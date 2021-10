I segni che non sanno fare bene l’amore: speriamo tu non sia in classifica

Ehi, per caso sei nella classifica dei segni zodiacali che non sanno fare l’amore? Noi speriamo di no però è sempre meglio controllare!

Ci dispiace dirtelo ma la classifica di oggi dell’oroscopo potrebbe veramente smascherarti.

Come? Ma semplicemente mettendoti tra quei cinque segni zodiacali che proprio non sanno darsi da fare sotto le coperte.

Aiuto! Non è che ci sei tu o forse che c’il tuo partner tra loro?

Speriamo di no ma, nel frattempo, sempre meglio controllare che cosa ci suggeriscono stelle e pianeti.

Pronti a scoprire i segni meno bravi a letto?

I segni zodiacali che non sanno fare bene l’amore: speriamo tu non sia nella classifica dell’oroscopo di oggi

Finalmente, dopo mesi di messaggi piccanti ed incontri casuali, tu e quel tipo che ti piace tanto siete ad un appuntamento.

Vi scambiate sguardi focosi da sopra i vostri drink, continuate a fare allusioni e battutine al dopo serata.

Al momento di pagare e di andare via, ti tiene stretta e ti sussurra nell’orecchio: “Vuoi salire da me?”.

(O una variazione sul tema).

Insomma, i tuoi sogni stanno per avverarsi e lui (o lei) non fa altro che alimentare le tue speranze promettendoti una nottata che non dimenticherai mai.

Due minuti dopo capisci perché non dimenticherai mai questa nottata: lui (o lei) non ci sa assolutamente fare sotto le coperte!

Decidi di concedergli il beneficio del dubbio ma ogni nuovo tentativo sembra essere ancora più disastroso.

LEGGI ANCHE –> I segni più lunatici dello zodiaco: per caso sei in classifica?

La vostra chimica è pari a zero e l’imbarazzo inizia a crescere. Cerchi una scusa per svicolarti e scappi a casa dove, a questo punto, ti sei ritrovata a guardare la nostra classifica dei segni zodiacali di oggi.

Non è che lui è uno di quei segni che non sanno fare bene l’amore e se avessi letto prima il nostro articolo ti saresti risparmiata una brutta serata?

Vergine: quinto posto

Cari amici della Vergine, non vi offendete se vi mettiamo in questa classifica. Ebbene sì, siete tra i segni zodiacali che non sanno fare bene l’amore: ci dispiace per voi ma, soprattutto, per il vostro partner!

Ossessionati come siete dalla perfezione, capita spesso che trasformiate il rapporto in un vero e proprio test.

Il vostro outfit deve essere perfetto, il vostro partner profumato, imbellettato, rasato e non troppo animalesco. Cari Vergine, noi vorremmo darvi una mano ma anche voi dovete imparare a lasciarvi andare di più!

Ariete: quarto posto

Nonostante sia un segno a cui l’intimità fisica piace particolarmente, gli Ariete hanno un grosso difetto.

Non si sforzano minimamente tra le lenzuola, pensando che siano gli altri a dover fare tutto il lavoro o che debba esserci una chimica che “scende dall’alto”.

Certo, è vero che la chimica è importante, questo non lo neghiamo. Cari Ariete, dovete capire, però, che per essere buoni amanti bisogna darsi da fare e non rimanere cristallizzati sempre nelle stesse tre posizioni (letteralmente)!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali più pigri: scopriamo se sei in classifica

Gemelli: terzo posto

Anche i Gemelli sono degli amanti decisamente… poco entusiasmanti, mettiamola così! I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono spesso persone che non si fanno assolutamente problemi a frustrare i desideri sessuali degli altri: per loro esistono solo i propri e, com’è normale, spesso e volentieri questi desideri si affievoliscono!

Invece di lasciare gli altri liberi, una volta dopo aver capito che non vi interessano più dal punto di vista sessuale, i nati sotto il segno dei Gemelli cercano di “incastrare” gli altri.

Improvvisamente, quindi, la sessualità diventa un modo per ricattare eventuali partner, farli sentire in colpa o “sporchi”. Cari Gemelli, forse è arrivato il momento di scindere le vostre voglie dai vostri sentimenti e, soprattutto, di smetterla di usare il sesso come merce di scambio, non trovate?

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono responsabili di qualcosa che, purtroppo, è poco scusabile non solo nella vita reale ma anche tra le lenzuola.

La Bilancia, infatti, finge sempre: anche a letto, purtroppo per loro e per i loro partner!

Sappiamo bene che la Bilancia può essere un segno decisamente ipocrita, nel tentativo molto vano di compiacere tutti quanti.

Purtroppo, però, quando parliamo di amore fisico la situazione si complica tantissimo e la Bilancia finisce per diventare un partner sessuale veramente poco appetibile.

Partiamo dall’inizio: la Bilancia non sa dire cosa le piace, forse perché non lo conosce ma forse anche perché non vuole parlarne con il partner. Impossibile, quindi, avere un rapporto paritario tra le lenzuola!

Ancora peggio, spesso e volentieri, la Bilancia non ha nessun entusiasmo verso il vostro rapporto intimo. Non è per cattiveria: semplicemente non sanno comunicare che cosa piace loro e che cosa no. Cari Bilancia, non è giunta l’ora di far terminare questa follia?

LEGGI ANCHE –> I segni più tristi dello zodiaco: non è che ci sei in classifica?



Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno bravi a letto

Eh sì, cari amici del Sagittario, ci dispiace darvi questo primato decisamente poco lusinghiero ma stelle e pianeti parlano chiaro.

Siete voi il segno zodiacale meno bravo a letto e meno sensuale di tutto l’oroscopo!

Cerchiamo di capire insieme il perché, vi va?

I nati sotto il segno del Sagittario sono generalmente persone molto genuine, almeno nei rapporti importanti. Spesso, però, tendono ad ignorare problematiche e complicazioni, a tenere per sé i problemi più grandi e a far salire un muro tra sé stessi e gli altri.

Il risultato? Lo avete già immaginato, vero?

Spesso e volentieri i Sagittario diventano (o sono già dall’inizio) amanti pessimi, completamente bloccati dal loro stesso cervello!

Non riescono a lasciarsi andare all’eccitazione, faticano a entrare in sintonia con il partner e, come se tutto questo non bastasse, non parlano di niente.

Impossibili farli aprire su questioni che riguardano la sessualità: cari Sagittario, è ora di svegliarvi!