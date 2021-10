Test dei capelli: dove fai la piega? Scopri quanto sei indipendente

Grazie a questo semplice test sui capelli potrai scoprire quanto sei indipendente indicando semplicemente il tuo modo di curare i capelli.

Prendersi cura di se è un aspetto fondamentale della vita. Si passa dal mangiar bene al fare la giusta attività fisica e, in tutto questo, ci si occupa anche della propria immagine che si cerca sempre di mantenere ben curata.

I capelli sono indubbiamente uno degli aspetti più importanti in tal senso. Perché che siano lunghi o corti richiedono comunque una certa cura e tanta attenzione sia per il taglio che per la piega.

E proprio grazie ai capelli, e al modo in cui scegliamo di prendercene cura, oggi avremo modo di conoscerci meglio. A seconda che si scelga di andare dal parrucchiere o di fare tutto da se, emergono infatti dei tratti caratteriali utili a conoscersi meglio. Sopratutto per quanto riguarda il proprio grado di indipendenza e il tipo di rapporto che si tende ad instaurare con gli altri.

Aspetti semplici e basilari ma che, insieme, possono dire molto di noi e di come scegliamo di vivere la vita di tutti i giorni. Dopo aver capito chi siamo grazie al test delle vacanze e del posto dove ci piace andare quando abbiamo bisogno di staccare un po’, oggi scopriremo quanto siamo indipendenti semplicemente in base al modo in cui scegliamo di prenderci cura di noi e dei nostri capelli.

Test dei capelli: il modo in cui fai la piega rivela quanto sei indipendente

Hai mai pensato al fatto che la tua scelta in fatto di pieghe e di capelli può dire molto su alcuni aspetti del tuo carattere? Per andare più a fondo ti basta infatti osservare le due immagini qui proposte e scegliere quella in cui ti identifichi maggiormente.

La risposta dirà molto sul tuo modo di essere e, sopratutto, su quanto sei indipendente nella vita.

Un modo come un altro per conoscerti meglio e per renderti conto di come anche le più piccole scelte che compi ogni giorno sono in grado di indicare chi sei nel profondo e cosa ti porta a comportarti in determinati modi sia nelle circostanze più strane che nelle relazioni con gli altri.

1 – Dal parrucchiere

Se sei solita andare sempre e solo dal parrucchiere sei una persona che tiene molto alla sua immagine e che per mantenerla sempre al meglio è pronta a tutto. Al contempo hai anche bisogno di figure di riferimento in grado di indicarti la via e la cui presenza riesce a farti sentire al sicuro.

Pensare di fare determinate cose da sola ti mette infatti in uno stato d’ansia poco piacevole e che sei solita cercare di evitare programmando ogni più piccola cosa al fine di non correre rischi. Così, anche una semplice piega rientra tra quelle cose che eviti accuratamente di fare. E tutto perché sei convinta che se c’è gente predisposta a farlo allora è meglio così.

Nelle amicizie e nelle relazioni tendi sempre a lasciare una sorta di comando a chi ti sta intorno. E, per questo motivo, necessiti di figure forti e che sappiano sempre ciò che fanno. Questo tuo modo di fare ti porta però a commettere spesso degli errori di valutazione confondendo arroganza con conoscenza di se. Un aspetto sul quale hai ancora bisogno di lavorare e che una volta acquisito nel modo giusto ti aiuterà a diventare più autonoma anche nei rapporti con gli altri.

2 – A casa

Se la tua piega è per lo più casalinga, sei una persona altamente indipendente e che ama poter gestire il proprio tempo senza doversi affidare a terzi. Sebbene tu tenga alla tua immagine sei disposta a correre qualche piccolo rischio pur di sentirti libera di agire quando e come vuoi. Un aspetto che ti porta anche a sperimentare spesso in diversi ambiti della tua vita, consentendoti di fare diverse esperienze.

Sempre pronta a metterti in gioco, sai essere sempre sul pezzo e lo fai senza porti grandi problemi. Al contempo riesci a prendere decisioni anche importanti affidandoti al tuo istinto e apparendo agli altri come una persona forte e determinata. Se oltre alla piega ti piace anche tagliare da sola la tua chioma il tuo livello di indipendenza è ancora più grande e si mescola ad una certa fiducia nei tuoi confronti. Nel rapporto con gli altri tendi sempre a voler gestire la situazione o a cercare persone in grado di sostenere il tuo modo di essere e con le quali confrontarti.

Contrariamente da quanto si potrebbe pensare non ami circondarti di chi si limita ad eseguire gli ordini perché ciò ti fa sentire sola. Un aspetto che si riflette anche in amore dove preferisci una sana discussione ad un rapporto che altrimenti considereresti spento. Per come sei fatta, la possibilità di ottenere grandi soddisfazioni è sempre dietro l’angolo. Ogni tanto però cerca anche di concederti una coccola. Una volta ogni tot, affidarsi a terzi può infatti essere persino rilassante.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.