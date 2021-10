Test del relax: cosa fai per rilassarti? Scopriamo come gestisci la rabbia

Qual è il metodo migliore, secondo te, per rilassarsi? Dicci cosa preferisci e il test del relax ci svelerà quanto sei resiliente nella vita!

Va bene, dai, lo sai anche tu che è così: ci sono dei giorni nei quali tu e la parola relax siete veramente agli antipodi.

Non preoccuparti: è così anche per tutti, compreso il Dalai Lama!

Oggi vogliamo proporti un test di personalità che ci aiuterà a capire come gestisci la rabbia e, quindi, anche scoprire meglio chi sei.

Non credi sia possibile? Bene, allora iniziamo subito, che ne dici?

Test del relax: scegli cosa fai per rilassarti e scopri come gestisci veramente la rabbia

Allora, dicci subito che cosa è meglio fare per te per rilassarsi.

Immagina semplicemente di aver avuto una giornata pesante: magari cattive notizie in ufficio, oppure un carico di lavoro più ampio del solito.

Sei tornata a casa facendo molta strada nel traffico, ti sei addormentata prima di cena bruciando lo stufato e con la testa messa male, che adesso ti duole.

Mentre corri in cucina per sistemare tutto, l’orlo della maglietta ti si impiglia nel manico della porta, strattonandoti all’indietro.

Grr, va tutto male ma non hai veramente nessuno con cui prendertela: sei solo stressata!

Anche se non abbiamo di certo descritto la giornata più catastrofica del mondo (per quanto anche questa non è che sia andata veramente alla grande), adesso vogliamo sapere che cosa faresti per rilassarti.

LEGGI ANCHE –> Test di logica e immagine: sai riconoscere la piramide dall’alto?

Certo, magari preparare e bere una bella tisana (rilassante, per l’appunto) è il modo migliore per terminare questa giornata disastrosa.

Oppure potresti andare a passeggio con il tuo cane (ma anche passare del tempo con il tuo gatto o con il tuo animale preferito), accompagnata dalla tua dolce metà, con la quale puoi parlare e sfogarti.

Magari, invece, preferisci fare yoga, per recuperare le energie e prenderti trenta minuti solo per te oppure, infine, “scomparirai” in un bel libro, distraendoti dalla giornata appena trascorsa.

Insomma: noi le opzioni per rilassarti te le abbiamo date. Ora tocca a te dirci che cosa faresti per gestire la giornata stressante e, di conseguenza, una rabbia che non ha responsabili!

I risultati del nostro test di personalità di oggi

tisana rilassante : basta, non parliamone più. La giornata è andata malissimo e, quindi, non vedi l’ora di bere una bella tisana calda, che ti accompagna ogni sera prima di andare a dormire. Questo è il tuo piccolo rituale per rilassarti e concederti un momento di pace. Ma che cosa rivela di te e del tuo modo di gestire la rabbia?

Rivolgersi ad una tisana per rilassarsi, infatti, è quanto di più “magico” tu abbia a portata di mano per tornare in contatto con la tua vera essenza . Le tisane sono, essenzialmente, principi attivi delle piante “ accesi ” da un poco d’acqua .

Stai cercando di tornare indietro nel tempo, quasi, di rivivere un rapporto con la natura che ti sembra ti sia stato strappato. Sei sicuramente una persona spirituale, che ama i metodi naturali e che è in contatto con sé stessa ed il suo corpo . La rabbia, per te, è qualcosa da “ sciogliere ” non da combattere: sai che tutto ha un suo tempo e, proprio per questo, preferisci affrontare i tuoi problemi con l’introspezione !

: basta, non parliamone più. La giornata è andata malissimo e, quindi, non vedi l’ora di bere una bella tisana calda, che ti accompagna ogni sera prima di andare a dormire. Questo è il tuo per rilassarti e concederti un momento di pace. Ma che cosa rivela di te e del tuo modo di gestire la rabbia? Rivolgersi ad una tisana per rilassarsi, infatti, è quanto di più “magico” tu abbia a portata di mano per tornare in contatto con la tua . Le tisane sono, essenzialmente, delle “ ” da un poco . Stai cercando di tornare indietro nel tempo, quasi, di rivivere un rapporto con la natura che ti sembra ti sia stato strappato. Sei sicuramente una persona spirituale, che ama i metodi naturali e che è in con ed il suo . La rabbia, per te, è qualcosa da “ ” non da combattere: sai che tutto ha un suo tempo e, proprio per questo, preferisci affrontare i tuoi problemi con ! passeggiata o passare del tempo con qualcuno che ami: per te lo stress è qualcosa che non si deve affrontare da soli.

Dopotutto, anche se gli uomini sono isole nessuno dice che tu non possa prendere una barca e raggiungere la terraferma, no?

Il supporto degli altri, chiunque essi siano, per te è fondamentale. Se non hai qualcuno con cui parlare, finisci per non capire o non riuscire a riflettere.

Sia chiaro: non è che gli altri ti dicono cosa fare o come farlo ma è tramite il confronto con loro che riesci finalmente a chiarire che cosa vuoi e come puoi ottenerlo.

LEGGI ANCHE –> Test pinguino o fiamma: scopri che cosa vuoi veramente dalla vita

yoga : come combatti la rabbia tu? Ma grazie allo yoga, che domande! Quello che ti serve, più di tutto, è la prospettiva .

Sei una persona calma e posata proprio perché, nella vita, hai imparato a mettere le cose “al loro posto”.

Non hai paura di affrontare i sentimenti sgradevoli: sei una persona che guarda dritta in faccia i problemi e non si ferma mai ad autocompatirsi .

Ovviamente, non sei diventata Wonder Woman da un momento all’altro: ti è servito un piccolo “aiuto” che ti permettesse di guardare più in là dei tuoi piccoli problemi !

Stress e rabbia, con te, non durano molto: il tuo modo di guardare oltre ti permette di ridimensionare tutto immediatamente!

: come combatti la rabbia tu? Ma grazie allo yoga, che domande! Quello che ti serve, più di tutto, è la . Sei una persona e proprio perché, nella vita, hai imparato a mettere le cose “al loro posto”. Non hai paura di affrontare i sentimenti sgradevoli: sei una persona che guarda dritta in faccia i problemi e si ferma mai ad . Ovviamente, non sei diventata Wonder Woman da un momento all’altro: ti è servito un piccolo “aiuto” che ti permettesse di guardare più in là dei tuoi ! Stress e rabbia, con te, non durano molto: il tuo modo di ti permette di ridimensionare tutto immediatamente! leggere un libro o distrarsi immergendosi in qualcos’altro: diciamoci la verità, sapevi già che cosa ti avremmo detto, vero?

Non sei di certo la persona capace di rilassarsi che credi visto che il tuo metodo, principalmente, consiste nel far sparire i problemi pensando a qualcosa di diverso!

Certo, leggere od astrarsi ovviamente è un buon modo per rilassarsi alla fine di una giornata difficile.

Quello che ti manca, però, è spesso la voglia poi di continuare o di affrontare i veri problemi. A forza di fare finta di niente, infatti, percorri una strada decisamente pericolosa: quella di rimandare tutto!

Certo, ti rilassi molto e subito ma, poi, in prospettiva, i problemi si accumulano!