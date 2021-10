I segni che lavorano “troppo”: sei instancabile? Scoprilo subito

Ehi, basta lavorare, prenditi un attimo di pausa! Non è che sei nella classifica dei segni che lavorano troppo e non vuoi dircelo?

Ehi, no, fermati un attimo! Non chiudere subito questo articolo perché potresti star facendo un ultimo controllo sui dati o perché potresti chiamare subito quel cliente.

Prenditi una pausa: dopotutto siamo qui per questo!

(E, inoltre, abbiamo pubblicato questo articolo alle sette del mattino: se stai già lavorando non possiamo che farti i complimenti).

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci dei segni zodiacali che si danno veramente molto da fare.

No, ma cosa hai capito: parliamo del luogo di lavoro!

I segni che lavorano troppo: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Poco importa che si tratti di lavoro a scuola, all’Università oppure dietro allo schermo di un PC.

Se c’è da lavorare tu lavori!

Anzi, potremmo dire che lavori quando c’è da lavorare e quando non c’è da lavorare e fai anche il lavoro degli altri e… ehi, aspetta prendiamoci un attimo una pausa.

Non è che sei uno dei segni zodiacali che lavorano troppo nella vita?

Lungi da noi metterti in difficoltà oppure interferire con i tuoi bonus a fine mese: ma non è che per caso stai spingendo un po’ troppo sull’acceleratore?

Scopriamo insieme i primi cinque segni zodiacali che proprio non riescono a staccare dal lavoro e che, con ogni probabilità, non leggeranno mai questa classifica perché hanno troppo da fare.

Guardate che potete prendervi cinque minuti per fare una piccola pausa, ve lo promettiamo!

Vergine: quinto posto

Nella classifica dei segni dello zodiaco che lavorano troppo, possiamo e dobbiamo assolutamente anche inserire i nati sotto il segno della Vergine.

Quando i nati sotto questo segno riescono a mettere le mani su un progetto che li entusiasma è impossibile veramente fermarli. Lavoreranno tutta la notte e tutto il giorno se necessario!

La Vergine è un segno veramente appassionato, concreto, che ama lavorare e che non si rende conto di spendersi veramente troppo a volte.

I nati sotto questo segno avrebbero bisogno della loro proverbiale precisione e chiarezza per capire che, spesso, lavorano troppo: peccato che, quando si tratta di lavoro, la Vergine perde veramente la testa!

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro sono gran lavoratori, precisi, organizzati ed anche decisamente concentrati e produttivi.

C’è solo un piccolo problema: generalmente lavorano troppo, arrivando spesso ad odiare quello che fanno a causa di tutto il tempo che ci “sprecano” su!

Il Toro, infatti, è un segno che non conosce mezze misure: o fa finta di niente e si comporta come se non avesse impegni o lavora come un pazzo, spesso facendo le ore piccole di notte e senza mai interrompere quello che sta facendo.

Ma come fa? Semplicemente, il Toro ama il lavoro ma tutti i pianeti devono essere allineati perché possa lavorare!

Ariete: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra le persone che, più di tutte, amano il lavoro. Se, per pura coincidenza, amano anche il lavoro che fanno allora se siete i loro datori di lavoro siete veramente a cavallo.

Gli Ariete adorano fare tutto per bene e non perdono di certo tempo su Instagram mentre sono a lavoro!

Per gli Ariete, infatti, la produttività è tutto: sono capaci, organizzati e veramente precisi, incapaci di lasciare qualcosa in sospeso.

(E, ahi voi, anche di delegare: gli Ariete finiscono spesso per essere schiacciati dai troppi impegni che si prendono).

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete non può veramente rinunciare a lavorare e al proprio lavoro: sono persone instancabili ed infaticabili. Metteteli alla prova per credere!

Capricorno: secondo posto

I nati sotto il segno del Capricorno saranno abbastanza stupiti di trovarsi solo al secondo posto della nostra classifica di oggi dei segni zodiacali.

Come? C’è qualcuno che lavora anche più di loro? Ma di chi stiamo parlando?

Questo lo scopriremo tra un attimo: adesso dobbiamo occuparci dei Capricorno!

Un secondo posto nella classifica dei segni che lavorano troppo è assolutamente un risultato… ehm, fantastico o terribile, dipende da se siete dei Capricorno!

I nati sotto questo segno, infatti, sono famosi per avere un’etica lavorativa veramente invidiabile.

Lavorano e lavorano e poi lavorano ancora, senza fermarsi mai e riuscendo a raggiungere spesso risultati grandissimi.

Peccato che, spesso, il lavoro sia la scusa dietro la quale si nascondono per non fare il “lavoro“, invece, emotivo. Cari Capricorno, non pensate che sareste bravi anche in quello?

Acquario: primo posto nella classifica dei segni che lavorano troppo

Cari amici nati sotto il segno dell’Acquario, ve lo dobbiamo proprio dire: è ora di prendervi una pausa e non una di quelle finte che vi piacciono tanto!

Gli Acquario, infatti, sono persone veramente instancabili che sembrano non sentire la fatica o che, comunque, continuano a lavorare anche quando non c’è più niente da fare.

Abituati a farsi carico del lavoro degli altri, a spiegare quello che c’è da fare e come va fatto, gli Acquario sono persone che lavorano veramente troppo.

Non si prendono mai un attimo di pausa, non si fermano un secondo e anche quando “staccano” stanno in realtà pensando a tutto quello che c’è da fare… anche al di fuori del lavoro!

Gli Acquario, purtroppo per loro e per fortuna degli altri, sono fatti così. Agli Acquario piace sentirsi indispensabili e, proprio per questo, spesso esagerano sul luogo di lavoro finendo per dare troppo e per “bruciarsi” presto.

Cari Acquario, nessuno avrà una cattiva opinione di voi se vi fermate per un secondo e, se pensate che tutto vada a rotoli senza di voi, lasciate che le cose vadano a rotoli per un secondo.

Non siete mica voi i responsabili del lavoro di tutto e tutti!