Test della Lingerie | Che donna sei tra le lenzuola?

Il test delle lingerie si focalizza su un aspetto molto “intimo” (nel senso letterale) della tua personalità.

Tutto ciò che indossiamo sotto i vestiti, infatti, ha un’altissima valenza simbolica. Si tratta infatti di capi d’abbigliamento che nessuno vede a parte noi e alcune persone autorizzate a far parte della nostra sfera più intima.

Per questo motivo, ciò che scegliamo di indossare come intimo racconta moltissimo del modo in cui viviamo la nostra femminilità e la nostra sessualità.

Questo significa che ci fornisce molti indizi sia sul nostro rapporto nei confronti del nostro corpo e della femminilità in assoluto, ma anche sulle nostre tecniche di seduzione e sul modo in cui costruiamo una relazione con i nostri vari partner.

Test della Lingerie

Per eseguire questo test dovrai scegliere la lingerie con cui ti senti più a tuo agio, non necessariamente quella che indossi tutti i giorni. Per esempio, anche se tu avessi una vasta collezione di baby doll sarebbe molto scomodo indossarli per andare a lavorare, quindi per la vita quotidiana potresti scegliere un intimo più confortevole!

1 – Nero coordinato effetto nude

Se il tuo intimo preferito è questo, c’è una buona possibilità che tu indossi questa lingerie tutte le volte che puoi e non necessariamente per una “serata bollente”.

L’intimo nero con effetto nude, infatti, si abbina letteralmente a qualsiasi cosa e, soprattutto se il pezzo di sotto è costituito da un paio di mutandine o di brasiliane, può essere considerato anche piuttosto comodo.

Anche le coppe nude che però non offrono assolutamente niente alla vista dello spettatore sono estremamente comode per chi le indossa, inoltre il ferretto permette di dare a ogni tipo di seno la forma e il sostegno perfetti.

A questo punto è chiaro: sei una donna che pensa prima di tutto alla comodità, ma che non rinuncia alla sua femminilità e alle sue arti seduttive. Tra le lenzuola hai una personalità forte e molto sensuale, ti piacciono gli uomini che sanno quello che vogliono e che non si lasciano intimorire dalla tua personaliltà.

2 – Bianco, elastico, di cotone

Questo tipo di intimo si può dire che sia il più comodo in assoluto ma anche il meno seducente. Si tratta infatti di reggiseni e culotte senza alcun sostegno e senza alcuna concessione alla “seduzione femminile” che si basa su pizzo trasparente, applicazioni e colori invitanti.

Se anche indossi questo tipo di lingerie anche quando sai che avrai un incontro galante significa che sei una donna perfettamente a suo agio con il proprio corpo e che si mostra sempre per come è.

Non ti piacciono gli “orpelli” e pensi che la sensualità non abbia bisogno necessariamente di pizzo e di trasparenze. Al contrario, hai un approccio alla seduzione semplice e diretto. Scegli i tuoi partner solo tra le persone con cui senti di avere molto in comune sia dal punto di vista dell’intimità fisica sia da quello dell’intimità emotiva.

3 – Pizzo bianco super sensuale

Il pizzo bianco è quello che normalmente si associa alle spose, che in genere indossano lingerie di questo tipo sotto l’abito nuziale. Se ami indossare lingerie di questo tipo anche in altre occasioni hai un’idea molto classica di femminilità e di seduzione.

Ti piace l’idea di esaltare la bellezza del tuo corpo e la sensualità delle tue curve. Forse non sarai perfetta, ma di sicuro sai che la vera bellezza non può essere misurata in centimetri: è una questione di atteggiamento e di sicurezza personale.

Ti senti perfettamente rappresentata dall’ideale tradizionale di donna e sai perfettamente come utilizzare tutte le armi di seduzione più efficaci, perché sai cosa piace agli uomini e sai anche come “interpretare” il tuo ruolo tra le lenzuola.

4 – Body in colori pastello

I body e in genere la lingerie color pastello è indice di grande innocenza e forse di una femminilità un po’ ingenua e infantile che ti porta ad essere un’adulta molto dolce e un po’ remissiva.

Ti senti abbastanza a tuo agio con la tua femminilità, ma di certo non ti piace vestire in modo eccessivamente appariscente. Lo stesso vale per la tua lingerie: ti piace apparire carina senza dover necessariamente mettere in mostra più del dovuto.

Tra le lenzuola punti tutto sulla complicità e sulla conoscenza reciproca tra te e il tuo partner. Non ti piace correre in questo campo: per goderti davvero l’intimità con un’altra persona hai bisogno dei tuoi tempi e dei tuoi spazi.

Se c’è un tipo d’uomo che proprio non sopporti è quello che vuole tutto e subito, senza capire che per costruire una relazione appagante ci vogliono tempo e impegno. Quando decidi di fidarti di qualcuno, però, ti lasci andare e ti godi ogni singolo momento trascorso tra le lenzuola.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.