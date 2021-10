Quale dolcetto sei in base al tuo segno zodiacale?

Quale dolcetto ti descrive perfettamente in base al tuo segno zodiacale? Scopri quale dessert ti hanno abbinato gli astrologi.

A fine pasto di solito compaiono i dessert, così deliziosi ed invitanti, hanno il potere di trasformare completamente il pasto appena gustato. Allo stesso modo tu con la tua personalità trasformi la vita di chi ti circonda

Come saresti su un piatto da portata da dessert? Scopri quale dolcetto ti rappresenta meglio e perché.

LEGGI ANCHE —> Il costume perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Astrologia: quale dolce sei secondo il tuo segno zodiacale?

I dolci sono tantissimi e di infiniti gusti. Hai mai pensato quale dessert saresti se ti trasformassero in un dolcetto?

Il dolce più rappresentativo del suo segno astrologico è questo:

ARIETE

Il segno dell’Ariete è una torta di cioccolato o un brownie! I nati di questo segno sono sempre in movimento. Iperattivi, hanno energia da vendere. Se fossero un dolce sarebbero sicuramente un dolce di quelli che danno una grande carica.

TORO

Il toto è senza dubbio una Saint-Honoré! Si presenta maestoso e elegante con la sua corona di bignè dal cuore morbido di crema e panna. Irresistibile.

GEMELLI

Il Gemelli è un segno caratterizzato da una forte dualità. Il tuo dolce rappresentativo è una torta al cioccolato e peperoncino! Dolce e piccante al tempo stesso, un gusto contrastante che piace o non piace. Il tuo abbinamento di ingredienti denota tutto il tuo essere originale e la tua forza di carattere.

CANCRO

Sei un ciambellone soffice. Il Cancro è un segno molto dolce e tenero, si prende cura delle persone che ama e le protegge. Sei come una grande ciambella tenera e dolce che tiene al sicuro la sua famiglia e gli amici di una vita. Semplice ma estremamente amato.

LEONE

Sei una caramella allo zenzero e limone! Assaggiandoti non è la dolcezza la prima cosa che colpisce, ma la tua piccantezza. Sei una caramella ma ti distingui da tutte le altre perché pizzichi. Sei diversa, originale e non ti si dimentica facilmente. Allo stesso tempo hai qualità distintive che spingono gli altri a non poter fare a meno di apprezzarti e complimentarti. In veste ti caramella sei apprezzato perché il tuo mix ti rende una caramella che allevia all’istante il mal di gola.

VERGINE

Il dessert più rappresentativo della Vergine è una macedonia di frutta! La Vergine è un segno che ama la perfezione e ama sbalordire. E’ sofisticato e semplice al tempo stesso. In veste di dessert è facile immaginarti come una ciotola di frutta, tutta tagliata a dadini perfetti, coloratissima e ricca di tanti gusti differenti che incantano e sono freschissimi. Trendy e leggera come te che ami stare sempre in forma.

BILANCIA

Sei un tiramisù. Carismatico e conviviale, ti piace la compagnia e ti piace fare le ore piccole. Per te ci vuole un dolce che sappia tenere sveglio e che lusinghi le papille gustative allo stesso modo in cui tu sei lusinghiero con le persone.

SCORPIONE

Sei un biscotto della fortuna. I nati sotto il segno dello Scorpione sono noti per essere misteriosi. Si vede subito che sono dolci ma non ti permettono di vedere quale sorpresa riserva il loro lato nascosto. Lo Scorpione è enigmatico e affascinante. Impossibile non sentirsi attratti e incuriositi da ciò che ha da raccontarci.

SAGITTARIO

Sei un semifreddo al mango e Ananas. Un dolce esotico ti rappresenta pienamente. Sei una persona solare e ami la libertà, i viaggi e le scoperte. Ami la sensazione di sentirti fuori posto, lontano da casa tua, ami sentire la tua appartenenza a terra lontane e porti dentro di te un po’ di tutta quella magia che hai trovato nei tuoi meravigliosi ed innumerevoli viaggi.

CAPRICORNO

Sei una cassata siciliana, ricco, elaborato ma delizioso. Per fare una cassata siciliana ci vuole tempo e impegno ma il risultato è qualcosa di spettacolare che va gustato a piccoli morsi. Il Capricorno è un segno che si impegna moltissimo e anni di sacrificio lo portano dritto all’obiettivo: il successo in tutti gli ambiti della sua vita, specie professionale e finanziario. Ciò a cui aspira dalla nascita.

ACQUARIO

Sei una torta camilla, la famosa torta di carote e mandorle e sei decorata con tante code di zucchero colorate! Questo dolce rispecchia il tuo essere creativo ed originale. Realizzare un dolce con le carote sembrava impossibile eppure il risultato è molto gustoso. Tu sei una persona originale ed unica, non temi nulla, neanche di mescolare dolce e salato. All’inizio sono tutti diffidenti, ma dopo il primo morso li conquisti tutti.

PESCI

Sei una crostata di mele! Basta un morso per sentire la morbidezza delle mele che si scontra con la croccantezza della frolla e avvertire quel contrasto che rende questa torta così unica. Allo stesso modo tu sei una persona che sta un pò per aria e un pò per terra e non abbandoni mai nessuno dei tuoi due mondi, ne quello reale ne quello fantastico. Viverti è un esperienza unica.