anni ’90, le Spice Girls rappresentano delle vere e proprie icone di stile per tantissime ragazze (ed anche ragazzi, perché no).

Tutti, prima o poi, abbiamo deciso quale delle cinque cantanti avremmo voluto essere: adesso è ora di scoprire che cosa rivela di noi la nostra scelta!

Test delle Spice Girls: dicci quale eri e ti diremo come sei diventata nella vita

Quale Spice Girls eri?

Diciamoci la verità, tutti, prima o poi, abbiamo giocato insieme agli amici ed alle amiche a “fare le Spice Girls”.

Riuniti in giardino od in camera da letto, tutti prima o poi ci siamo acconciati i capelli, creato il make up e magari litigato per i vestiti in modo da poter interpretare la nostra Spice Girl preferita.

LEGGI ANCHE –> Qual è l’animale più potente? Scopri il tuo vero potere

Tu chi eri o chi avresti voluto essere tra la Scary Spice, la Sporty Spice, la Posh Spice, la Ginger Spice e la Baby Spice?

Sappiamo benissimo che non hai neanche praticamente bisogno di pensare a quale fosse la tua preferita!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di proporti il test delle Spice Girls come un test di personalità decisamente particolare.

Vuoi scommettere che scopriremo chi sei diventato nella vita grazie alla tua risposta?

Mel B : per te non c’era nessuno come Mel B e avresti voluto tantissimo essere lei. La Scary Spice, soprannome affibbiatole da un giornalista dopo un set particolarmente difficile, nel quale Mel B era stata particolarmente aggressiva , è una delle eroine della tua infanzia. Il suo stile , i suoi capelli , il suo modo di porsi con gli altri allegro e senza paure ti hanno decisamente colpito!

Se hai scelto lei, possiamo dirti sicuramente che sei diventata una persona fiera di sé , sicura nei modi di fare e che non ha paura di ammettere quando sbaglia.

Pensi che la vita vada vissuta tutta e senza remore ma conosci anche sbagli ed errori, che accetti senza tante storie.

: per te non c’era nessuno come Mel B e avresti voluto tantissimo essere lei. La Scary Spice, soprannome affibbiatole da un giornalista dopo un set particolarmente difficile, nel quale Mel B era stata , è una delle eroine della tua infanzia. Il suo , i suoi , il suo e ti hanno decisamente colpito! Se hai scelto lei, possiamo dirti sicuramente che sei diventata una di , nei modi di fare e che non ha paura di ammettere quando sbaglia. Pensi che la e ma conosci anche sbagli ed errori, che accetti senza tante storie. Mel C : la Sporty Spice è stata per anni una delle reginette della tuta e l’ha sdoganata come accessorio di stile! Evviva! Se l’hai scelta probabilmente anche tu sei una fan dello street style ed hai solo sneakers, felpe da uomo e tute nell’armadio.

E ti senti benissimo! Espansiva, genuina e veramente potente, se hai scelto Mel C probabilmente nella vita sei diventata esattamente come lei .

Di successo ed instancabile , sempre pronta a cambiare campo e a dare il meglio in tutto quello che fai!

Per te il cielo è il limite e, con ogni probabilità, prima o poi riuscirai ad infrangere anche quello!

: la Sporty Spice è stata per anni una delle reginette della tuta e l’ha sdoganata come accessorio di stile! Evviva! Se l’hai scelta probabilmente anche tu sei una fan dello street style ed hai solo sneakers, e nell’armadio. E ti senti benissimo! Espansiva, genuina e veramente potente, se hai scelto Mel C probabilmente nella vita . Di successo ed , sempre pronta a e a dare il meglio in tutto quello che fai! Per te il e, con ogni probabilità, prima o poi riuscirai ad infrangere anche quello! Victoria: diciamoci la verità. Quasi tutti, col senno di poi, avremmo voluto essere Victoria, la Posh Spice che ha sposato David Beckham e che, insieme a lui, è diventata una delle power couple del millennio.

Stilosissima, piena di eleganza e grazia e con un modo di fare veramente posh, Victoria rappresenta l’eroina di tutte le fashionistas. Inutile anche solo cercare di negarlo!

Nonostante non sorrida in foto da secoli, per evitare di farsi venire le rughe a detta sua, Victoria è tutto meno che infelice!

Se era lei il tuo modello, adesso sei sicuramente una ragazza curata che segue la moda (ovviamente) e che non ha mai neanche un capello fuori posto.

Ma sei molto di più di questo! Hai una bella testa, che ragiona in maniera invidiabile: sei concentrata sui tuoi obiettivi e sei diretta e determinata!

LEGGI ANCHE –> Test dei simboli dei nativi americani: scopri qual è la tua strada