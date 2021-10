Questi 3 segni zodiacali incontreranno l’amore prima della fine dell’anno

Non hai ancora incontrato l’amore della tua vita? Se sei tra questi 3 segni zodiacali stai per incontrare il vero amore, entro la fine dell’anno.

La fine dell’anno si avvicina e gli astri continuano a rivelare nuovi destini. Oggi ci rivelano quali sono i segni astrologici che coroneranno il loro sogno d’amore nei prossimi mesi. Questi 3 segni zodiacali sentiranno il cuore battere molto forte tra poco.

Gli ultimi mesi d’autunno saranno molto travolgenti per 3 segni zodiacali che verranno colpiti dalla freccia di Cupido. Se non hai ancora trovato la metà della tua mela potresti essere sul punto di farlo. Prima della fine dell’anno, se fai parte di questi segni zodiacali, farai un incontro molto speciale.

LEGGI ANCHE —-> Il costume perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Ecco i segni zodiacali che incontreranno l’amore prima della fine di questo 2021

Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco. Si contraddistingue per la sua grande determinazione. In questi ultimi mesi dell’anno sarà più seducente che mai e attrarranno una persona speciale. Sentirai subito che quell’incontro è diverso dai precedenti degli ultimi mesi ma non vorrai gettarti subito a capofitto per paura di soffrire.

Con tua sorpresa questa persona troverà il modo di farti cadere ai suoi piedi e ti ruberà il cuore. Questa persona inizialmente ti farà credere di volere solo esserti amico e ti mostrerà quanto siete affini.

Il suo segno zodiacale probabilmente è Pesci o uno Scorpione. Un segno d’acqua che non spegnerà il fuoco dell’ Ariete, anzi.

Per contro l’Ariete se desidera non rovinare tutto dovrà imparare a gestire le sue emozioni e in modo particolare i suoi scoppi di rabbia.

Anche se questo incontro sarà molto promettente e ti farà perdere la testa questa relazione incontrerà qualche ostacolo soprattutto per via della gelosia dell’Ariete. Avrete bisogno di tempo per consolidare i vostri sentimenti che alla fine avranno la meglio.

Bilancia

Questo segno d’Aria avrà incontrerà una persona speciale entro la fine dell’anno e metterà subito in chiaro la sua intenzione i non ufficializzare le cose. Malgrado questo la situazione sentimentale prenderà un’altra piega.

La Bilancia si ritroverà a passare molto tempo con questa persona e si creerà tra loro una forte alchimia intellettuale e fisica che culminerà in una grande storia d’amore.

Questa persona riuscirà a far capire alla Bilancia che condividere la vita con un’ altra persona può essere un’esperienza molto bella. Il partner che riuscirà a farli perdere completamente la testa sarà del segno dell’ Acquario o Gemelli.

Dopo qualche mese dalla relazione in cui non riuscirete a stare mai lontano l’uno dall’altro subentrerà un periodo di noia, e questa genererà qualche conflitto.

Dovrete scendere a compromessi, riprendervi parte della vostra vita e riuscirete ad equilibrare il rapporto.

Capricorno

Il Capricorno incontrerà l’amore prima della fine dell’anno, ma attenzione, questa relazione sarà travagliata e si tingerà di amore-odio.

Il Capricorno, preciso, organizzato e puntiglioso, troverà irritante il comportamento rilassato e senza regole dell’altro e si creeranno delle tensioni che si dilegueranno ad una unica condizione: il Capricorno dovrà accettare di abbassare la guardia.

Superato questo inghippo la relazione diventerà un rapporto sereno dove regneranno comprensione e amore. Molto probabilmente questa anima gemella apparterrà ad un segno di Fuoco. Potrebbe essere del segno del Leon.

Per preservare questo grande amore e farlo durare nel tempo, entrambi dovranno mostrarsi comprensivi e prendersi cura dell’altro.

Forse ti interesserà anche sapere quali sono i 3 segni dello zodiaco che avranno una brutta sorpresa a fine mese.