Ecco cosa pensa veramente un uomo quando guarda il tuo seno

Cosa passa per la testa ad un uomo che guarda il seno femminile? Finalmente siamo in grado di dirtelo e non è quello che pensi.

Avrai sicuramente notato l’espressione estasiata di un uomo nel vedere il tuo seno nudo. Se hai sempre pensato che la prima cosa che gli viene in mente è quella di giudicare la bellezza o la grandezza del tuo seno sei fuori strada. Ciò che gli viene in mente è tutt’altro.

Il seno femminile attrae molto l’uomo, e il motivo di questa attrazione è stato spiegato scientificamente. Oggi riveliamo cosa passa per la testa di un uomo che guarda compiaciuto il seno di una donna.

Cosa pensa un uomo mentre guarda il seno di una donna?

Ti sei mai chiesto a cosa si deve l’espressione sognante di un uomo davanti al seno di una donna? La risposta potrebbe sorprenderti molto.

Tra gli elementi di femminilità di una donna troviamo senza dubbio il seno. Il seno e le natiche sembrano colpire molto l’interesse di un uomo, ma quando un uomo osserva il seno di una donna la sua espressione rivela che ne è totalmente rapito. A cosa si deve questa reazione?

Il motivo è semplice, quando un uomo guarda il seno di una donna entra in funzione un determinato circuito neurale.

La teoria di Larry Young

Lo psicologo Larry Young ha teorizzato la reazione di un uomo al cospetto del seno di una donna. Secondo l’ esperto se gli uomini amano particolarmente questa zona erogena femminile è perché ricorda loro l’attaccamento alla madre. Un ricordo estremamente dolce che favorisce l’attaccamento alla partner.

L’esperto spiega che durante l’allattamento viene secreto l’ossitocina, un ormone che viene associato all’amore e che è alla base del legame fusionale tra la madre ed il bambino.

Quando un uomo stimola il seno di una donna essa prova eccitazione, la stessa che si deve alla stimolazione di una qualsiasi altra zona erogena come il clitoride o la vagina. Sotto l’influsso del piacere la donna rilascia ossitocina, questo ormone calmante e confortante.

Lo psicologo attribuisce all’importanza che gli uomini danno al seno una connotazione sentimentale, legata al desiderio di ricevere amore e attenzione come quando erano piccoli.

Il nesso dell’attrazione per il seno e la selezione naturale

Un fenomeno del tutto naturale e comprensibile che ha un risvolto anche nella selezione naturale. Un uomo per sua natura tende a scegliere una compagna sessuale ai fini della riproduzione.

Le donne con il seno grande gli ricordano l’allattamento quindi inconsciamente preferire una donna con un seno grande è una garanzia che quella donna abbia una migliore capacità riproduttiva.

La forte attrazione di un uomo per il seno di una donna ha una connotazione materna ed è legata all’istinto riproduttivo, ma c’è qualcos’altro che bisogna aggiungere, la connotazione culturale.

L’interesse per il seno sarebbe anche il frutto di una tendenza antropologica

Fran Mascia-Lees, antropologo della Rutgers University ha esaminato il comportamento maschile e l’effetto che questo ha sui maschi e ha stabilito un nesso culturale.

In effetti non sempre un seno nudo stimola un uomo. Se così fosse in Africa le donne non potrebbero aggirarsi per le strade mostrando i seni nudi come da loro cultura. La vista del seno non ha effetti “devastanti” sull’uomo africano abituato a quell’immagine da sempre.

A rendere il seno così interessante sono dei mutamenti importanti avvenuti negli anni a livello antropologico:

Il rapporto sessuale faccia a faccia

I preliminari

Da quando il rapporto sessuale è divenuta un’esperienza di piacere e ha sostituito l’idea che fosse necessario solo per riprodursi, l’uomo ha iniziato a fare l’amore in modo diverso.

Le posizioni sessuali in cui i partner si guardano negli occhi e l’interesse per i preliminari hanno portato l’uomo ad interessarsi maggiormente al seno quale zona erogena di facile accesso durante il rapporto sessuale.

Gli uomini subiscono davvero il fascino del seno o è solo una credenza popolare?

Accanto agli scienziati che hanno cercato di stabilire i motivi dell’interesse dell’uomo per il seno femminile, ci sono anche i ricercatori che hanno cercato di stabilire se questo interesse fosse reale o se fosse solo una nostra errata percezione.

L ‘Huffington Post ha divulgato un esperimento scientifico che prova che l’interesse degli uomini per il seno è reale. In seno all’esperimento è stato chiesto ai candidati di guardare elle foto a pagamento.

Tra i vari soggetti c’erano donne col seno voluminoso ma queste erano le foto che venivano pagate meno di tutte.

Gli uomini hanno scelto di guadagnare di meno per continuare a guardare queste immagini.

Il motivo è da ricercarsi nel sistema di ricompensa. Questo sistema apporta un senso di gratificazione che influenza le nostre decisioni razionali.

Guadagnare di più è risultato essere meno vantaggioso che dare piacere agli occhi.

Questo fenomeno è biologico e si verifica a causa di una diminuzione della corteccia prefrontale che si verifica quando si attiva il sistema di ricompensa poichè vengono secrete sostanze neurochimiche alle quali si deve l’alterazione elle decisioni razionali.