Il segno zodiacale del tuo cane ti rivela come capirlo e renderlo felice

A quale segno zodiacale appartiene il tuo cane? La sua personalità dipende in parte dalla sua data di nascita.

I nostri cani sono unici, hanno un proprio carattere ben definito e ognuno reagisce e si comporta in modo diverso di fronte alla medesima situazione. Questo ci conferma che anche i nostri cani hanno una propria personalità proprio come noi esseri umani. E se la nostra personalità è in parte legata al nostro segno astrologico lo è anche quella dei nostri amici a quattro zampe.

L’astrologia per i nostri amici pelosi non è poi così diversa dalla nostra. Conoscere il segno zodiacale del tuo animale domestico è utile per definire meglio la sua personalità e capire meglio i suoi bisogni. Conoscere il suo segno astrologico può aiutarti a soddisfare le sue aspettative e a donargli una vita più appagante. Ad esempio ci sono segni astrologici che non hanno problemi a stare in casa da soli a lungo contrariamente ad altri che vivono la solitudine in uno stato di grande ansia.

Ecco cosa rivela il segno zodiacale del tuo cane sulla sua personalità

Scopri come migliorare la vita del tuo cane e capire meglio le sue necessità a partire dal suo segno zodiacale:

Ariete

Se il tuo cane è Ariete non saprà domare molto il suo istinto. Avrai notato la sua personalità impulsiva e la sua natura dominante. Proverà sempre a fare sempre il capo branco, sia con un gruppo di cani conosciuti al parco che con te. Se vuoi renderlo davvero felice devi fare in modo che si senta realizzato, in cambio ti donerà tutto il suo amore e la sua fedeltà.

Toro

Il cane Toro è un cane particolarmente ostinato. E’ un cane che ha bisogno dei suoi tempi per entrare in confidenza con gli altri ma una volta che lo avrai conquistato e che si sentirà a suo agio con te, è un cane dolcissimo. Il cane Toro obbedisce sempre agli ordini e ama compiacere chi ama. Ama molto l’avventura, quando lo porti fuori porta ricorda di tenerlo sempre al guinzaglio e al mare non dimenticare il giubbotto di salvataggio, non potrai trattenerlo dal tuffarsi.

Gemelli

I cani nati sotto il segno del Gemelli sono molto estroversi. Amano ricevere molte attenzioni e accolgono tutti con grane entusiasmo. Amano molto giocare ed è impossibile annoiarsi con loro. Se vuoi renderlo felice compragli tanti giochi, ha bisogno di stimoli continui.

Cancro

Se hai un cane Cancro, avrai notato il suo lato emotivo e la sua grande empatia. Sembra in grado di leggerti l’anima. Capisce le tue emozioni e non manca di confortarti. Se vuoi renderlo felice compragli una piscinetta, ama moltissimo stare in acqua.

Leone

I cani del segno del Leone sono cani che amano mettersi in mostra, far vedere a tutti le loro abilità e ricevere complimenti. Hanno una personalità carismatica e sono molto affettuosi con i loro proprietari e gli amici dei proprietari. Se vuoi renderlo felice compragli qualche prelibatezza da gustare, è un gran mangione.

Vergine

I cani Vergine sono cani molto curiosi e molto curati. Noterai che si puliscono meticolosamente quando rientrano a casa dopo la passeggiata. Questi cani amano avere il proprio spazio e adorano momenti di solitudine. Non gli dispiace se per tue esigenze li lasci soli a casa. Sono cani molto protettivi. Se vuoi renderli felici devi regalargli dei momenti di pace. è molto importante.

Bilancia

Il cane Bilancia è un cane iperattivo, quando esce si scatena ma quando sta a casa passa ore a dormire sul divano. Ama le sue zone di confort e si sente timoroso quando lo porti in un posto nuovo o se gli regali un gioco nuovo. Se vuoi renderlo felice ricordati di rassicurarlo spesso, hanno bisogno di tante coccole e di sentirsi al sicuro.

Scorpione

I cani Scorpione hanno un carattere molto forte e sono indomabili. Molti si lamentano di non riuscire a gestirli. Quando si legano ad un umano è per sempre, con loro non c’è spazio per la noia. Se vuoi renderlo felice devi fare il possibile per farlo sfogare. Tende ad accumulare rabbia o frustrazione. Se non hai possibilità di portarlo fuori, compragli qualcosa di masticabile che impiega molto tempo per distruggere.

Sagittario

Se il tuo cane è un Sagittario, hai la fortuna di aver trovato un compagno di avventura che è sempre pronto a partire e che rende tutto più divertente. Il tuo cane non manca di farti ridere. E’ socievole, e dolce. Se vuoi renderlo felice mettilo al centro della scena. Fallo sentire al primo posto nella tua vita e portalo sempre con te.

Capricorno

I cani del segno del Capricorno amano essere impegnati in qualcosa. Non sanno stare fermi, adorano fare gite fuori porta ed escursioni di ogni tipo. Sono dei cani molto premurosi verso la loro famiglia di appartenenza. Gli amici della famiglia sono anche loro amici. Se vuoi rendere felice il tuo cane Capricorno, lasciagli sempre qualcosa che o tenga impegnato come una palla o un peluche.

Acquario

Il cane dell’Acquario è molto curioso ed imprevedibile. E’ un cane originale e testardo, è fedele ma detesta ordini e imposizioni. Con lui in casa la tua famiglia è al sicuro, farebbe di tutto per proteggerla. Se vuoi renderlo felice ricordati i ringraziarlo per quello che ti da, lodalo, insegnagli a fare qualcosa, lascia che ti mostri quanto è intelligente e complimentati.

Pesci

Il cane del segno dei pesci è un cane dolcissimo. Se lo lasci da solo non fa che aspettare il tuo ritorno. Ama ricevere coccole e attenzioni. Se vuoi renderlo felice lascia che stia sempre al tuo fianco, che sia appiccicoso come un francobollo, permettigli di condividere il tuo letto e il divano e sarà il cane più felice del mondo. Quando non sei in casa ricordati di lasciargli una coperta intrisa del tuo odore in modo che senta la tua presenza e abbia un giaciglio comodo.

