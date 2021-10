Credi di avere la “stoffa” per rientrare nella classifica dei segni zodiacali più simpatici di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito!

Bene, ora che siamo qui non dvi far altro che pensare ad una battuta divertente e dircela.

Come? Così, su die piedi non ti viene in mente niente?

Ah ma forse allora non sei degno di rientrare tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi dei segni zodiacali, quella che stabilisce chi sono i più simpatici!

No, dai, ovviamente scherziamo: essere simpatici non ha a che vedere solo con fare battute o essere persone divertenti ma, in generale, con il nostro atteggiamento nei confronti della vita.

Pronto a scoprire chi c’è al primo posto della classifica di oggi?

I segni zodiacali più simpatici: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ma che cos’è, davvero, la simpatia?

Non è il divertimento, non è semplicemente essere piacevoli e non è, di certo, imporsi sugli altri a tutti i costi.

Si tratta di un mix sapientemente mescolato che molte persone riescono a generare praticamente in automatico.

Sappiamo già che, al solo leggere il termine “simpatico” qualcuno ti è venuto immediatamente in mente. Hai presente di chi parliamo, vero? Una persona piacevole, divertente ma anche gentile, comprensiva ed energetica, con cui puoi parlare di tutto o anche di niente.

Tu sarai una di queste?

Oggi, infatti, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di indicarci quali potrebbero essere i segni zodiacali più simpatici di tutto l’oroscopo.

Che ne dici, potresti essere tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

Acquario: quinto posto

Solo un quinto posto per gli amici nati sotto il segno dell’Acquario che, però, dovrebbero essere contenti di ritrovarsi nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Avete capito, cari Acquario? Siete simpatici, molto di più di tantissimi altri segni!

All’Acquario, però, bisogna dare un poco di tempo per poter iniziare ad apprezzare a fondo la sua simpatia. Sono persone che hanno grossi difetti, che cercano sempre di minimizzare attaccando in primo luogo gli altri. Quando sarete a vostro agio con loro, però, riuscirete a vedere anche quanto sono simpatici!

Scorpione: quarto posto

Una vera e propria sorpresa ci coglie al quarto posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi. Ma è mai possibile che lo Scorpione sia uno dei segni più simpatici di tutto lo zodiaco?

La risposta è ovviamente sì: lo Scorpione non solo è uno dei più simpatici ma è anche completamente ignaro di esserlo!

Per loro, infatti, ridere e scherzare è qualcosa di automatico, che fanno nelle occasioni più disparate, rallegrando la giornata di tutti.

A volte, però, visto il loro atteggiamento particolarmente duro in circostanza più serie, gli Scorpione non si rendono conto dell’effetto che crea la loro simpatia.

La gente rimane assolutamente “abbacinata” dal loro modo di fare: ecco perché fate così tanto scalpore quando fate una battuta divertente, cari Scorpione!

Leone: terzo posto

Sul primo gradino del podio, troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Sì, è vero: i Leone possono essere a volte decisamente arroganti e poco avvezzi ad aspettare i tempi giusti, soprattutto in amicizia.

Quello che non sapete, però, è che il Leone è un segno veramente simpatico!

Accoglienti, gentili, pronti sempre a ridere e scherzare e a fare festa, i nati sotto il segno del Leone sono di gran lunga tra i segni più simpatici dell’oroscopo.

Certo, dovete anche avere a che fare con le loro manie megalomani una volta ogni tanto ma è un buon prezzo da pagare per avere un amico leale, fidato e decisamente simpatico sempre a portata di mano!

Vergine: secondo posto

Bisogna riconoscere una qualità ai nati sotto il segno della Vergine: sanno essere veramente molto simpatici!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che ispirano negli altri un senso di vera e propria simpatia, già dalla prima volta che ci parlate.

I nati sotto il segno della Vergine sono, per lo più, persone piacevolissime anche se decisamente “pungenti”.

Una volta che li conoscete bene, però, possiamo assicurarvi che insieme a loro vi farete veramente delle grandi risate. Sono divertentissimi e bravissimi a farvi ridere, oltre che a mettervi a vostro agio!

Sfortunatamente, la Vergine è spesso simpatica e gentile solo con le persone che hanno passato il suo rigido test d’ammissione.

Non si tratta certo di una caratteristica “simpatica” ma possiamo assicurarvi che i nati sotto la Vergine, almeno, non vi illuderanno mai. O sono vostri amici… o non vi calcolano proprio!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più simpatici dello zodiaco

Che i nati sotto il segno del Sagittario siano al primo posto della classifica dei segni più simpatici dello zodiaco non ci dovrebbe davvero sorprendere.

Il Sagittario, infatti, è uno dei segni più simpatici ed accoglienti dello zodiaco, capace di creare ovunque una vera e propria atmosfera “di casa“.

I nati sotto questo segno sono persone che fanno sempre un’ottima impressione, dovunque vadano.

Sono gentili ed educati, simpatici oltre ogni misura ed in grado di mettere gli altri veramente a proprio agio. Diteci la verità, tutto è migliore quando c’è un Sagittario nei paraggi!

Il Sagittario è un segno che non ha paura di esporre le sue debolezze o di scherzare sulle proprie mancanze. Mette subito gli altri in una condizione di intimità e anche di allegria, scherzando a più non posso senza offendere nessuno.

I nati sotto questo segno sono veramente le persone più simpatiche di tutto l’oroscopo: ricordatevelo quando conoscere un Sagittario!