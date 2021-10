Test di Osservazione | Che tipo di madre sei con i tuoi figli?

By

Per una madre fare questo test di osservazione sifnigicherà prendere in esame il suo atteggiamento nei confronti dei figli e del partner per rispondere a una domanda difficile.

All’interno di ogni famiglia ci sono dei ruoli da svolgere, esattamente come succede in una società formata da molti individui. Una madre in genere svolge molti compiti, spesso anche molto diversi tra loro.

Naturalmente ogni madre ha un rapporto privilegiato con i suoi figli, che soprattutto nei primissimi anni della loro vita trascorrono moltissimo tempo con lei.

Inoltre ogni madre è caratterialmente diversa, quindi finisce con l’instaurare un rapporto particolare con i propri figli.

Ci sono madri super protettive, madri che sostengono i figli in tutto e per tutto e madre che li incitano a fare sempre di più.

Naturalmente la maggior parte delle madri assume tutti questi atteggiamenti nel corso del tempo e a seconda delle occasioni, ma c’è sempre uno di essi che prevale.

Test di Osservazione della Madre

Questo test di osservazione si basa su un’opera pittorica dell’artista messicano Octavio Ocampo. Per eseguirlo correttamente ti invitiamo a guardare l’immagine per alcuni secondi e prendere mentalmente nota di ciò che ha colpito per primo la tua attenzione.

1 – Il Bambino

Il viso del bambino è quello che si può intravedere all’estrema sinistra dell’immagine ed è ovviamente di dimensioni minori rispetto alle altre due figure e, a causa della lontananza dall’osservatore, appare anche meno definito. Per questo motivo risulta essere uno degli elementi che vengono notati meno di frequente.

Se hai notato per prima cosa il volto del bambino nelle vele della nave a sinistra significa che sei una madre estremamente premurosa, concentrata nel rispondere a tutte le richieste del tuo bambino prima ancora che abbia il tempo di manifestarle.

La tua paura più grande è che tuo figlio possa sentirsi abbandonato e, per questo motivo, lo riempi d’amore in ogni momento.

Si potrebbe dire che tu sia una “mamma chioccia”, stai solo attenta a non viziare troppo i tuoi bambini, perché potrebbero trovarsi in difficoltà una volta usciti dal nucleo familiare!

2 – Il Padre

Il volto del padre è quello che si trova all’estrema destra dell’immagine, è anche quello più grande e più definito dei tre, quindi è uno degli elementi che viene notato più spesso.

Se hai notato il volto del maschio tra le vele della prima nave sulla destra significa che sei una madre piuttosto severa, che crede fermamente nelle regole, nell’educazione e nella disciplina.

Per questo motivo potresti risultare un po’ dura con i tuoi figli, soprattutto quando combinano qualche marachella, ma sei convinta che sei severa per il loro bene e non hai intenzione di crescere bambini capricciosi.

Sei una “mamma lupa”, quindi spesso i tuoi figli ti percepiscono spesso come un leader piuttosto che una figura accogliente, ma questo non significa che tu non sappia essere una madre tenera e dolce quando senti che i tuoi figli ne hanno bisogno.

Crescerai dei figli indipendenti e in gamba, stai solo attenta a non esagerare!

3 – La Madre

Il viso della madre è quello che si intravede nelle vele della nave centrale. Si tratta della figura che viene notata più spesso in assoluto a causa della sua posizione e delle sue dimensioni.

Se hai notato questa figura significa che sei pienamente consapevole della complessità del ruolo materno e ritieni che il tuo compito sia mediare tra il bisogno di disciplina e il bisogno di regole ferree di cui ogni bambino ha bisogno per crescere in maniera sana.

Sei una “mamma gatta”, cioè in grado di essere estremamente premurosa verso i propri figli ma anche in grado di spingerli a raggiungere la propria indipendenza il più velocemente possibile.

Questa tua idea di maternità, che si può dire sia assolutamente corretta, ti mette però in una posizione molto scomoda, perché cercherai sempre di ricoprire più ruoli contemporaneamente cercando di dare ai tuoi figli fiducia, educazione, forza, consapevolezza emotiva e tutto ciò di cui possono avere bisogno. Non puoi caricarti di tutte le responsabilità da sola! Cerca di pretendere un po’ meno da te stessa e soprattutto chiedi il sostegno degli altri quando ne hai bisogno.

4 – 3 Caravelle

Le tre caravelle che navigano verso l’orizzonte rappresentano l’immagine di insieme che emerge da quest’opera. Anche se sono i soggetti principali del quadro, infatti, le caravelle si “scompongono” in molti altri elementi mano a mano che vengo osservate con attenzione.

Questo significa che se hai notato innanzitutto le tre caravelle sei una persona che va dritta al sodo e che non si lascia “distrarre” dalle “piccolezze” della vita. Raggiungi sempre i tuoi obiettivi dopo averli attentamente stabiliti e anche in famiglia ti comporti allo stesso modo.

Sei una madre poco tradizionale, perché più che sul tuo ruolo di madre ti concentri su te stessa come parte di un nucleo familiare che va fatto funzionare. Sei quindi una “mamma Capitano”, che si preoccupa di organizzare e coordinare i compiti e le attività della famiglia in modo che tutti facciano la propria parte.

Questo significa naturalmente che sei molto attenta ai bisogni di tutti e ti sforzi di fare in modo che tutti ottengano ciò di cui hanno bisogno ma che, allo stesso tempo, contribuiscano all’armonia familiare.

L’educazione che dai ai tuoi figli si basa sul rispetto, sulla generosità e sulla capacità di prendersi cura gli uni degli altri. Nella tua famiglia non esistono ruoli prestabiliti: ognuno fa tutto ciò di cui c’è bisogno in quel momento per “governare la nave” e permettere alla famiglia di “raggiungere un porto tranquillo” durante una tempesta. Perfetto, i tuoi figli saranno dei cittadini modello!

