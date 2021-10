Lorella Cuccarini, trasformazione stupefacente dagli esordi ad oggi

By

Ricordate com’era Lorella Cuccarini all’inizio della sua straordinaria carriera? L’incredibile trasformazione della più amata dagli italiani.

Lorella Cuccarini è la showgirl più amata della televisione italiana. Dopo aver debuttato come ballerina e aver danzato nei più importanti show della Rai, nel corso della sua carriera, ha affrontato diverse sfide professionali. Ha cantato, ha recitato, ha condotto, è salita sul palco del Festival di Sanremo e ha insegnato nella scuola più famosa della televisione italiana.

Dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di danza ad Amici 2020, nell’edizione 2021 del talent show di Maria De Filippi, ricopre il ruolo di insegnante di canto. Sempre bellissima ed elegante non delude mai il pubblico sfoggiando sempre un look semplice, ma estremante raffinata, ma com’era Lorella Cuccarini all’inizio della sua carriera?

Lorella Cuccarini ieri ed oggi: ecc com’è cambiata la showgirl ed insegnante di Amici

Lorella Cuccarini è sempre rimasta fedele a se stessa. Cambia il look, cambiano gli outfit o il taglio di capelli, ma lo stile semplice resta. Sin dall’inizio della propria carriera, la Cuccarini ha sempre scelto di mantenere un basso profilo preferendo far parlare di sè per il suo grandissimo talento. Se, dunque, sul palco sfoggiava tute aderenti e outfit particolari, nella vita di tutti i giorni ha sempre preferito outfit casual, semplici ma sempre eleganti.

Nella foto qui in alto, la Cuccarini era sul palco di Festival di Sanremo. Il viso è esattamente come quello di oggi e i capelli sono sempre biondi. Ciò che cambia è il taglio. In questa foto, infatti, sfoggia una vistosa frangia.

Oggi, invece, la frangia è sparita, ma i capelli restano comunque lunghi e biondi. Oltre al look, nel corso degli anni, è cambiata anche la vita della Cuccarini che è riuscita ad ottenere grandi risultati con il suo lavoro e a formare una splendida famiglia con il marito Silvio Testi con cui ha avuto quattro figli: Sara, Chiara, Giovanni e Giorgio.