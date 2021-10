Test della Borsa | Scegli tracolla o zainetto e scopri un tuo pregio segreto

Con il test della borsa scopriremo un pregio del tuo carattere a cui probabilmente non hai mai dato molto peso. È il momento di portarlo alla luce!

Per farlo utilizzeremo un oggetto che accompagna ogni donna per gran parte della sua vita e che nel corso degli anni, esattamente come lei, cambia profondamente per adattarsi a nuove esigenze.

La borsa femminile è un vero e proprio scrigno del tesoro in cui trovano spazio moltissimi oggetti più o meno utili ma che ogni donna considera assolutamente necessari alla sopravvivenza quotidiana!

Esattamente come per gli abiti, esistono sul mercato moltissimi tipi di borse differenti, che spesso diventano dei veri e propri oggetti del desiderio, più per il loro valore di status symbol che per la loro comodità effettiva.

In questa giungla di possibili scelte nel corso del tempo ogni donna impara a orientarsi al meglio, per trovare un modello che soddisfi completamente le proprie esigenze. A un certo punto però la scelta sembra essere diventata definitiva e può essere analizzata!

Test della Borsa

Per fare questo test si possono scegliere due approcci diversi: indicare la borsa che si usa più spesso oppure la borsa che si preferisce in assoluto, anche se non c’è modo di utilizzarla tutti i giorni come si vorrebbe.

1 – Zainetto

Se lo zainetto è la tua borsa preferita significa che sei una persona estremamente dinamica. Uno dei grandi vantaggi dello zainetto è infatti quello di lasciare libere entrambe le mani per svolgere comodamente qualsiasi attività.

Inoltre, il peso dello zaino si distribuisce su entrambe le spalle e grava sulla colonna vertebrale in maniera omogenea: in questo modo si avverte meno la fatica e si possono portare in giro anche oggetti pesanti per diverse ore.

Lo svantaggio? Beh, che per prendere o infilare qualcosa nello zaino è necessario sfilare almeno uno degli spallacci e quindi le operazioni non sono esattamente semplici come per la borsa a tracolla.

Se, nonostante tutto, lo zaino è la tua borsa preferita in assoluto, il tuo pregio nascosto è il multitasking. Anche se non sempre le persone che ti circondano se ne rendono conto, la tua mente è sempre impegnata in mille cose e spesso sei in grado di seguire molte situazioni contemporaneamente e di portare avanti molti progetti! Cerca di sfruttare questa tua straordinaria capacità in tutti gli ambiti possibili, ma non stressarti troppo!

2 – La Borsa a Tracolla

La borsa a tracolla è il modello di borsa femminile più classico in assoluto. Dotata di una lunga cinghia che può essere portata a spalla o di traverso al petto, questa borsa denota classe, eleganza e soprattutto una visione della vita molto chiara.

Ormai ti senti una persona adulta che si conosce a fondo e che sa perfettamente cosa vuole.

Ti piace avere tutto sotto controllo e a portata di mano senza rinunciare all’immagine di donna elegante con un grande senso dello stile.

Uno dei motivi per cui gli zainetti proprio non ti piacciono, probabilmente, sta nel fatto che richiamano troppo all’adolescenza e al periodo della scuola, in cui non eri ancora sbocciata completamente come persona.

Il pregio nascosto che dovresti portare alla luce è senza dubbio quello di essere una leader capace, in grado di dirigere il proprio lavoro e quello degli altri in vista di scopi e di obiettivi anche importanti. Perfetto: ora devi solo imparare a mettere in mostra le tue capacità!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.