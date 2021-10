Test come preferisci la pelle: sei da abbronzatura naturale o no?

Con l’inverno alle porte vogliamo farti una domanda veramente semplice. Il nostro test come preferisci la pelle ci svelerà chi sei!

Va bene, va bene, lo sappiamo: il tempo delle spiagge e dei bagni al mare purtroppo è finito.

Questo non vuol dire, però, che tu debba rinunciare alla tua pelle d’ambra, no?

Beh, dipende ovviamente da chi sei tu veramente.

Oggi abbiamo deciso di proporti un test di personalità decisamente semplice ma che potrebbe rivelarci molto del tuo modo di essere (e forse anche del tuo rapporto con la vita).

Che ne dici: ti va di rivelarci se sei tipa da pelle al naturale o una vera e propria fan del lettino solare?

Test come preferisci la pelle: sei più da abbronzatura naturale oppure hai il lettino solare a casa?

Lo sappiamo, sono finiti (o quasi) i tempi del lettino abbronzante a casa, dove le matrone della società bene si sdraiavano ogni mattina prima di colazione.

(O forse esistono ancora? Chi lo sa).

Oggi vogliamo proporti un test per capire, semplicemente, come sei veramente e, per farlo, dobbiamo parlare della tua pelle!

No, tranquilla: non vogliamo contare brufoletti o imperfezioni ma semplicemente chiederti come preferisci avere la pelle.

Sempre abbronzata, anche il 25 di Dicembre oppure al naturale?

Forse non ci crederai ma la tua scelta può svelarci veramente tanto delle tue abitudini e della tua vita. Saremo in grado di capire quanto sei trasparente o meno solo grazie alle tue abitudini in fatto di abbronzatura. Straordinario, vero?

Leggiamo subito insieme i responsi!

abbronzatura tutto l’anno: vederti pallida o con un colorito poco acceso per te equivale a vederti veramente brutta.

Da giovane, magari, abusavi di fondotinta e correttore ma, adesso, hai scoperto il “trucco” migliore di tutti per avere una pelle sempre ambrata.

L’abbronzatura! Per te, infatti, non esiste stagione che tenga: anche a Natale, infatti, sfoggi una pelle perfettamente curata ed abbronzata!

Sai già cosa stiamo per dirti: evidentemente sei una persona che tiene molto alla sua interiorità e fa di tutto per proteggerla!

Hai una vera e propria corazza, sia emotiva che fisica, che ti protegge dagli altri e dal loro giudizio.

Temi, infatti, che farti vedere al naturale potrebbe farti sembrare debole! Certo, magari senza la tua pelle abbronzata, ben curata ed idratata, avresti paura di sentirti insicura e di vacillare e questo è del tutto legittimo. Le persone che ti incontrano sanno da subito che sei una persona posata, sicura di sé, completamente a suo agio quando è in controllo della situazione. Non puoi avere neanche un capello fuori posto ed il tuo aspetto è il tuo biglietto da visita!

pelle completamente al naturale: per te, invece, avere una pelle al naturale è quanto più desideri e non faresti mai nulla per alterare il tuo (ed il suo) stato!

D’estate, se ti va, ovviamente ti esponi al sole sempre attenta ad usare le creme giuste e a non scottarti. D’inverno, però, lasci che la tua pelle prenda il colore naturale della stagione, seguendo il suo ritmo senza paure.

Evidentemente sei una persona veramente trasparente (e no, non è una battuta perché tutti ti dicono che a volte assomigli ad un fantasma).

Non vuoi nasconderti dietro nessun tipo di corazza, sei pronta a dire a tutti anche solo dal primo approccio che tipo di persona sei!

Parli liberamente, non hai paura di dire le cose come stanno e non hai bisogno di essere pettinata e truccata per comportarti al meglio.

Certo, gli altri spesso si lasciano ingannare dal tuo aspetto “mansueto” e poco rifinito e potrebbero pensare male di te.

A te non importa, però: vai dritta per una strada che non prevede fermate beauty e sai che a contare davvero, per te, c’è solo il tuo valore, le tue azioni e le tue parole!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.