Squid Game: quale personaggio sei in base al tuo segno zodiacale?

Squid Game è la fortunatissima serie televisiva coreana lanciata da Netflix. Scopri quale personaggio saresti in base al tuo segno zodiacale.

La serie televisiva Squid Game ha esordito su Netflix e ha ottenuto un successo clamoroso. 450 persone con problemi finanziari sono state reclutate per un gioco che si doveva vincere se si desiderava sopravvivere. Persone disperate al punto da essere disposte a barattare la morte col denaro.

In palio 32 milioni di euro. Ogni giocatore ha mostrato una personalità specifica. Quale personaggio sei in base al tuo segno zodiacale?

Una serie di successo che sta facendo molto parlare di se è Squid Game. Cruda ma molto affascinante, ha catturato l’attenzione di moltissimi spettatori. Tutti ne parlano. Se sei tra coloro che l’hanno vista scopri quale personaggio di Squid Game si avvicina di più al tuo modo di essere in base al tuo segno zodiacale.

Ecco quale giocatore di Squid Game sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete: Jang Deok-Su

Questo giocatore si è rivelato fin da subito molto coraggioso e spietato. Pronto a tutto per ottenere la vittoria, Jang Dyeok-Su si è classificato tra i giocatori più cattivi. La sua personalità si avvicina a quella dell’Ariete. Sprezzante del pericolo sa come raggirare le avversità e come giocare le sue carte.

Toro: il venditore

Il venditore è un uomo molto misterioso e molti spettatori non hanno ben capito la sua vera personalità. La sua personalità può essere ricondotta al segno del Toro. Materialista e possessivo non ama i conflitti ed i confronti.

Gemelli: In-Ho (l’uomo di punta)

Il Gemelli è un segno al quale tutti conferiamo una dualità. Questo personaggio si è mostrato molto persuasivo e diplomatico e al tempo stesso molto determinato. Questo ragazzo in realtà è un agente sotto copertura che sta indagando sulla scomparsa del fratello.

Cancro: Han Mi-Nyeo

Il personaggio di Han Mi-Nyeo è sicuramente del segno del Cancro. Questo segno ha qualità nobili come la lealtà e la fedeltà, ma a condizione che sia trattato con gentilezza. In caso contrario farà e dirà tutto ciò che è necessario per sopravvivere. Questo perché ha una personalità irreversibile che esce fuori se tradisci la sua fiducia.

Leone: Seong Gi-Hun

Questo personaggio è il protagonista di Squid Game. Di lui sappiamo che ha un cuore molto grande. E’ pieno di debiti ed è in causa con la moglie per l’affidamento della figlia e sua madre è gravemente malata. Ha bisogno di soldi ed è determinato a vincere. La sua determinazione lo spinge ad agire come un leader, caratteristica molto pronunciata nella personalità del Leone.

Vergine: Byeong-Gi

Questo personaggio si distingue per la sua astuzia e le sue doti logiche. Pensa velocemente alla soluzione migliore. Tratto caratteristico dei nativi della Vergine. Inoltre è molto competitivo. La sua arma vincente è la strategia. E’ preciso ed affidabile.

Bilancia: Ji-Yeong

Il segno della Bilancia avrà sicuramente notato di avere una certa affinità con questo personaggio della serie. Ji-Yeong è una persona tranquilla, mite, genuina, agli occhi degli spettatori ha una personalità accattivante.

Scorpione: Hwang Jun-Ho

Hwang Jun-Ho è sicuramente uno Scorpione. Ha una personalità misteriosa, non lascia intravedere molto di lui. E’ spinto da una grande tenacia e la sua grande forza di carattere lo aiuta a resistere a lungo. Merito anche delle sue abilità da stratega.

Sagittario: Abdul Ali

Questo personaggio si è rivelato molto buono e purtroppo ingenuo. E’ stato tradito dal suo buon cuore. Ha conquistato il cuore degli spettatori. Nonostante la sua determinazione a portare a casa la vittoria, il suo senso di lealtà verso la squadra gli ha giocato un brutto tiro. Ha una mente aperta, viene da terre lontane ed è astuto ma si fida troppo delle persone e non vede la loro malvagità.

Capricorno: Cho Sang-Woo

Ostinato e determinato, questo personaggio assomiglia molto al Capricorno che mette tutto il suo impegno in ciò che fa e si prodiga per ottenere ricompense dal punto di vista lavorativo e finanziario. Cho Sang-Woo è un personaggio molto ambizioso e lo dimostra chiaramente. Intento a raggiungere il suo obiettivo non si ferma davanti a nessuno.

Acquario: Kang Sae-Byeok

Kang Sae-byeok è un’amica eccezionale con un cuore grande. Enigmatica, ha una personalità ricca di sfaccettature. Questo la rende un personaggio difficile da comprendere all’inizio ma col tempo ci si rende conto ella sua straordinarietà.

Pesci: Oh Il-Nam

Questo personaggio è il più atipico del gioco. Sebbene sia affetto da demenza mentale è un giocatore che mostra una grandiosa lucidità in alcuni momenti del gioco. Conosce le strategie vincenti ed è molto sensibile. Questo personaggio riserva la sorpresa più grande ai telespettatori. Il suo segno zodiacale non può che essere Pesci.