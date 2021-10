Questi 3 segni zodiacali concluderanno Ottobre con una brutta sorpresa

Gli astri ci rivelano quali sono i tre segni zodiacali che concluderanno Ottobre con una brutta sorpresa.

L’autunno non si prospetta favorevole per questi 3 segni zodiacali che non vedranno la fortuna dalla loro parte in questo periodo. Scopri chi di loro sta per avere una brutta sorpresa a fine mese.

Ottobre si concluderà in modo inaspettato per alcuni segni astrologici che non vedranno l’ora di voltare pagina e lasciarsi Ottobre alle spalle. Cosa accadrà loro di così terribile?

Questi 3 segni zodiacali concluderanno male il mese di ottobre 2021

Secondo gli astrologi questo Ottobre 2021 metterà alla prova la pazienza e la sopportazione di 3 segni zodiacali. Se fate parte di questi 3 segni non avete nulla di cui temere, ad inizio Novembre ci sarà un cambio di rotta e ripartirete col piede giusto.

Scopriamo per quali segni questo autunno non è di buon auspicio e chi dovrà affrontare una situazione difficile imminente.

Questi 3 segni dovranno prepararsi ad affrontare una tempesta prevista per fine Ottobre e se vorranno uscirne salvi dovranno tirare fuori tutta la loro determinazione.

Ecco chi sono questi segni sfortunati:

Gemelli

La fine di questo mese porta al Gemelli tensioni a livello familiare. Ci saranno non poche discussioni che riguarderanno te e i tuoi cari. A causa delle tensioni la situazione degenererà inaspettatamente. La causa di questo tumulto si deve alla tua mancanza di attenzione.

Il modo in cui hai deciso di affrontare una data situazione è discutibile. Gli astri ti consigliano di pensare attentamente a quello che stai per fare. Le tue relazioni soprattutto sentimentali potrebbero diventare molto instabili se sarai avventato. Armati di pazienza e rifletti.

Questo è il momento ideale per rivedere alcune cose ed avviare una introspezione personale per dare una risposta a domande che ti poni da troppo tempo.

Vergine

In questo periodo la Vergne si sentirà mentalmente perseguitata da storie d’amore passate.

Questo periodo culminerà a fine Ottobre facendoti sentire ossessionato dal fallimento della tua ultima relazione importante e sarai molto tentato di rivedere il tuo ex. Cerchi risposte imminenti.

Gli astri ti consigliano di ignorare il passato e di guardare al futuro. La cosa peggiore che tu possa fare è riaprire situazioni ormai sepolte. Se deciderai di andare a fondo della questione te ne pentirai.

Avvertirai una profonda tristezza. Se invece deciderai di andare avanti e chiudere col passato sarai premiato con un incontro sentimentale che promette molto bene.

Acquario

L’Aquario avvertirà sulla sua pelle una sensazione di grande disagio man mano che si avvicinerà alla fine del mese. Avrai la sensazione che gli eventi stiano prendendo il sopravvento. Ti sentirai confusa, perderai di vista i tuoi obiettivi e farai fatica a fare piani per il futuro.

La causa di tutto la conosci bene. Ancora una volta hai sbagliato a fidarti di qualcuno che puntualmente ti ha deluso. Secondo gli astri dovresti allontanare tutto ciò che ti blocca, incluso le persone che ti fanno stare male. Dovresti fare ordine nella tua vita, affidarti al tuo istinto e andare avanti il più serenamente possibile.

Tutti questi segni dovrebbero evitare di prendere decisioni importanti, stipulare contratti e apportare grossi cambiamenti questo mese e attendere Novembre. Rilassatevi, chiaritevi le idee e lasciate che il tempo calmi le vostre ansie e rimetta tutto in ordine.