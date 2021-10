Test dell’Invidia | Cosa ti invidiano di più le persone che ti frequentano?

Il test dell’invidia non analizzerà il tuo modo di gestire l’invidia nei confronti di altre persone ma, al contrario, ti permetterà se generi questo sentimento nelle altre persone.

Tutti noi abbiamo delle doti caratteriali più o meno spiccate, e alcune di esse sono talmente evidenti e apprezzate dalla società che possono trasformarsi in una causa di invidia da parte di altre persone.

Purtroppo l’universo femminile è molto esposto a questo tipo di sentimento, poiché le donne si sentono spesso in competizione tra loro.

Molte di noi potrebbero anche pensare di non generare invidia negli altri perché non si comportano in maniera da risultare egocentriche o da mettersi sempre in mostra. La verità, però, è che le cause dell’invidia degli altri non sono sotto il nostro controllo e, per questo motivo, non possiamo sapere se siamo davvero invidiate o quante persone ci invidiano davvero.

Con questo test ti aiuteremo però a mettere a fuoco quale delle tue doti caratteriali attira l’invidia delle altre persone più di altre e ti daremo dei consigli su come gestirla.

Test dell’Invidia

Per eseguire correttamente questo test dovrai osservare le quattro immagini che ti proponiamo e scegliere istintivamente quella che ti attrae di più. Ti consigliamo di non cercare di anticipare o capire le soluzioni prima di fare il test, perché questo falserebbe il risultato finale!

1 – Il Bouquet di Fiori

Il bouquet di fiori è un omaggio che tradizionalmente viene offerto alle donne in varie occasioni della loro vita.

Se hai scelto il bouquet significa che sei una persona che riconosce e apprezza la bellezza in tutte le sue forme. Si può dire che tu sia un’esteta e che tu abbia un grande talento nell’abbinare le cose belle oppure nel far emergere la bellezza nelle cose di ogni giorno.

Questo talento, cioè questa capacità di apparire bella e circondarti di bellezza è la faccia del tuo carattere che attrae maggiormente l’invidia delle persone che ti circondano. Molto spesso si tratta di ammirazione, ma è facile che questo sentimento sfoci nell’invidia.

Per limitare questo tipo di invidia ti consigliamo di condividere il più possibile il tuo talento, facendo brillare anche le persone che ti circondano piuttosto che “oscurarle” con la tua capacità di metterti in luce in ogni occasione.

2 – Il Sole

In tutte le culture del mondo il Sole è sempre stato considerato un simbolo di forza e di vitalità, pronto a risorgere dopo la notte e a ritornare dopo essere “sparito” nel corso dell’inverno.

Se hai scelto l’immagine del Sole significa che hai una grande forza interiore grazie alla quale sei in grado di superare tutte le sfide emotive della vita. Coloro che ti sono vicini si sentono rincuorati dalla tua grande capacità di vedere il lato positivo delle cose e di trasmettere fiducia e speranza anche nelle situazioni più difficili.

Il motivo per cui le altre persone ti invidiano è proprio la tua enorme forza spirituale e il tuo coraggio. La tua indole buona e generosa in genere ti mette al riparo dall’invidia delle altre persone ma, se proprio vuoi essere certa di non scatenarla, dovresti cercare di non metterti troppo in mostra (anche se oscurare la tua luce, esattamente come quella del sole, è molto difficile).

3 – Gli attrezzi da Pittore

Le belle arti rappresentano sempre il lato creativo e fantasioso dell’essere umano e anche la sua capacità di creare opere immortali.

Se sei stata attratta dagli attrezzi del pittore sei indubbiamente una persona molto creativa, in grado di esprimere in moltissime forme la propria fantasia e il proprio modo di pensare, spesso fuori dagli schemi.

Il tuo talento principale, che molte persone probabilmente ti invidiano, è la capacità di esprimere la tua creatività in modo bello e apprezzabile. Molte persone hanno grandi idee, ma poche di loro posseggono anche gli strumenti per renderle concrete. Anche se non sei un’artista nel senso vero e proprio del termine, sei una di quelle persone in grado di mettere fantasia e creatività in ogni piccola azione.

Per evitare che le altre persone provino invidia nei tuoi confronti potresti aiutare anche loro a mettere a frutto le proprie doti artistiche e la propria fantasia, spiegando che c’è un po’ di genio in ognuno di noi!

4 – La Mente

Questa rappresentazione del cervello è molto famosa: mette in risalto le diverse funzionalità della mente, cioè le sue capacità razionali e le sue capacità intuitive.

Se hai scelto questa immagine significa che sei in grado di utilizzare molto bene la tua intelligenza per far fronte alle molte sfide che la vita ti mette di fronte ogni giorno.

Spesso le persone come te sono in grado di risolvere problemi di vario tipo, con una strategia molto studiata oppure con una soluzione originale e fantasiosa ma che funziona alla grande; sei anche in grado di ricordare e organizzare le informazioni in tuo possesso e sai come sfruttarle al meglio per ottenere i tuoi scopi.

Se hai scelto questa immagine significa che ciò che le persone invidiano di più della tua personalità è l’intelligenza vivace e sempre brillante. Se vuoi evitare di scatenare questo sentimento poni molta attenzione nel non risultare saccente come chi crede di avere sempre ragione o di essere migliore di altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.