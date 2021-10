Test dei Pugnali | Ti sei mai chiesta quanto sei vendicativa?

Il test dei pugnali utilizza armi di diversa forma per metterti in contatto con una parte di te di cui gli altri potrebbero (o dovrebbero!) avere grande timore.

Si dice infatti che tutte le donne siano vendicative, ma non è sempre vero: ognuna di noi è differente e soprattutto scatenano la propria vendetta per motivi differenti.

Molte persone tendono a vergognarsi di questo aspetto del proprio carattere, tanto da arrivare a nasconderlo dietro una facciata di gentilezza e di disponibilità nei confronti del prossimo.

Si tratta di un atteggiamento piuttosto sbagliato: non è mai bene nascondere o negare parte dei propri sentimenti. La cosa migliore da fare sarebbe, invece, comprendere l’origine di questi sentimenti e lavorare su di essi fino a trasformarli o “addomesticarli” in maniera che non danneggino nessuno.

Questo test ti permetterà quindi di capire se sei una persona vendicativa ma soprattutto cosa scatena in te il desiderio di vendicarti.

Test dei Pugnali

Per eseguire correttamente questo test ti chiediamo di osservare i quattro diversi tipi di pugnale che ti proponiamo e scegliere quello che ti colpisce di più. Il nostro consiglio è di non riflettere troppo sui motivi per cui un pugnale ti attrae più di un altro. Molto meglio scegliere d’istinto e andare a leggere la soluzione corrispondente.

1 – Il Pugnale nel Cuore

Questo pugnale potrebbe facilmente trasformarsi in un tatuaggio, poiché sia il pugnale sia il cuore sono elementi che ricorrono molto spesso nei tattoo old e new school.

Naturalmente il cuore è simbolo dell’amore e della passione in ogni accezione possibile. Rappresenta sentimenti forti e incondizionati, che non sopportano limitazioni.

Se hai scelto questo pugnale significa che sei una persona molto vendicativa ma la tua vendetta è circoscritta soltanto all’ambito sentimentale ed emotivo.

In pratica, sei disposta a “passare sopra” a molte cose, tra cui offese di vario tipo e a volte anche mancanze di rispetto. Se c’è un tipo di persona che però non riuscirai mai a perdonare, però, è chi ferisce i tuoi sentimenti oppure chi li ignora completamente.

Quando vieni ferita in questo modo tendi a rendere pan per focaccia e sei in grado di ferire in maniera tanto violenta quanto efficace coloro che ti hanno fatto soffrire. Dovresti tenere a bada questo aspetto del tuo carattere? Beh, no: in questo modo chi progetta di ferirti o di prendere in giro saprà già cosa lo aspetta e forse cambierà idea!

2 – Il Pugnale Arrugginito

Questo pugnale è il più vecchio e il più malconcio di tutti: è evidente che non è stato utilizzato per molto tempo e che probabilmente è stato dimenticato da qualche parte.

Come potrai facilmente intuire, se hai scelto questo pugnale sei una persona molto poco vendicativa, che molto difficilmente arriva a provare il desiderio di ferire qualcuno o di procurargli una qualsiasi forma di dolore o di fastidio.

Sei probabilmente una delle persone più buone sulla faccia della Terra, ma questo ti espone a diversi rischi. Per esempio, è possibile che le persone comprendano la tua natura e si sentano libere di agire come preferiscono nei tuoi confronti, consapevoli che non corrono rischi.

Questo aspetto del tuo carattere è molto ambivalente: da una parte ti permette di essere sempre in pace con te stessa e con gli altri, ma potrebbe trasformarti nella facile preda di persone che vogliono approfittarsi di te. Cerca di diventare appena un po’ più cattiva, soltanto per difenderti se e quando sarà necessario.

3 – Il Pugnale Rosa

Il pugnale rosa è in assoluto il più nuovo e il più affilato, come se chi lo possiede fosse sempre pronto a utilizzarlo e a tirarlo fuori al momento più opportuno per ferire il nemico o almeno tenerlo lontano.

Se è questo il pugnale che più di tutti ha attratto la tua attenzione significa che sei una persona estremamente vendicativa e che basta davvero pochissimo per scatenare la tua furia. Probabilmente, anche se non lo ammetterebbero mai pubblicamente, le persone hanno paura di te e si tengono alla larga da te quando sei in un “momento no”.

Questo atteggiamento deriva probabilmente da un trauma o una grande delusione che hai sofferto nel corso dell’infanzia: da adulta sei il più possibile sulla difensiva allo scopo di non essere ferita di nuovo.

Il problema di questo atteggiamento? Probabilmente nel corso della vita finirai per ferire qualcuno che non lo meritava, credendo che abbia voluto ferirti o metterti in ridicolo di proposito. Stai molto attenta! Tenere il pugnale sempre sguainato allontanerà da te anche le persone che ti amano!

4 – Il Pugnale nel Teschio

Anche questo pugnale, esattamente come quello del cuore, potrebbe facilmente trasformato in un tatuaggio.

A livello simbolico il teschio ovviamente rappresenta la morte o la fine di qualcosa. Questo indica che sei una persona ferocemente vendicativa, che però è in grado di distinguere le occasioni in cui vale la pena “sporcarsi le mani” e le occasioni in cui è meglio ignorare l’intera questione e passare avanti.

La tua saggezza ti spinge quindi a utilizzare tutte le capacità in tuo possesso per realizzare la tua vendetta solo e soltanto se senti di aver ricevuto un torto gravissimo.

La tua vendetta è quindi un atto definitivo con cui sei in grado di troncare amicizie, relazioni private e di lavoro, rapporti sociali in generale. Non hai paura di rimanere sola, quindi questo rende la tua vendetta molto più dolce e molto più semplice. Il nostro consiglio è di stare molto attenta a non creare involontariamente un deserto intorno a te. Impara a perdonare di tanto in tanto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.