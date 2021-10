Vorresti una borsa nuova ma hai un budget mensile da rispettare? Scegli una di queste cinque

Bisogna decidere le priorità nel budget mensile ma ci sono cose alle quali è difficile rinunciare. Una borsa nuova tira su il morale e se costa anche meno del solito allora meglio! Vediamo cinque borse nuove in pelle tutte entro i 330 euro.

Aumenta tutto, sembra un incubo ma è la dura verità. Se a questo si aggiunge il fatto che l’Italia sia l’unico Paese in Europa dove i lavoratori guadagnano meno di trent’anni fa (Fonte: La Verità) allora sì, la disperazione è dietro l’angolo. Non sono però comunque buone scuse per venir meno allo stile che sempre dovrebbe far parte di una donna. Scopriamo insieme le borse più irrinunciabili di stagione sotto i 330 euro.

Fai shopping senza esagerare! Decidi di acquistare una di queste cinque borse

La borsa Furla Miastella (foto sopra) è la più costosa tra quelle che vi proponiamo oggi ma sia per forma che per colore è già un classico che potrete quindi sfruttare nel tempo. Il prezzo è di 325 euro, è totalmente realizzata in pelle e la tracolla è removibile; è particolarmente adatta per le gite del week-end (con relativi post su Instagram).

La Maya di Giannino Taro invece (210 euro) è in morbido camoscio, ha dettagli in pelle ed in metallo dorato, chiusura a zip ed è meravigliosamente capiente ma attente a non riempirla troppo! Il rischio è quello di un fastidioso “effetto cheap”.

Pennyblack propone il maxi secchiello bicolore bordeaux e beige con chiusura a bottone magnetico e bustina zippata da agganciare alla borsa. Costa solo 129 euro ed è disponibile anche in marrone – rame o in grigio – nero.

Su Yoox si trova la mini borsa a mano di 8 by Yoox in raso con arricciature, tinta unita arancione, doppio manico, chiusura a calamita, tasca interna con zip. Ottima per il giorno, anche in combo con una shopper nera.

Scendiamo ancora con la pratica borsa a spalla di Zara. Con catena grossa, forma rettangolare, imbottita e con taschino interno, è chiaramente ispirata alla famosa bag di Bottega Veneta sfoggiata dalle influencer e dalla celebs di tutto il mondo. Per molte è assurdo anche solo pensare di comprare borsa e scarpe di brand low cost ma di questi tempi val la pena farci un pensierino.

LEGGI ANCHE: Quando sei indecisa indossa le décolleté e non sbaglierai. Ecco i modelli must-have (chedonna.it)

Silvia Zanchi