Cosa vedi in questa immagine? Scopri quanto è “morboso” il tuo cervello

Che ne dici, sei pronto a provare il test teschio o ragazza? Guarda attentamente l’immagine e dicci che cosa hai visto per primo nel disegno!

Ok, va bene, va bene lo riconosciamo: potremmo averti spoilerato i soggetti del disegno di oggi, chiedendoti beh… di provarlo!

Come vedi, però, l’immagine che abbiamo deciso di proporti per il nostro test di personalità di oggi non lascia veramente troppo spazio all’immaginazione.

Ci sono due soggetti chiaramente rappresentati al suo interno e noi vogliamo sapere che cosa hai visto per primo. Pronto a scoprire quanto sei morboso?

Test teschio o ragazza: dicci cosa vedi nel disegno e scopri quanto sei affascinato dal macabro

Per caso hai visto tutti i documentari sui serial killer che Netflix ti ha proposto?

O, ancora peggio, quando apri Netflix è la piattaforma stessa a suggerirti di guardare film decisamente cruenti, documentari spaventosi o serie TV da brivido?

Bene, allora forse non hai bisogno del nostro test di oggi per capire chi sei veramente. Dovresti saperlo già se e quanto sei morboso, vero?

Dai, non vogliamo assolutamente puntare il dito verso di te (anche perché, ovviamente, ne avremmo altri tre puntati assolutamente contro di noi e la cosa non ci piace).

Quello che vogliamo fare oggi è, semplicemente, analizzare in quale modo il tuo cervello percepisce quello che lo circonda.

Sei una persona “morbosa“, che ha un gusto veramente curioso per tutto quello che spaventa o che può in qualche maniera sembrare ossessivo od opprimente oppure sei una persona che vede solo “quello che c’è da vedere“?

Scopriamolo subito!

Allora, dicci che cosa hai visto: un teschio oppure la figura di una ragazza alla finestra?

Il responso del nostro test di personalità

il teschio: lo sapevamo che vedere il teschio ti avrebbe messo in difficoltà. Hai paura di essere tu il “morboso“, non è vero?

Vedere un simbolo come il teschio, infatti, generalmente ci fa pensare al pericolo o alla morte: si tratta di un simbolo codificato che, generalmente, è pensato per mettere paura.

Se lo vedi, quindi, è facile credere che tu sia in qualche maniera “ossessionato” da questa tipologia di simbolo e dal suo significato, vero?

Ovviamente la risposta è no: sì, è vero che il teschio ha assunto dei significati “morbosi” ma il vero intento dietro questo simbolo parla spesso di qualcosa di bello. Rinascita o libertà!

Usati per celebrare la vita, i teschi erano in realtà simboli di vittoria, di ribellione e di coraggio! Se lo hai visto, quindi, potresti stare per iniziare un periodo completamente nuovo della tua vita e sei affascinato dall’idea che qualcosa stia, finalmente, “morendo“.

Insomma, non avere paura e buttati: evidentemente il tuo cervello ti sta portando a ragionare sul fatto che hai bisogno di tagliare i ponti con il passato!

la ragazza alla finestra: ehi, ci dispiace deluderti ma dobbiamo dirtelo. Il più “morboso” sei proprio tu!

No, dai, tranquillo: non vogliamo assolutamente dirti che sei “strano” ma solo che, se hai visto la scena della ragazza alla finestra, hai una mente che viaggia molto più degli altri.

Per quanto il disegno sia pensato per rendere difficile distinguere un soggetto dall’altro, la figura di una persona alla finestra, con l’orologio vicino e il vento che scompiglia la scena ti ha colpito particolarmente.

Questa scena rappresenta una simbologia decisamente oscura e complicata: potremmo dire “morbosa”!

Sei attratto dall’idea che ci sia “qualcuno fuori” e i rapporti che hai instaurato con quello che guardi e con quello che la ragazza guarda fuori possono essere veramente sorprendenti.

Generalmente si parla di rapporti di forza o di amore/odio: forse, quello che vuoi, che succeda qualcosa di “forte” che ti scuota e ti faccia muovere da dove sei.

Non vogliamo di certo dirti che sei morboso “e basta”: ti manca qualcosa e non aspetti altro che la possibilità di riuscire ad averla.

Avventura, passione: qualunque sia questo elemento sappi che ti manca da morire!