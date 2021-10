I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Dicci la verità: non è che sei uno dei segni zodiacali più drammatici di tutto l’oroscopo? Scopriamo immediatamente se sei una vera e propria “drama queen“!

Capita a tutti di passare dei momenti decisamente “drammatici” nella vita nei quali siamo ben consapevoli di esagerare, totalmente, quello che ci succede.

Sì, abbiamo deciso di iniziare questo articolo senza mezzi termini: sai anche tu che, a volte, hai fatto veramente una scenata probabilmente per niente!

Va bene, sei giustificato: tutti possiamo essere un poco drammatici nella vita, soprattutto quando ce lo meritiamo.

La nostra classifica dell’oroscopo di oggi, però, ci darà veramente la misura di chi è una vera drama queen e chi, invece, non si lascia prendere mai dalla teatralità.

Pensi di essere tra le prime posizioni di oggi?

I segni più drammatici dello zodiaco: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Urla, litigate, porte sbattute e foto cancellate (o strappate in due, se le avete su formato cartaceo).

No, non stiamo parlando della scena clou di un qualsiasi sceneggiato o serie TV per adolescenti ma del vostro essere drammatici.

Eh sì, oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo di spiegarci quali sono i segni più drammatici dello zodiaco, quelli che si lasciano veramente andare… al drama!

Magari sai benissimo di essere tra le prime posizioni o magari, invece, ti stupirai e sverrai, drammaticamente, dalla sorpresa.

Che ne dici, vale la pena di svelare quei segni proprio drammatici, che fanno tanti problemi generalmente per niente e che vogliono stare sempre al centro dell’attenzione?

Allora questa è la classifica dell’oroscopo che fa per te: pronto a giocare?

Ariete: quinto posto

Per l’Ariete il dramma è veramente quasi indispensabile quanto il pane quotidiano. A loro piace veramente tantissimo immergersi nei drammi altrui, crearne di nuovi ed essere sempre aggiornato su tutto quello che succede agli altri.

Gli Ariete, infatti, sono persone che respirano dramma: ne devono avere assolutamente per potersi divertire e non riescono veramente a fare finta di non interessarsene.

Il loro telefono è una vera e propria arma di distruzione di massa: i nati sotto il segno dell’Ariete hanno talmente tanti messaggi, chat e foto con le quali scatenare drammi che è meglio tenerseli tranquilli il più possibile!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro occupano il quarto posto della nostra classifica anche se, lo sapete bene, vi meritereste un posto più in alto.

I Cancro, infatti, sono capacissimi di creare dramma dal nulla, nel quale ovviamente loro non hanno nessuna colpa!

Non è tutto, ovviamente! Il Cancro è il primo a creare litigate e problemi riuscendo poi, in qualche maniera, sempre a fare la parte della vittima.

Il loro modo di manipolare gli altri è sottile ma veramente molto pericoloso: state attenti insieme ai Cancro, possono trascinarvi nei loro drammi senza problemi ma difficilmente vi aiuteranno a navigare nelle loro acque!

Leone: terzo posto

C’è qualcuno più drammatico dei nati sotto il segno del Leone?

(Anche se la nostra è una domanda retorica, la risposta è sì: ci sono almeno altri due segni zodiacali che possono veramente creare drammi dal nulla!).

Benché non si meriti la corona della nostra classifica di oggi, i nati sotto il segno del Leone mettono le mani su un terzo posto veramente non male.

Il Leone, infatti, è uno dei segni che più di tutti non si preoccupa minimamente di far capire a tutti che è lui il protagonista… della vita degli altri!

I Leone sono generalmente persone che devono avere gli occhi puntati addosso e tutta l’attenzione degli altri. Fingono di non volerla ma, in realtà, quello che vogliono è che gli altri li seguano passo passo, cercando costantemente di indovinare le loro emozioni!

Gemelli: secondo posto

I Gemelli possono tirare un sospiro di sollievo: non sono di certo i più drammatici dello zodiaco, visto che sono solo al secondo posto!

Questo non vuol dire, ovviamente, che i nati sotto il segno dei Gemelli non possano essere drammatici, anzi!

Questo è un segno capace di creare veramente un dramma praticamente dal niente: non vi invitiamo a provare per credere perché i Gemelli sono in grado di rovinare veramente la vita degli altri!

Abituati a fare come vogliono, ad avere sempre tutto quello che desiderano (pur non sapendo mai cosa desiderano davvero) i nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri drammatici!

Impossibili, per loro, lasciare che gli altri non pensino a loro. Drammi, traumi, corse in ospedale per malattie finte, disastri a non finire, lacrime ed urla: i Gemelli sono capaci di passare per le peggiori situazioni e poi, il giorno dopo, saltellare in giro contenti. Il motivo? Vogliono solo attenzione e quando la hanno sono felici!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più drammatici

Cari amici della Bilancia, non prendetevela se vi diciamo la verità in faccia (o, quantomeno, attraverso lo schermo del vostro cellulare).

Siete voi i segni zodiacali più drammatici di tutto l’oroscopo e, diciamocela tutta, probabilmente ve lo aspettavate.

Sapete benissimo, infatti, di essere persone decisamente sopra le righe.

Se ridete, ridete talmente forte da farlo sentire a tutti: amici che sono con voi, vicini di casa, abitanti del quartiere ed anche il vostro ex che vive in un altro paese.

Se piangete, siete bravissimi a condividere canzoni strappalacrime su Facebook, a postare foto in bianco e nero su Instagram, a essere sapientemente allusivi, in modo da far capire a tutti che devono pensarvi!

La Bilancia, purtroppo, è fatta davvero così. Per i nati sotto il suo segno, essere Bilancia vuol dire anche essere per forza sotto gli occhi di tutti.

Qualsiasi persona deve vedere la Bilancia, desiderare di essere la Bilancia o essere preoccupato per la Bilancia: non ci sono mezze misure!