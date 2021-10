Test d’osservazione: cosa hai visto prima? Scopri chi sei dalla tua risposta

Grazie ai test d’osservazione è possibile conoscersi meglio e capire di più chi si è e dove si sta andando.

Chi ama i test sa bene come anche la semplice osservazione di alcuni dettagli può fare la differenza. Ne è una prova il test di oggi che attraverso la prima immagine che si nota può dire molto sulla personalità di chi osserva e su come si sta vivendo la vita di tutti i giorni.

Notare un particolare prima di un altro può infatti far intuire con che parte del cervello si è soliti ragionare o quali sono i pensieri che attraversano per primi la mente. Particolari che per alcuni possono non avere un gran significato ma che all’interno di un test fanno la differenza.

A tal proposito, grazie al test di osservazione di oggi sarà possibile imparare qualcosa di più sul proprio conto e tutto grazie alla prima immagine che si nota nella figura proposta. A seconda di ciò che si vede per prima si avranno infatti risposte differenti ed in grado di definire il modo di essere e di agire.

Test d’osservazione: quale immagine hai visto per prima? La risposta dice chi sei

Per effettuare questo test serve solo osservare l’immagine e cogliere il primo dettaglio che salta all’occhio. Questo svelerà infatti alcuni particolari della personalità nonché a che punto della vita ci si trova e dove si sta andando.

1 – La papera

Se la prima cosa che vedi è la papera allora sei una persona a suo modo razionale e ancorata alla realtà. Ogni piccola situazione mette in gioco la tua capacità di logica che ti aiuta, tra le altre cose, a spuntarla in ogni situazione.

Della tua vita sai sicuramente il punto in cui ti trovi ma ignori ancora quello verso cui stai avanzando. Ciò nonostante sei sempre pronta ad andare avanti per scoprire le carte che ti attendono e capire come giocarle al meglio. Se c’è una cosa che non sei disposta a fare è infatti quella di cedere alle emozioni.

Un particolare che ti rende spesso un po’ troppo razionale in amore e che ti impedisce di darti come invece vorresti e potresti. Forse scendere a compromessi tra ragione e sentimenti potrebbe aiutarti a vivere meglio la tua vita e a scoprire come alle volte sia piacevole lasciare un po’ di spazio all’immaginazione.

2 – Lo scoiattolo

Hai visto come prima cosa uno scoiattolo? Allora sei una persona che ama sognare ad occhi aperti e che dalla vita cerca sempre il meglio. Perfezionista e precisa, hai sempre grandi progetti per il tuo futuro e ti piace seguirli al fine di realizzarli.

Memore del tuo passato e di dove ti ha portata insieme alle tue scelte sei sempre consapevole del presente ma lasci spazio all’immaginazione per quel che riguarda il futuro. Poter fantasticare su ciò che avrai dinanzi a te fa parte di te e ti guida in modo unico.

L’amore è per te una delle incognite più preziose che ci siano e che per questo è in grado di donarti diverse emozioni. Lo stesso vale anche per le amicizie che cerchi di vivere sempre al meglio e che ti piace godere a pieno tra alti e bassi. Cosa che ai tuoi occhi dona maggior sapore alla vita stessa.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.