Test asino o foca? Dicci cosa vedi e scopri come ti vedono gli altri

Come ti vedono gli altri? Scopriamolo con il test asino o foca: dicci cosa vedi e scopriremo come ti rapporti con le altre persone!

Hai sempre voluto sapere come ti percepiscono gli altri e che cosa pensano davvero di te?

Bene, allora abbiamo il test di personalità perfetto da proporti!

Quello che ti chiediamo di fare, ovviamente, è di guardare questa immagine e dirci che cosa vedi per primo tra i due soggetti rappresentati.

Come? Ci sono due soggetti in foto?

La risposta è ovviamente sì! Pronto a scoprire come e cosa pensano gli altri veramente di te… quando tu non ci sei?

Test asino o foca: cosa hai visto per primo svela il tuo rapporto con gli altri

Mentiremmo se dicessimo che non ci siamo mai chiesti che cosa gli altri hanno in mente quando pensano a noi, vero?

Dai, puoi ammetterlo: ti incuriosisce molto sapere che gli altri hanno una percezione… decisamente diversa di te!

Il nostro test di oggi, quindi, vuole analizzare come e cosa pensano gli altri di te grazie al test asino o foca.

Come hai potuto notare (adesso che te lo abbiamo detto) nell’illustrazione qui sopra ci sono rappresentati due animali, decisamente molto diversi tra loro.

Uno è una foca, con le pinne in alto ed il muso rivolto verso il basso mentre l’altro è un asino. Le “pinne” sono le orecchie mentre il muso della foca è… beh, anche il muso dell’asino!

Noi vogliamo solo sapere che cosa hai visto per primo e sì, lo sappiamo bene che non puoi mentire. Tutte le persone che guardano il disegno vedono immediatamente solo uno dei due soggetti, non c’è scampo!

I responsi del nostro test di personalità di oggi

Allora, sei pronto a dirci che cosa hai visto? La tua risposta ci rivelerà come ti vedono gli altri e l’opinione che si fanno di te. Avranno ragione o no?

asino: per te non ci sono dubbi. Quello che si vede nel disegno è un asino! Certo, a guardare meglio ti rendi conto che c’è anche una foca inserita nel disegno ma non prendiamoci in giro. L’artista voleva proprio farti pensare ad un asino!

Per gli altri sei un vero e proprio lupo solitario (e no, non ti chiameremo “asino solitario”, ok?).

Il tuo atteggiamento nei confronti degli altri è quello di un vero e proprio individualista. Non hai paura di farti vedere per quello che sei e cioè una persona decisamente indipendente, matura, senza bisogno di tante persone intorno.

Odi (e non nel senso di udire) uscire con gente che per te non ha valore, che non sia tua amica o con la quale tu non possa parlare di cose importanti.

Le small talk e conoscere persone nuove sono entrambe cose che ti mettono veramente in difficoltà ed alla prova e gli altri lo capiscano.

Spesso, le persone non hanno una buona prima impressione di te. Ti trovano altezzoso, poco divertente o stimolante, decisamente troppo concentrato su te stesso!

Sei davvero così?

foca: affabile, divertente, giocoso. No, non stiamo descrivendo una foca al parco acquatico ma proprio te!

Se hai visto una foca, nel disegno, innanzitutto dobbiamo farti i nostri complimenti. La maggior parte delle persone vede prima l’asino proprio perché il disegno è “pensato” per farti tendere verso di lui.

Anche il modo in cui guardiamo l’immagine ci indirizza molto nella nostra scelta: tu, però, hai visto per primo la foca e non hai dubbi a riguardo!

Sei evidentemente una persona molto aperta, che non ha problemi a conoscere nuove persone e rapportarsi con gli altri.

Dall’esterno sembri il classico “compagnone“, amico di tutti e tutte, sempre pronto a fare festa, ridere e scherzare.

Non ci sono problemi quando ci sei tu: tutti sanno che passeranno una bella serata e che si divertiranno da morire!

Per gli altri sei una persona preziosa, un compagno da invitare sempre ed una vera spalla. Pochi, però, pensano a te come ad un amico intimo: hai troppo da fare, troppe persone da conoscere e da intrattenere per essere veramente amico di qualcuno!

(Secondo gli altri, ovviamente).