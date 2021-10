Ecco il taglio di capelli perfetto per ogni segno zodiacale

Scopri quale taglio di capelli ti consigliano gli astri per essere in linea con la personalità del tuo segno zodiacale.

Ti abbiamo raccontato qual é l‘outfit perfetto in base al segno zodiacale. Oggi ti riveliamo quale taglio di capelli si adatta perfettamente a ciascun segno astrologico.

Secondo gli astrologi ogni segno zodiacale esalterebbe la sua bellezza con uno specifico taglio di capelli. Per una volta scegli il tuo prossimo taglio indipendentemente dalla forma del tuo viso, prova il taglio che esalta i tuoi tratti caratteriali piuttosto che il classico taglio che esalta i tuoi tratti somatici.

Il taglio di capelli perfetto per ogni segno zodiacale

Perché non provare a seguire il consiglio degli astrologi per dare un nuovo look ai nostri capelli e anche alla nostra vita? Sappiamo bene quanto siano importanti i capelli per una donna e quanto questi siano determinanti ai fini della sua bellezza e femminilità. Ogni donna comunica qualcosa di specifico attraverso i suoi capelli, scopri cosa vuoi comunicare attraverso la scelta del colore della tua chioma.

E ora vediamo quale taglio di capelli ti consiglia l’oroscopo:

Ariete

La donna Ariete è una donna che di sicuro non ha paura di osare e questa sua propensione si nota anche attraverso i suoi capelli. La donna Ariete cambia spesso look e molte volte passa da un estremo all’altro. E’ una donna pratica e iperattiva, per lei ci vuole un taglio corto che non richieda troppo tempo per sistemare i capelli, ma che sia sempre elegante e non passi inosservato. Un taglio audace, proprio come lei.

Toro

La donna Toro non ama cambiare. E’ molto affezionata alla sue abitudini, potresti notare lo stesso taglio per anni. L’importante per lei è comunicare femminilità e raffinatezza. Il suo taglio ideale è semplice ma impeccabile, ad esempio un taglio quadrato, altezza spalle. Niente di elaborato ma di effetto!

Gemelli

La donna Gemelli in ogni ambito della sua vita mostra la sua dualità. E’ una donna positiva, socievole, allegra ma ha dei tratti caratteriali contrastanti. Per esempio è una donna che mostra grande attaccamento alle tradizioni e che al tempo stesso segue con entusiasmo tutte le nuove tendenze. Per un gemelli è importante esprimere questa dualità anche attraverso i capelli. Il suo taglio ideale è lungo ma non troppo, senza frangia o scalature. Un taglio che permetta a questa donna di legare o arricciare i capelli a piacimento e anche di poter realizzare acconciature perfette come trecce e chignon, in linea con il suo umore.

Cancro

La donna Cancro privilegia il confort. Non vuole rinunciare ad avere un aspetto curato e ad essere bella ma non vuole nulla di troppo artificioso o elaborato. Alla donna Cancro si adatta un taglio semplice, corto, senza tinta.

Leone

La donna Leone è la donna più appariscente dello zodiaco, lei ama osare e ama soprattutto mostrare. Il suo obiettivo è quello di impressionare e ricevere apprezzamenti. E’ il tipo di donna che cambia look inseguendo le mode del momento. Potresti vederla con capelli lunghissimi e poi cortissimi e potresti notare che sperimenta ogni tonalità di tinta esistente. Il suo taglio perfetto non esiste, per lei sono le acconciature a fare la differenza. Predilige acconciature voluminose e impossibili da non notare.

Vergine

La Vergine è una donna molto femminile e tradizionalista. Predilige tagli classici, il colore naturale e i capelli molto lunghi e lisci come spaghetti. La donna Vergne ama comunicare dolcezza e innocenza.

Bilancia

Come rivela il nome del segno, la donna Bilancia predilige l’equilibrio. Anche sulla sua testa ricerca forme equilibrate. E ‘ una donna che ama tutto ciò che è bello ed elegante e sa bene che la forza di un sorriso sta nei denti puliti così come sa che la bellezza dei capelli sta nella loro cura. La bilancia non manca mai di prendersi cura dei suoi capelli, trattamenti e maschere per capelli non possono mancare nel suo armadio. Più che un taglio specifico la Bilancia mostra capelli sempre lucenti e sani!

Alla sua personalità si adatta una acconciatura semplice che rispecchia serietà, ma non in modo eccessivo. Un taglio di media lunghezza o lungo e dritto sarebbe perfetto per lei.

Scorpione

Chi conosce una donna Scorpione sa quanto sia passionale e misteriosa nella vita. Non ama esporsi troppo ma non rinuncia a mostrare la sua forza e la sua determinazione. Ama essere all’avanguardia e seguire le mode del momento. Il suo taglio ideale è un caschetto asimmetrico, lungo davanti e corto dietro, con la frangia scalata. Molto sensuale.

Sagittario

La donna Sagittario è una donna calma, pacifica, spensierata. Il suo stile è studiato in ogni dettaglio per sembrare acqua e sapone ma non trasandato. La donna Sagittario adora i capelli mossi come se fossero stati spettinati dal vento. Per lei un taglio ottimale è un taglio medio lungo, con grandi onde e meches variopinte.

Capricorno

La donna Capricorno è molto devota al suo lavoro. La sua ambizione professionale è molto accentuata ed è in quel settore della vita a puntare maggiormente. Per lei ci vuole un taglio che la faccia apparire estremamente professionale. Il suo taglio di capelli perfetto è classico, molto curato che si presta a pieghe sofisticate. Ama i capelli lunghi e le meches. Dedica molto tempo alla sua pettinatura, sempre voluminosa e perfetta.

Acquario

La donna Aquario è una donna contro corrente, molto individualista e in cerca di uno stile che la faccia apparire unica. Non rincorre mode e tendenze, cambia continuamente look col solo scopo di trovare il look che le dona di più. Non è raro vedere una donna Aquario con acconciature sui generis. E’ disposta a tutto pur di non dare una immagine di lei convenzionale o classica. Il suo taglio ideale non esiste. Lei è la donna giusta per sperimentare tagli con lunghezze diverse e tanti contrasti. Per esaltare il suo stile usa molti accessori come fermagli, fasce e pinze.

Pesci

Per la donna del Pesci esiste un taglio che le dona alla perfezione e è il taglio a sirena, come quello di Ariel. Per una donna che fantastica tutta la vita e che è perennemente con un piede nel mondo reale e l’altro in quello fantastico, il taglio lungo, non strutturato e leggermente mosso è l’ideale. La donna Pesci ha bisogno di un taglio che con pochi colpi di spazzola ha una piega perfetta, meglio se risalta lo splendore dei capelli quando si lasciano asciugare all’aria. Una riga centrale e via, il look perfetto è tratto.