Meghan Markle alla conquista dell’America: notizie sconvolgenti

Meghan Markle in America sta avviando una vera e propria scalata al potere? Secondo alcuni commentatori sì, almeno stando a quanto si può capire dalle ultime mosse dell’attrice.

Fin da quando è passata dal palcoscenico cinematografico a quello della Royal Family, Meghan Markle ha sempre dimostrato enorme ambizione. Non stupisce quindi che i suoi fan stiano analizzando ogni sua mossa da quando si è trasferita a Los Angeles.

Quel che è certo è che i Duchi di Sussex, e Meghan in particolare, stiano facendo assolutamente di tutto per diventare protagonisti assoluti delle scena politica mondiale.

Anche dopo aver rinunciato a qualsiasi carica pubblica, infatti, Harry e Meghan hanno mantenuto un’enorme capacità di muovere l’opinione pubblica sui temi più scottanti della contemporaneità.

Si può dire quindi che Harry e Meghan abbiano voluto trasformarsi in veri e propri influencer politici: si occupano di tematiche estremamente serie, promuovono determinati comportamenti, muovono l’opinione pubblica.

Proprio osservando il loro percorso e conoscendo l’ambizione di Meghan, quindi, i giornalisti e gli esperti di tutto il mondo cominciano a pensarla alla stessa maniera: Meghan sta progettando qualcosa di grande.

Meghan Markle in America per diventare Presidente? Tutti gli indizi

Meghan non è una persona che ama accontentarsi della briciole: non le piacciono i ruoli secondari, non le piace giocare secondo le regole imposte da altri. Per questo motivo, secondo alcuni, Meghan ha in progetto di vincere dove Hilary Clinton ha fallito.

Secondo molte voci, infatti Meghan Markle starebbe lavorando per presentare la propria candidatura a Presidente degli Stati Uniti.

Un passo troppo ambizioso per una persona che fino a tre anni fa era una semplice attrice? Beh, in realtà no. Non bisogna dimenticare infatti che i cittadini americani sono più che abituati a vedere stelle del cinema arrivare a ricoprire ruoli politici di rilievo.

Solo guardando al presente bisogna ricordare che Arnold Shwarzenegger è Governatore della California per il Partito Repubblicano e gode anche di molta stima da parte dei suoi colleghi politici.

Andando molto più indietro nel tempo si scoprirà che il Presidente Ronald Reagan è stato il 40° Presidente degli Stati Uniti e, prima di diventarlo, era stato un attore.

Ma perché molti si sono convinti che la moglie di Harry abbia deciso di impegnarsi in una sfida così difficile? Ad alimentare le voci sono state le più recenti azioni della Duchessa: Meghan ha scritto alla speaker della Casa Bianca Nancy Pelosi una lunga lettera in cui ha trattato argomenti che le stanno molto a cuore.

L’obiettivo della lunga lettera di Meghan era esortare il governo degli Stati Uniti a concedere un congedo parentale retribuito ai neo genitori, in maniera che possano passare le prime settimane di vita dei loro figli prendendosi cura di loro senza mettere a rischio l’economia familiare.

Meghan ha sottolineato come “milioni di donne hanno abbandonato il proprio lavoro a un ritmo allarmante per prendersi cura dei propri figli”.

Il conflitto più grande, secondo la Duchessa, è quello che si genera tra due grandi esigenze: curare i figli e venire pagate per sostenere la famiglia. Le giovani madri non dovrebbero dover scegliere, secondo la Duchessa.

Se da una parte i sostenitori di Meghan hanno plaudito il coraggio con cui Meghan ha sollevato un problema così importante per le donne americane, interpellando i piani più alti del governo, dall’altra sono anche arrivate molte critiche.

C’è chi ha sottolineato, per esempio, che Meghan ha pagato delle tate per curare i propri figli, quindi non avrebbe diritto di ergersi a paladina dei più sfortunati per il semplice fatto che, coma la Duchessa ha affermato sul finale della propria lettera, “non abbiamo dovuto confrontarci con la dura scelta tra il trascorrere quei primi, critici mesi con i nostri bambini o tornare a lavorare”.

Meghan sa di essere una privilegiata ma sembra anche sapere quali siano le battaglie giuste da combattere per le donne americane. Per molti, la lettera a Nancy Pelosi è stato il primo passo di Meghan verso un futuro in politica. La Duchessa sta pensando di diventare Presidente? Non è affatto la prima volta che circola una notizia del genere: bisognerà aspettare almeno 4 anni per capire se sarà così.

