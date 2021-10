E’ innamorato di te? questi sei segni sono una conferma inequivocabile

Hai dei dubbi sul suo amore? Valuta questi 6 segni. Se fa queste cose non c’è alcun dubbio, è sicuramente innamorato di te.

L’amore è un sentimento molto complicato oltre a travolgerci completamente facendoci quasi perdere il senno. Ci sono dei periodi in cui non abbiamo dubbi e viviamo la nostra relazione con serenità. Purtroppo ci sonno anche periodi più complicati nei quali sentiamo il bisogno di maggiori sicurezze. Se vuoi sentirti rassicurato sul suo amore sappiamo come aiutarti.

L’amore non è un fiume lungo e tranquillo. L’amore va coltivato con impegno e solo così diventerà un bellissimo giardino rigoglioso. Se state attraversando un periodo di difficoltà e hai dubbi sull’amore del tuo partner, prova a valutare questi 6 segni inequivocabili che confermano che il tuo partner ti ama davvero.

Ti ama davvero? Se fa queste cose non dovresti avere dubbi

Hai dubbi sul suo amore? Forse dovresti chiederti se è un dubbio reale causato magari da alcuni suoi cambiamenti importanti che non hai potuto fare a meno di notare o se magari quei dubbi albergano semplicemente nella tua testa.

A volte lasciamo che le paure prendano il sopravvento e le proiettiamo sull’altro. La paura di perderlo o che smetta di amarci ci fa pensare che lui sia diverso anche quando in realtà è sempre lo stesso. Ad ogni modo se sei in cerca di certezze, noi possiamo dartele. Esistono 6 segni che dimostrano che il partner ti ama:

Il suo corpo comunica amore

Mentre la bocca può tradire i sentimenti se lo desidera, il corpo non può mentire. Basta osservare una persona per capire se mente.

All’inizio della vostra relazione avrai notato gli effetti della scarica di adrenalina che generavi su di lui: sudorazione eccessiva, palpitazione e pupille dilatate erano segni tangibili del suo interesse per te. Nel tempo, pur continuando ad essere interessato a te le scariche di adrenalina sono diminuite.

Ci sono altri segni che ci fanno decifrare l’interesse del partner e anche il suo disinteresse. Per esempio se la nostra presenza lo disturba e genera stress potrai notare guance arrossate, tentennamenti o balbuzie. Secondo alcuni specialisti questi sarebbero un chiaro segno che il partner manifesta disagio in tua presenza.

2. Associa il desiderio all’amore

Amore e attrazione possono andare di pari passo ma non è detto che l’uno dipenda dall’altro. A volte si può essere attratti da qualcuno del quale non si è innamorati. Sono le leggi dell’attrazione. Questi leggi generano confusione sull’amore. In realtà molti terapeuti concordano sul fatto che esiste un modo semplicissimo per capire se si stratta di amore o di attrazione. Amore e desiderio sarebbero distinti perché l‘amore da “valore” a ciò che ama non a ciò che desidera.

Se un partner è interessato in via esclusiva al rapporto sessuale probabilmente è attratto dall’estetica del corpo non dalla persona che abita quel corpo. Ad ogni modo spesso attrazione e amore coesistono e l’attrazione diventa parte dell’amore.

3. Parla spesso al plurale

La sua famiglia e i suoi amici sanno molte cose di te anche se ti frequentano poco? Spesso accade che il partner parli molto della persona che ama. Il motivo è semplice: quando amiamo qualcuno, questo è sempre nei nostri pensieri e se è sempre li non possiamo non nominarlo spesso.

Se il partner parla spesso di te, se desidera presentarti ai suoi amici o familiari è un buon segno. Questo comportamento denota che il partner ha riposto fiducia nel vostro rapporto.

4. Vede il suo futuro al tuo fianco

I progetti e i piani per il futuro sono un altro segno inequivocabile del suo amore. Se mostra di voler proseguire la sua vita indipendentemente da te e non ti include nei suoi progetti di vita futuri, con molta probabilità è ancora incerto sulla piega che prenderà il vostro rapporto. Ha bisogno di tempo per valutare bene i suoi sentimenti. Quando il partner è forte dei sentimenti che prova la sua visione del futuro ti include sempre.

5. Si prende cura di te

Se avete avuto modo di leggere il libro de “Il Piccolo Principe” avrete sicuramente fatto una riflessione importante sulla sua famosa rosa. L’autore ricordando le cure amorevoli avute per il suo fiore ha convenuto che: “È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.

Sono le attenzioni e il tempo che dedichiamo a qualcuno che lo rende diverso e ce lo fa amare in modo diverso.

Valuta se il tuo partner ha delle attenzioni speciali per te, per esempio se tende a sostenerti ed incoraggiarti, se ti organizza una festa di compleanno a sorpresa, se ti ascolta, se ha interesse nel conoscerti meglio. Ricorda che ogni persona esprime l’amore a modo suo, alcuni usano le parole, altri i gesti (baci, carezze) altri i fatti (regali) e così via.

6.Ti ascolta

Un partner innamorato trova sempre il tempo di ascoltare l’altro. Ascoltare l’altro dimostra interesse, sostegno e vicinanza. Comunicare ci aiuta a capirci, a sostenerci ed è fondamentale per amarci. Se quando ti succede qualcosa la prima cosa che vorresti fare è parlarne con il partner è un chiaro segno che lui ti dimostra ascolto e sostegno.

Vuoi ancora sapere se ti ama? Guarda dove posa gli occhi mentre fate l’amore.