Test: sei più da sogni o da realtà? Questo test psicologico ti definisce

Ti piace tenere i piedi per terra o ami vivere sognando e fantasticando? Questo test ti farà comprendere molte cose di te.

Il test psicologico di oggi ti chiede di osservare un quadro bellissimo e di farlo con attenzione. Ciò che ti resterà maggiormente impresso di questa immagine è ciò che rivela i tratti nascosti della tua personalità.

In questo quadro coesistono molti elementi diversi, alcuni quasi non si percepiscono per quanto l’immagine risulta armoniosa. I colori e le forme si intrecciano con grande naturalezza dando vita ad una immagine talmente bella che è impossibile non lasciarle gli occhi addosso. Lasciati conquistare da questo meraviglioso quadro e dimmi cosa hai notato per prima di lei. Noi ti diremo cosa rivela di te questa scelta.

Test: la prima cosa che vedi rivela se sei un sognatore o se sei realista

I test psicologici ci aiutano a capire meglio chi siamo. Ci sono alcuni dettagli della nostra personalità che teniamo nascosti perfino a noi stessi. A volte basta un input per riflettere, qualcosa che ci viene detto e che cattura la nostra attenzione facendoci capire che quelle parole sono più vere di quanto pensassimo.

I test psicologici hanno una valenza clinica solo quando vengono sottoposti e interpretati da esperti, in tutti gli altri casi sono un ottimo spunto di riflessione. Ci aiutano a capire meglio in quale direzione andare per stare bene ed essere felici. Ci aiutano ad essere fedeli a noi stessi più che all’immagine di noi che vogliamo dare.

Come pensi di essere? più attratto dai sogni o sei più attaccato alla realtà?

Guarda ancora una volta l’immagine e dimmi cosa hai notato prima tra gli elementi dell’immagine:

Se hai visto prima il Dio Nettuno

Se la prima cosa che hai notato è il Dio Nettuno significa che sei una persona molto realista, determinata e che prima di prendere una qualsiasi decisione valuti sempre attentamente pro e contro. Nonostante le tue valutazioni scrupolose può capitare qualche errore di valutazione, ma questo non ti destabilizza. Credi molto nel valore delle esperienze e nel fatto che niente insegna più cose di un errore commesso. Di solito non rimuginate, testa alta e andate avanti.

Se hai visto prima la Sirena

Se la prima cosa che hai notato è la figura della Sirena ottenuta con l’aiuto dei rami secchi e del rivolo d’acqua allora significa che sei una grande sognatrice. Il sogno prende sempre il sopravvento sulla tua realtà. Ami sognare la vita che vuoi e fare in modo che quella reale si avvicini molto a quella dei tuoi sogni. Attraverso i sogni e l’immaginazione cerchi di far fluire le tue richieste e farle giungere sino all’Universo con la speranza che ti ascolti e che ti dia quello che chiedi. E spesso accade davvero, i tuoi sogni non restano quasi mai solo sogni, hai il potere di renderli reali. I tuoi sogni si traducono in idee innovative, espressioni di arte, musica incantevole.

Se hai visto prima le figure umane intagliate nelle rocce

Se hai visto queste figure significa che sei una persona attenta ai dettagli e molto vigile. A te non sfugge niente. Molte persone non si saranno neppure accorte di queste forme umane che circondano l’immagine. Questo denota che i tuoi piedi sono sempre saldi per terra, la tua mente è prettamente analitica e tu sei una perfezionista, una persona molto meticolosa, poco arrendevole. Di sicuro non permetti mai alle emozioni di prendere il sopravvento, di influenzarti. Sei anche una persona estremamente leale.