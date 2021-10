Cosa vedi nell’immagine? questo test definisce la tua obiettività in amore

By

Ecco un test psicologico che ti dirà quanto sei obbiettivo in amore. Hai solo due opzioni, a te la scelta.

Questo test psicologico ti farà riflettere sulla tua obiettività. Pensi di essere una persona obiettiva in amore? E il partner cosa ne pensa? Oggi potrai avere delle conferme. Questo test definisce il tuo livello di obiettività.

Fare il test e cpire quanto sei obiettivo è facilissimo. Devi solo dire cosa hai notato per prima in questa immagine. Hai due opzioni tra cui scegliere:

La coppia

L’esplosione

Quale rappresentazione hai notato prima? La tua risposta analizza il modo in cui analizzi due elementi molto chiari .

Cosa hai visto prima? La tua risposta rivela quanto sei obiettivo in amore

La tua risposta ti aiuterà a capire e a valutare la tua obiettività non solo in amore, ma in ogni ambito della tua vita. Riuscirai a capire se se sei una persona più o meno obiettiva nella vita quotidiana, per esempio nel valutare i conflitti.

La tua obiettività potrebbe essere misurata analizzando le tue percezioni. Come vedi questa immagine è particolare. Si vede una coppia che si scambia un tenero bacio ma l’immagine non è nitida, una nuvola di fumo l’ha avvolta, sembrerebbe proprio la nuvola di fumo di una esplosione. Appena hai guardato l’immagine cosa hai percepito prima? La coppia o l’esplosione?

Risultato del test

Se hai visto prima la coppia

Se hai notato prima la coppia significa che sei una persona abbastanza obiettiva con una personalità introspettiva. Passi molto del tuo tempo a valutare. Scandagli tutto ciò che accade nella tua vita, dalle cose minori alle cose più grandi. Non ti sfugge nessun dettaglio.

Sei una persona che da moltissimo peso alle parole. Questo pregiudica la tua obiettività. Non dimentichi mai quello che ti viene detto, specie se si tratta di una critica, ma spesso non dai alle parole un peso reale. Ti preoccupi in modo eccessivo di tutto e sei troppo autocritica, quando imparerai a rilassarti?

Per contro, non si può certo dire di te che tu non sia una persona molto ottimista. Guardi al futuro con speranza e grazie alla tua positività riesci a trovare le soluzioni anche nelle situazioni più disperate.

Se hai notato prima l’esplosione

Se hai notato subito l’esplosione significa che sei una persona con poca fiducia in se stessa. Dovresti lavorare sulla tua autostima ed imparare ad esternare le tue emozioni evitando che queste finiscano per innescare esplosioni interne. Prima o poi infatti scoppi sempre.

Sei una persona molto legata ai suoi cari, alla famiglia, alle sue zone i confort. Non sei una persona con molti impegni e la tua vita non si può dire che sia frenetica. Il tuo peggior nemico è il pessimismo. Dovresti provare a guardare al rovescio della medaglia, chissà che non nasconda un lato positivo.