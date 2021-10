Test: dimmi quale gonna preferisci e ti svelerò quanto ti piace osare

Le nostre scelte in fatto di stile e di abbigliamento rivelano la nostra personalità. Scegli una gonna e scopri cosa vuoi comunicare di te.

Ogni giorno apriamo il nostro armadio e scegliamo abiti da indossare. Spesso i vestiti che scegliamo di indossare dipendono dal nostro stato d’animo. Così se ci sentiamo particolarmente giù di morale tireremo fuori abiti neri, se il cuore ci esplode di gioia cercheremo qualcosa di variopinto. Le nostre scelte attingono al nostro inconscio.

Il test di oggi è semplicissimo. Devi solo osservare l’immagine e scegliere la tua gonna preferita. Potrebbe essere il tipo di gonna che indossi abitualmente ma anche il tipo di gonna che ti piacerebbe indossare o la gonna che semplicemente adori al punto di vista estetico ma indossata da altri.

Test: dimmi che gonna preferisci e ti dirò chi sei

Ecco cosa rivela di te la scelta della tua gonna preferita:

1. Gonna corta rosa

Questa è la gonna perfetta per una donna favolistica. Rosa, corta, con le pieghe, una gonna adatta ad una principessa moderna. Se hai scelto questa donna significa che hai un anima molto romantica. Di te si nota principalmente la tua femminilità, i tuoi modi graziati e la tua eleganza. Pensi che il Principe Azzurro detenga le chiavi della tua felicità e sogni da una vita di incontrarlo.

2. Gonna plissettata

Questo tipo di gonna è molto comoda e leggera. E’ lunga e copre le gambe e le sue pieghe non segnano le curve ma che nascondono. Questa è la gonna perfetta per una donna che non vuole apparire ma non vuole rinunciare alla sua femminilità. Oltre ad amare tutto ciò che è pratico e semplice sei una persona ancorata ai tuoi valori e prediligi lo stile casual chic che fa un pò Grease.

3. Gonna a palloncino a righe

Questa è la gonna ideale per la donna dinamica che ama lo sport e l’avventura. Una donna che ama il movimento, non riesce a stare mai ferma, ha bisogno di impegnare ogni momento della sua giornata ma non rinuncia ad essere seducente.

Questo tipo di gonna valorizza qualsiasi look, la sua forma la rende elegante con il tacco e sportiva con le sneakers. Questa gonna non fascia e non mette in risalto le curve e al tempo stesso non è impegnativa e lascia liberi di muoversi senza dover temere “occhi indiscreti”. Il compromesso perfetto per una donna dinamica e femminile.

4. Gonna di pelle

L’ultima scelta è la gonna in pelle rossa. Una gonna alla Jessica Rabbit non può non comunicare sensualità e femminilità. Questa gonna è perfetta per la donna che ama sedurre e farsi notare. Questo tipo di gonna aderisce sul corpo e attira l’attenzione. E’ la gonna perfetta per la donna intraprendente, che ama mordere la vita e cogliere tutte le opportunità che questa le offre. Non amate la routine ma preferite l’azione.