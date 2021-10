I cinque segni zodiacali più pigri: scopriamo se sei in classifica

Dai, ammettilo: sei uno dei segni zodiacali più pigri dello zodiaco non c’è bisogno di vergognarsi! Scopriamo subito la classifica di oggi!

Capita a tutti di voler rimanere nel letto a poltrire, soprattutto di lunedì mattina o quando fuori piove.

Niente di male in questo: essere pigri è qualcosa che tutti possiamo concederci, almeno una volta ogni tanto, poco importa quanto “produciamo” nella vita!

Quello che vogliamo sapere oggi è se, per caso, sei uno dei segni che proprio non riescono a fare niente dalla mattina alla sera.

Perché? Ma semplicemente perché sono pigri! Scopriamo subito insieme la classifica!

I segni più pigri dell’oroscopo: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Yawn! (O qualsiasi parola onomatopeica si usi per segnalare che stiamo sbadigliando).

Che ore sono? Come? Le sette del mattino?

No, no, assolutamente troppo presto per noi: meglio rimettersi sotto le coperte e dormire un altro poco, non trovi?

Se la pensi come noi, allora c’è una possibilità molto alta che tu sia uno dei segni zodiacali più pigri di tutto l’oroscopo.

Come facciamo a saperlo? Beh, perché ti trovi tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi, ecco perché!

Va bene, dai, non ti agitare. Non volevamo di certo offenderti quando ti abbiamo detto che sei uno dei segni più pigri di tutto lo zodiaco!

Quello che intendevamo è che… beh, puoi essere un poco privo di motivazione al mattino (e di pomeriggio e anche di sera).

Stelle e pianeti possono dirci chi sono i più pigri dello zodiaco e se lo dicono loro, dobbiamo fidarci. Che ne dici: controlliamo insieme la classifica?

Acquario: quinto posto

Di certo sarete stupiti di trovare i nati sotto il segno dell’Acquario in questa classifica e, proprio per questo, abbiamo deciso di metterli al quinto posto.

Gli Acquario, infatti, non sono assolutamente persone pigre ma, di certo, spendono molte energie nell’aiutare gli altri.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che gli Acquario, spesso, finiscono le proprie energie e che, per recuperare, devono prendersi un buon momento… di riposo!

Se gli Acquario sono particolarmente attivi in un momento della giornata, potete stare tranquilli: ronferanno allegramente per tutto il resto del tempo!

Leone: quarto posto

Ehi, non è un caso che i Leone siano proprio simili… beh, ai leoni veri e propri! I nati sotto questo segno sono persone abituate, in una maniera o nell’altra, ad avere altri che facciano il lavoro “duro” al posto loro.

Che si tratti di lavoro sentimentale, lavoro pratico o lavoro su sé stessi, ai Leone poco importa.

Loro non hanno intenzione di lavorare, mai! O meglio, lavorano solo al livello più alto, quello dove lo sforzo è puramente di facciata.

Il Leone è un segno che ha fatto della sua pigrizia il metro ed il giudizio del suo potere. Non va sottovalutato!

Scorpione: terzo posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione sono tra i segni più pigri dello zodiaco? Ma non sono sempre i primi ad arrivare a lavoro e gli ultimi ad andarsene?

Certo, quando si parla di lavoro gli Scorpione sono veramente i più precisi ed i più laboriosi di tutti, questo è vero. Se parliamo di vita a casa o di vita sentimentale, però… tutto cambia!

Gli Scorpione, infatti, sono tra le persone più pigre sulla faccia della Terra. Non lo diciamo con cattiveria: sappiamo che hanno una vera e propria predisposizione per dormire fino a tardi, che amano leggere un libro seduti in poltrona e che adorano indulgere nella loro pigrizia.

Dopotutto, lavorano duramente: se lo possono permettere!

Pesci: secondo posto

Sì, anche i nati sotto il segno dei Pesci possono essere veramente pigri quando ci si mettono, non abbiamo voglia di discutere a riguardo!

Dobbiamo ammetterlo: è vero che i Pesci hanno tanti interessi e che non disdegnano assolutamente muoversi e trovare nuove cose da fare.

Questo non vuol dire, però, che sotto sotto non siano veramente pigri! I Pesci, infatti, adorano prendersi del tempo per sé stessi, per ricaricare le proprie pile ed energie.

I nati sotto questo segno hanno un culto quasi spaventoso di sé e del proprio benessere: metterebbero un trattamento estetico di fronte praticamente a qualsiasi cosa!

I Pesci sono il segno zodiacale che, più di tutti, adora la pigrizia perché gli permette di essere sempre riposato e fantastico agli occhi degli altri.

Hanno veramente capito come funziona il sonno di bellezza da otto ore: che dire, non possiamo che essere veramente invidiosi del loro… riposo!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più pigri dell’oroscopo

Cari amici del Cancro, siamo sicuri che non vi offenderete di fronte a questo primo posto che avete guadagnato… facendo assolutamente un bel niente!

Il Cancro, infatti, è un segno che non si fa assolutamente problemi a dimostrare a tutti che prendere la vita con calma è quello che gli piace di più nella vita.

Mattinate pigre, lunghe passeggiate (ehi, non troppo in pendenza), libri, film, tramonti e buon cibo. Per il Cancro non esiste niente di meglio che godersi, pigramente, la vita!

I nati sotto questo segno sono persone che amano tutto quello che è confortevole: hanno una collezione infinita di calzini di spugna e vestaglie di pile e possiedono decisamente più pigiami che vestiti per uscire!

La loro energia è tutta interiore: i nati sotto il segno del Cancro sono persone assolutamente capaci di lavorare con la mente ma non possono impiegare tutte quelle energie anche nella vita reale. A loro piace dormire: meglio saperlo subito, no?