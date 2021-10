Test Lunghezza Unghie | Dimmi che manicure preferisci e ti dirò chi sei

Con questo test analizzeremo la lunghezza delle unghie che preferisci portare, e scopriremo un lato nascosto del tuo carattere.

Le unghie sono una delle prime cose che si notano in una donna, soprattutto se si tratta di una persona che gesticola molto.

Proprio per questo motivo le unghie rappresentano molto bene il carattere della persona a cui appartengono, soprattutto perché da sempre le donne le utilizzano per esprimere la propria personalità con creatività e fantasia.

A prescindere dal tipo di manicure che si indossa in un determinato periodo, però, un dettaglio importante è la lunghezza delle unghie di una donna. Se infatti la decorazione può variare a seconda delle mode, del periodo o anche solo dell’umore, la lunghezza delle unghie di una donna invece è piuttosto costante.

Pronta a scoprire cosa significa?

Test della Lunghezza delle Unghie

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la lunghezza delle unghie che preferisci, cioè quella con cui ti senti più a tuo agio, anche se non porti spessissimo le unghie di quella lunghezza.

1 – Unghie Extra Long

Le unghie super lunghe si adattano principalmente a chi ha mani già sottili e affusolate, perché “proseguono” in maniera armonica le linee della mano. Si tratta invece di una forma poco adatta a chi ha le dita della mano un po’ spesse e non troppo lunghe, perché creerebbe un contrasto piuttosto sgradevole alla vista.

Leggi Anche => Qual è la forma delle unghie perfetta per la tua mano? Scoprilo con la nostra guida

Queste unghie sono perfette per creare decorazioni elaborate realizzate a mano libera o ottenute tramite l’applicazione di micro elementi adesivi. Quel che è certo è che offrono molto molto spazio, perfetto per sbizzarrirsi.

Se hai scelto questo tipo di unghie sei una persona molto estroversa che ama moltissimo esprimere la propria personalità in ogni modo possibile. Ti piace coinvolgere gli altri in tante attività e ti piace anche comunicare gioia ed energia a coloro che ti circondano.

C’è da dire però che le unghie extra long non sono esattamente il massimo della comodità, inoltre difficilmente si riesce a far crescere le proprie unghie naturali fino a lunghezze così accentuate. Per questo motivo le unghie extra long, che sono per lo più finte, sono anche indice di una personalità piuttosto “costruita”, non sempre spontanea.

Apparire in un certo modo è estremamente importante per te, così come comunicare una certa impressione a coloro che ti circondano. Forse è proprio questo il lato nascosto del tuo carattere: sei così coinvolgente che molti pensano a te come una persone spontanea e naturale, mentre invece c’è uno studio molto attento dietro ogni tua azione e ogni tua scelta!

2 – Unghie Naturali

Come già accennato, le unghie naturali non possono crescere fino alle lunghezze vertiginose che si possono raggiungere grazie all’utilizzo di tecniche di costruzione artificiale delle unghie.

Questo significa che chi sceglie di portare le unghie naturali ha meno spazio a disposizione per realizzare decorazioni particolari e, quindi, meno possibilità di seguire le mode del momento.

Se questa è la tua lunghezza di unghie preferita però significa che sei una persona estremamente semplice e schietta, che ama apparire esattamente com’è.

Ti piace avere cura di te, della tua persona e delle tue relazioni, ma di certo non sei disposta a mostrarti differente da come sei.

Chi porta le unghie naturali, quindi relativamente corte, è anche una persona che ama darsi da fare: con le unghie extra long è estremamente difficile portare avanti le più semplici azioni di ogni giorno e forse è anche per questo che eviti manicure super eccentriche.

Il lato nascosto della tua personalità? Beh, forse sei un po’ troppo dura con te stessa e con chi ti circonda, perché giudichi in maniera negativa coloro che amano i fronzoli, che curano i dettagli e che sono sempre alla ricerca dell’ultima novità Per te le cose importanti sono altre (e hai perfettamente ragione) ma un po’ di divertimento spetta a tutti! Prova a essere un po’ meno dura anche con te stessa!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.