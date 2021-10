Test della serata perfetta: il modo in cui ami passarla svela come vivi la vita

Grazie al test della serata perfetta potrai scoprire come vivi la tua vita. E tutto scegliendo semplicemente il modo che ami in cui ami trascorrere il tempo.

Passare una serata piacevole è qualcosa che ci aiuta ad entrare in sintonia con noi stessi. Ha sempre un che di rilassante. E quando si concretizza in compagnia delle persone che amiamo acquisisce qualcosa in più ed in grado di farci vivere al meglio.

D’altro canto, il modo in cui scegliamo di vivere una determinata serata può anche dirci molto di noi e di come viviamo la vita.

Che ci piaccia dare priorità alla tranquillità, godendo della compagnia di chi amiamo di più o che sia nostra abitudine circondarci di amici e divertirci quanto più possibile, ogni scelta indica infatti un modo di essere alla base che tende a riflettersi sulla vita di tutti i giorni.

Così, da una piccola preferenza possono emergere diversi aspetti del nostro modo di essere e di fare. Aspetti in grado di rivelare non solo come siamo nel profondo ma anche e sopratutto come ci poniamo nei confronti della vita di tutti i giorni.

Dopo il test dei capelli che ci ha aiutato a comprendere quanto siamo indipendenti, oggi scopriremo quindi che rapporto abbiamo con la vita stessa e come siamo nel profondo riguardo a noi stessi e a chi ci circonda.

Test della serata perfetta: la modalità che più ti rispecchia indica come vivi la vita

Ogni qual volta si ha una serata libera o del tempo da trascorrere con chi si ama ci si trova a porsi delle domande su ciò che può farci star meglio.

A meno di non essere abituati a seguire i bisogni altrui, ognuno di noi ha infatti delle preferenze personali che una volta messe in campo possono indicare alcuni aspetti della personalità e del modo di essere. Aspetti che, in questo caso, riescono anche a rivelare come viviamo la vita.

Basta quindi scegliere tra una delle due opzioni di questo test per conoscerci un po’ più a fondo e comprendere come siamo abituati a vivere la vita e in cosa (ammesso che qualcosa ci sia) dovremmo cambiare per vivere ancora meglio.

1 – Tv e pigiama

Se la serata che più ami è quella trascorsa comodamente in pigiama davanti alla tv e in compagnia di qualcuno che ami, sei una persona semplice e che si conosce molto più di quanto non sembri.

Sai bene cosa vuoi dalla vita e non esiti a lottare per le cose a cui tieni. Al contempo tendi però anche a ritagliarti dei momenti di puro relax in cui assaporare i risultati di tanta fatica.

Attiva quanto basta sai apprezzare da sempre la semplicità insita nelle piccole cose. Per essere felice ti basta quindi poter godere di qualcosa di buono da mangiare, della giusta compagnia e di emozioni sane ed in grado di appagarti nel profondo. Un aspetto che non sempre viene compreso dagli altri e che per questo ti porta a circondarti solo di chi reputi in linea con il tuo modo di essere.

Le tue amicizie puntano più alla qualità che alla quantità. E ciò ti consente di avere sempre la giusta dose di attenzioni per le persone a cui tieni di più. Una qualità che gli altri puntano a premiare con affetto e presenza. Anche l’amore è solitamente fortunato. Anche se spesso impieghi un po’ di tempo per trovare la persona giusta, quando ciò accade ti fa sentire bene perché hai sempre tanti aspetti da condividere. E tra questi, inutile dirlo, c’è anche il godersi del tempo insieme fatto di cose semplici ma che per te sono essenzialmente preziose.

2 – Cena tra amici

Se la tua serata perfetta si concretizza sempre e solo con una cena tra amici, allora sei una persona dinamica, allegra e solare. Una di quelle che non ama stare da sola e che per vivere bene la sua vita ha bisogno di circondarsi di quante più persone possibili.

Farlo ti aiuta infatti a vivere in una dimensione che senti maggiormente tua e nella quale riesci a muoverti come vorresti.

Per te la vita va vissuta intensamente in ogni momento. Per questo motivo tendi a non rifiutare mai un invito e a fare sempre di tutto per trascorrere quanto più tempo puoi con gli altri. Sia con le persone che ami che con quelle che, più semplicemente, riescono a farti stare bene. Una caratteristica che si riflette in tutto quello che fai rendendoti nota come una persona gioviale ed in grado di stringere amicizia con tutti.

A tal proposito, le tue relazioni sono sempre un po’ caotiche per via del tuo non avere quasi mai tempo da dedicare in modo unico agli altri. Ciò, alle volte, può crearti qualche problema di fondo facendoti sentire sola nei momenti in cui non riesci a circondarti di tante persone. Un aspetto sul quale varrebbe la pena lavorare più a fondo. E tutto al fine di riuscire a contare anche su rapporti speciali. Rapporti che per questo siano in grado di donarti anche la libertà di stare sola senza sentirti tale. Cosa che ti aiuterebbe a godere a pieno di ogni aspetto della tua vita.

E se tra le due opzioni non sai proprio quale scegliere? In tal caso potresti trovarti in una via di mezzo tra le due personalità sopra descritte. Il consiglio è quindi quello di leggerle entrambe. E di farlo prendendo come principale quella che senti a tratti più tua. Cosa da fare considerando l’altra per aspetti magari più marginali ma che evidentemente fanno comunque parte di te. Inoltre è da considerare che si parla di come trascorrere una serata perfetta in compagnia degli altri e non in generale. Aspetto che può modificare le proprie preferenze e, di conseguenza, le relative risposte.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.