Pavone o donna? Cosa vedi nel nostro test rivela se sei veramente maturo

By

Oggi vogliamo farti provare il nostro test pavone o donna: dicci cosa vedi per primo e scopri se sei veramente maturo come credi!

Non dobbiamo di certo dirti noi che, purtroppo, nella vita ti capiterà spesso di incontrare molti Peter Pan.

Se non ci credi, figurati che c’è addirittura una sindrome che porta il nome di questo famoso personaggio, che ha giurato di non crescere mai!

Oggi, vogliamo aiutarti a capire se sei un Peter Pan grazie ad un semplice test della personalità che ti metterà alla prova senza neanche farti faticare.

Che ne dici: giochiamo insieme?

Test pavone o donna: scopri quanto sei maturo con il nostro test della personalità di oggi

Ma insomma, quanto credi di essere maturo veramente nella vita? Poco importa che tu abbia sei o sessant’anni: dovresti sapere bene se ti comporti come un adulto oppure ancora come un bambino che fa i capricci!

Se non vuoi rispondere alla nostra domanda, però, (un vero e proprio atteggiamento da sindrome di Peter Pan anche se, purtroppo, forse conosci meglio la sindrome di Wendy), possiamo sempre usare il nostro test pavone o donna per “scoprirti”.

LEGGI ANCHE –> Quanti oggetti ci sono in questa foto? Prova a trovarli tutti!

Ci dovrai solo dire che cosa hai visto per primo nell’illustrazione che ti proponiamo oggi.

Si tratta di un disegno che sfrutta lo spazio negativo per rappresentare nello stesso istante, quasi, due soggetti completamente diversi.

Sappiamo benissimo, però, che uno dei due ti ha colpito immediatamente mentre per l’altro hai dovuto aspettare un poco e sforzarti prima di riuscire ad individuarlo.

Allora, sei pronto a svelarci se sei un bambinone cresciuto oppure un piccolo adulto?

Leggiamo insieme i responsi del test pavone o donna!

I responsi del test di personalità di oggi

donna: per te, in questo disegno, non ci può essere altro che una donna. Ti sembra assolutamente inequivocabile!

Bene, allora se hai scelto questa figura (anche perché non vorresti mai scegliere il pavone, così vanitoso come ti sembra) abbiamo delle cattive notizie per te.

Purtroppo sei veramente infantile!

No, dai, non arrabbiarti e smetti di battere i pugni per terra: non volevamo di certo farti stare male!

Vedere prima la figura di una donna, però, ci ha svelato che non guardi assolutamente al lato “profondo” delle questioni. (Anche di quelle sciocche come un test di personalità su Internet, ad esempio).

Ti fermi alla prima impressione, quasi immediatamente, e non lasci che la tua mente possa analizzare a fondo quello che hai davanti.

Vuoi tutto e subito e non vuoi di certo perdere tempo a cercare di capire o di vedere cosa c’è al di là di quello che puoi toccare con mano. Non te la prendere ma è un atteggiamento decisamente infantile, no?

LEGGI ANCHE –> Test di logica e immagine: sai riconoscere la piramide dall’alto?

pavone: hai visto come primo elemento un esoticissimo e favoloso pavone. Non hai veramente dubbi a riguardo!

Bene, allora possiamo farti i nostri complimenti: sei una persona decisamente matura che ha passato da un pezzo il test da “adulto“!

Non lo diciamo di certo per gentilezza. Il pavone, infatti, è un simbolo che riporta significati veramente intriganti ma che, al contrario di quanto potremmo pensare, non parla di egocentrismo e capacità di pensare solo a sé stessi!

I pavoni, infatti, generalmente si cibano di serpenti molto giovani e velenosi, che inghiottiscono senza avere assolutamente paura del veleno.

Su di loro non ha praticamente effetto!

Pensavi che il pavone sarebbe stato il simbolo dell’essere narcisi, occupati solo a rimirarsi allo specchio e invece viene fuori che il pavone è il simbolo vero e proprio della maturità.

Saper mandare giù il veleno senza preoccupazioni, infatti, sta a simboleggiare che tu, proprio come il pavone, hai imparato a non curarti degli altri!

Fai quello che è meglio di te, senza fare caso a critiche o frecciatine velenose: conosci la tua strada e quello che vuoi e non hai paura di prendertelo!

Insomma, complimenti: sei veramente una persona matura!