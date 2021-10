Test: dimmi come porti la sciarpa e ti dirò come avvolgi la vita

Come porti la sciarpa? In che modo la avvolgi intorno al collo? La tua scelta rivela alcuni tratti distintivi della tua personalità.

La sciarpa ci accompagna per tutto l’inverno. Un caldo abbraccio che ci solleva dal gelido freddo e ci aiuta ad affrontare meglio la vita. Ognuno di noi indossa la sciarpa in modo diverso, alcuni la annodano, altri la arrotolano altri ancora semplicemente la poggiano sulle spalle e chi ci copre perfino la testa. Gesti spontanei che raccontano molte cose di noi. Il tuo modo preferito di indossare questo indumento rivela la tua vera personalità.

Con l’arrivo del primo freddo arriva anche la ricerca del tepore attraverso i nostri indumenti. In autunno iniziamo a tirare fuori maglioncini giacche a vento e loro, le nostre amatissime sciarpe. E’ il capo più colorato che abbiamo, sono anche amiche fidate che ci proteggono dai malanni e dal freddo.

Indossare una sciarpa è una garanzia. Basta tenere il collo ed i piedi al caldo per allontanare quella fastidiosa sensazione di freddo dal nostro corpo. Inoltre le sciarpe sono un immancabile accessorio moda che definisce il nostro stile. Attraverso il nostro look decidiamo cosa comunicare di noi agli altri.

Dunque cerchiamo di entrare nel mondo delle sciarpe e di capire tutti i sui segreti legati alla personalità a partire dal tuo modo preferito di indossarla.

Test: dimmi come indossi la sciarpa e ti dirò chi sei

Basta sostare su una panchina qualche minuto e osservare le persone che passeggiano davanti a noi per capire che esistono tantissimi modi diversi di indossare una sciarpa. Per il test di oggi abbiamo selezionato i 4 modi più comuni. Riconosci tra questi il tuo modo di indossare la sciarpa?

Ci sono gesti che compiamo istintivamente e meccanicamente, senza prestarvi attenzione. Se non ricordi in che modio solitamente leghi la sciarpa al collo prendine una e mettiti davanti allo specchio poi indossala ed ecco la risposta, proprio davanti ai tuoi occhi. Il modo in cui hai legato la sciarpa al tuo collo descrive chi sei veramente:

1. Se hai scelto il primo modo di indossare la sciarpa

Sei una persona dolce e romantica. L’amore occupa un posto importante nella tua vita, tutto secondo te ruota intorno ad esso. Avvolgi la sciarpa al collo in modo da sentire un caldo abbraccio. Ti piace l’ordine e l’organizzazione, la puntualità e sei molto ancorata alla tua famiglia, ai tuoi amici e non vai mai contro i tuoi principi. La tua sciarpa non deve intralciare troppo i tuoi movimenti perché sei una persona che ha sempre voglia di mettersi in gioco e che davanti ad una sfida coglie grandi opportunità.

2. Se hai scelto il secondo modo di indossare la sciarpa

Usi la sciarpa come fosse una copertina. La metti sulle tue spalle in modo che scaldi tutto il busto non solo il collo. Questo modo di indossare la sciarpa denota che sei una persona che ama la praticità, le sue zone di confort, detesti i cambiamenti. Sei una persona che nella vita seleziona molto, preferisci avere pochi amici ma fidatissimi. Conduci una vita all’insegna della semplicità e non senti il bisogno di apparire ma preferisci essere.

3. Se hai scelto il terzo modo di indossare la sciarpa

La sciarpa non è solo uno scalda collo ma serve per scaldarti dalla testa in giu. Quasi come fosse un burka usi la sciarpa pe sparire tra i suoi fili di seta. Questo denota che sei una persona molto timida, non ami apparire e non ami i conflitti. Sei sempre alla ricerca della pace interiore, del relax e aspiri a condurre una vita non molto frenetica.

4. Se hai scelto il quarto modo di indossare la sciarpa

La sciarpa è un complemento, un accessorio. La appoggi sulle spalle e la lasci cadere lunga su di te. Questo modo di indossare una sciarpa denota una personalità tranquilla e solare. Sei una persona positiva, a volte un po’ troppo fantasista. Tieni poco i piedi saldi per terra. La tua grande apertura mentale ti proietta parecchio lontano e ti consente di vedere sempre oltre i tuoi limiti.