I segni più egoisti in amore: ci sei anche tu in classifica?

Esistono persone che, nelle relazioni amorose, sono abituati a non dare niente agli altri. Vuoi sapere se anche il tuo partner potrebbe essere una di queste persone? Scopriamo la classifica dei segni più egoisti in amore!

Egoismo ed amore sono di certo due parole che vanno davvero poco insieme: com’è possibile che qualcuno sia egoista se è innamorato?

Certo, capita a tutti, prima o poi, di comportarsi in maniera egoista: magari è per via di un momento particolare della nostra vita o magari, purtroppo, è semplicemente colpa di come siamo davvero.

Che ne dici: vale la pena scoprire se il tuo fidanzato è uno dei segni zodiacali abituati a prendere tutto in amore e a dare in cambio… praticamente niente?

Ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni più egoisti in amore: ci sarete anche voi nella classifica dello zodiaco di oggi?

Va bene, dai, non avere paura: se pensi che il tuo partner possa far parte della classifica dei segni zodiacali più egoisti in amore, questo articolo ti aiuterà a vedere la verità.

Eh sì, capita a tutti, prima o poi, di imbattersi in una relazione che non fa altro se non succhiarci, figurativamente ma anche letteralmente, forze ed energie.

Il motivo è molto semplice: abbiamo al nostro fianco qualcuno che è veramente egoista e pensa solo a sé stesso.

Potremmo dire anche di più: è innamorato solo di sé stesso e lascia a te il compito di creare e portare avanti la relazione!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Scopriamo, secondo stelle e pianeti, chi potrebbero essere i cinque segni zodiacali più egoisti in amore.

Non è che tu ed il tuoi partner siete in classifica, vero?

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno hanno un difetto “strutturale” quando si approcciano alle relazioni d’amore. Pensano, infatti, che tutto debba accadere naturalmente e che, quindi, non ci sia bisogno di sforzarsi! Ancora peggio: il Capricorno crede che, se vi dovete sforzare, il vostro non sia amore vero.

Certo, spesso sono leali al limite delle forze e quando si innamorano possono essere veramente fedeli. Difficilissimo, però, è riuscire a farli uscire dal loro guscio, nel quale si nascondono convinti di meritare tutto e di non dover dare tanto in cambio.

Ci vuole molta pazienza con i Capricorno: se siete fidanzati con una persona di questo segno, non possiamo che augurarvi buona fortuna!

Pesci: quarto posto

Eh sì, anche i nati sotto il segno dei Pesci si guadagnano un posto (a sorpresa) nella classifica dei segni più egoisti in amore.

Ma qual è il motivo? Semplicemente (più o meno) i Pesci sono generalmente persone innamorate dell’amore che hanno bisogno sempre di avere qualcuno vicino.

Non lo fanno per cattiveria ma questo loro atteggiamento spesso si traduce in un egoismo veramente sconvolgente.

Per i Pesci, infatti, i partner sono quasi equivalenti e, spesso, ne hanno uno anche se non sono veramente innamorati. Il risultato? I Pesci prendono a più non posso e danno indietro veramente molto poco!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che hanno paura dell’amore: ecco la classifica

Ariete: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete possono essere veramente egoisti in amore. Per gli Ariete, infatti, conta solamente il proprio mondo e la propria persona… gli altri sono pari a semplici “accessori”!

Gli Ariete non possono fare a meno di essere veramente egoisti in amore perché, spesso, lo sono nella vita!

Esistono solo loro: i problemi più grandi, i successi più meritati o il premio come persona dell’anno, secondo gli Ariete, sono tutti appannaggio degli Ariete.

Insomma, avete capito: sono talmente egocentrici che non possono assolutamente essere amorevoli o riuscire a dare agli altri… senza mettere sé stessi al primo posto!

Leone: secondo posto

Esiste qualcuno più egoista in amore dei nati sotto il segno del Leone? Ehm, certo la risposta è sì visto che sono solo al secondo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Questo non vuol dire, però, che i nati sotto il segno del Leone non siano persone poco egoiste in amore, anzi!

Il Leone, infatti, è un segno che si sente veramente il re o la regina del mondo e che, quindi, crede di fare un favore agli altri concedendogli le sue attenzioni!

Per questo motivo, quindi, i Leone si aspettano sempre che gli altri si impegnino per loro e passano tutto il tempo a rimirarsi in una specie di specchio dell’anima.

Impossibile, o quasi, far capire ai Leone che anche loro devono mettere impegno nella relazione, che devono supportare il partner, fargli complimenti o farlo sentire amato.

Come? Esiste qualcuno al di fuori del Leone? Per i Leone la risposta è no: i più importanti sono loro e solo loro!

LEGGI ANCHE –> Scopri se la tua migliore amica è uno dei segni che tornano sempre con l’ex (probabilmente sì)

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più egoisti in amore

Vogliono tutto e lo vogliono adesso; peccato, però, che in cambio non vogliano dare niente a nessuno!

Di chi parliamo? Ah ma ovviamente dei re e delle regine dell’egoismo in amore, i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo è un segno particolarmente difficile da capire visto che, spesso e volentieri, non ha la più pallida idea di quello che vuole dalla vita.

Il Gemelli vuole stare con voi? Non vuole stare con voi? Vuole che voi pensiate solo a lui e che non stiate con nessun’altro?

La risposta non la sanno ma non per questo smetteranno di domandarvi una fedeltà cieca ed assoluta oltre che di portare avanti la relazione praticamente da soli.

Cari Gemelli, sapete benissimo di essere particolarmente egoisti in amore la maggior parte delle volte e che questo vi porta a rovinare tantissimi rapporti.

Adesso che siete stati “smascherati” forse è il caso di smetterla… non trovate?