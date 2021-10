Test pelle del viso: sei più da maschera o da trattamento estetico?

Oggi vogliamo proporti il test sulla pelle del viso: riusciremo a “leggerti” dentro? Devi solo dirci che cosa preferisci: pronta a giocare?

No, no, tranquilla: questo non è il classico articolo che cerca di indovinare (senza averti neanche guardata dal vivo) il PH della tua pelle!

(E come potremmo? Ci vuole un esperto per questo!).

Quella che vogliamo farti oggi è una semplice domanda, che ci porterà a scoprire qualcosa in più su di te.

Vogliamo sapere, infatti, quanto o se ti prendi cura di te stessa ed il modo migliore per farlo è chiedendoti come ti approcci al tuo benessere.

Giochiamo insieme?

Test della pelle del viso: cosa scegli tra la maschera e il trattamento ci svela chi sei

Non pensiamo certo di poter spiegarti qual è la beauty routine perfetta per te e per la tua pelle (visto che non possiamo analizzarla da vicino) ma il nostro test di oggi potrebbe in ogni modo aiutarti.

Come? Ma, semplicemente, a conoscerti meglio!

Quello che vogliamo sapere veramente, infatti, è che tipo di rapporto hai con te stessa, con il tuo corpo e con la tua salute.

(Mica bazzecole, hai visto?).

Per partecipare al nostro test di personalità di oggi, non dovrai far altro che dirci cosa preferisci tra una maschera fai da te a casa oppure un trattamento professionale eseguito in un centro estetico.

Pensaci bene: se i soldi non fossero un problema, che cosa preferiresti comunque fare per la pelle del tuo viso?

Ci sono persone, infatti, che non si fanno assolutamente problemi a gestire da sole la proprio routine di bellezza ed altre che si affidano alle mani sapienti di un’estetista, a costo di non mangiare!

Tu, tra questi due estremi, dove ti collochi?

maschera fai da te: chi fa da sé fa per tre, non è vero? Sei sempre stata convinta che sei tu e solo tu ad avere il pieno controllo del tuo corpo.

Non hai paura di rimboccarti le maniche e darti da fare e hai anche un vero e proprio sesto senso quando qualcuno cerca di “fregarti“.

Cosa ne possono sapere estetiste ed esperte di te e della tua pelle? Ti faranno pagare fior fiore di quattrini delle creme speciali che, poi, forse non ti serviranno assolutamente a nulla?

Ehi, non siamo qui per dirti se hai torto o ragione (anche se possiamo assicurarti che, generalmente, rivolgersi ad un esperto è il modo migliore, a lungo andare, per risparmiare soldi).

Il test sulla pelle del viso non ti vuole dire cosa devi fare ma, semplicemente, chi sei.

E tu sei una persona indipendente, che tende a non fidarsi degli altri e che non condivide con nessuno i suoi sentimenti e le sue vere sensazioni.

Tieni stretto per te quello che senti davvero nei confronti sia degli altri che di te stesso. In pochi sanno cosa ti piace o di che cosa hai bisogno e preferisci mantenere tutto così!

trattamento in centro estetico: cosa c’è di meglio della mani di un esperto? A sentir te, praticamente nessuno!

Ovviamente, il fatto che tu preferisca fare i trattamenti in un centro estetico, dimostra prima di qualsiasi altra cosa che sei una persona estremamente fiduciosa.

Oltre a saper delegare e a fidarti degli esperti, sei anche una persona che non ha paura di aprirsi o del rapporto con gli altri, soprattutto se parliamo di salute!

Hai fatto presto pace con il pensiero che non puoi essere tu ad occuparti di tutto e di tutti oltre che, ovviamente, anche di te stesso!

Sai bene che devi lasciare che gli altri possano “guarirti” o confortarti e curarti quando ne hai bisogno.

La tua scelta non vuol dire per forza che tu non sia indipendente o che non sappia badare a te stessa, questo no.

“Semplicemente“, sai bene quello che vuoi dalla vita ma non ti preoccupa chiedere il parere altrui ed affidarti a chi ne sa più di te.

Complimenti, devi avere una pelle veramente bellissima!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.