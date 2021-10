Scopri se sei uno dei segni zodiacali più pericolosi: ecco la classifica

Per favore non fare quella faccia: dimostreresti subito di essere uno dei segni zodiacali più pericolosi dell’oroscopo! Controlliamo la classifica?

Lo sappiamo che il brivido del pericolo può trasformare anche la persona più insulsa in un vero e proprio Adone ma qui si esagera!

Oggi, infatti, vogliamo scoprire i segni zodiacali che non si preoccupano minimamente del pericolo e che si lasciano andare ad atteggiamenti… chiamiamoli al limite.

Non sarai mica tra loro?

Scopriamolo subito con le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo: non vorremmo mai dover dare ragione a chi ci diceva che eri proprio pericoloso!

I segni zodiacali più pericolosi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Brrr, che paura, ecco che arrivano i segni dello zodiaco più pericolosi di tutto l’oroscopo!

No, tranquilli: questa non è una parata di Frankenstein, mummie bendate o streghe dal cappello a punta.

Oggi, infatti, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano ad individuare i segni più pericolosi.

Che ci sia anche tu tra le prime cinque posizioni della nostra classifica?

Noi, ovviamente, non vogliamo immaginarci che una persona gentile e tranquilla come te possa addirittura arrivare ad essere “pericolosa“.

Come potresti?

Certo, la classifica di oggi ci svela non solo quali sono i segni più pericolosi dello zodiaco ma anche perché.

Magari sei un fine conoscitore dell’animo umano oppure sei capace di giudicare gli altri senza smettere veramente mai.

Ehi, non è che dovremmo fare attenzione vicino a te?

Toro: quinto posto

Quando vogliono, i nati sotto il segno del Toro possono diventare veramente manipolatori. Non potete fare niente di vostra iniziativa perché il Toro vi farà immediatamente capire di aver sbagliato e anche che lo avete deluso. E voi non volete deludere il Toro, vero?

I nati sotto questo segno sono persone estremamente difficili da accontentare che vi faranno sempre credere che tutto quello che succede è colpa vostra.

Bravissimi a demolirvi a parole, a rendervi “succubi” psicologicamente del loro modo di fare, i nati sotto il segno del Toro sono tra i segni più pericolosi dello zodiaco per un motivo. Guardatevi le spalle quando siete con loro!

Gemelli: quarto posto

Impossibile capire quanto un Gemelli sia pericoloso fino a quando non vi troverete in una posizione scomoda vicino a lui.

Soprattutto quando i Gemelli vogliono qualcosa da voi, possiamo veramente dirvi che siete in pericolo. Aiuto!

I Gemelli, infatti, possono diventare ossessivi e inopportuni come pochi al mondo. Sono capaci di “atti d’amore” che fanno veramente paura, soprattutto quando gli avete reso chiaro che non volete più avere a che fare con loro.

Sempre pronti a minacciare conseguenze inenarrabili ed irreparabili, i nati sotto il segno dei Gemelli possono farvi veramente paura quando ci si mettono. Fate attenzione con loro, la loro incostanza è dolorosa ma il loro amore può essere veramente spaventoso!

Cancro: terzo posto

Come? I nati sotto il segno del Cancro sul primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali più pericolosi? Ma non è che ci siamo sbagliati?

Assolutamente no e, se la pensate così, evidentemente non avete mai fatto arrabbiare un nato sotto il segno del Cancro.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona decisamente pericolosa quando ci si mette o quando si sente ferito. Meglio averlo dalla tua parte!

Capacissimi di distruggere gli altri solo con qualche parola ben piazzata, i nati sotto il segno del Cancro possono quasi “leggervi” dentro.

Sanno già quali saranno le vostre mosse e sono sempre un passo avanti a voi: sono veramente bravi a leggere la natura umana, a capirne i modi di fare, le reazioni e le azioni. Fate attenzione quando li fate arrabbiare: i Cancro possono distruggervi psicologicamente, a volte senza dirvi neanche una parola. Avrete paura ad incontrarli per strada!

Capricorno: secondo posto

Avete mai sentito parlare di un Capricorno infuriato od arrabbiato? Avete mai percepito la sua freddezza quando perde fiducia in voi, il modo terribile con cui vi parla e vi guarda?

Bene, allora sapete già perché i Capricorno sono al secondo posto della nostra classifica di oggi.

Concentrati, precisi ed instancabili, i nati sotto questo segno sono molto pericolosi quando parliamo di lavoro e di relazioni sociali.

Potete fallire una o due volte e poi basta: il Capricorno non vi darà più chance!

Abituati come sono a tenersi tutto dentro, a non mostrare (e non analizzare) mai sentimenti o emozioni, i nati sotto il segno del Capricorno possono fare veramente piazza pulita intorno a loro in pochissimo tempo.

Non hanno paura di ricominciare da capo, di lasciarvi indietro e non farvi mai più la cortesia di guardarvi negli occhi o di parlarvi.

Fate attenzione intorno a loro: se un Capricorno ha deciso di “eliminarvi” per loro non esisterete veramente più!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più pericolosi

Freddi, precisi, dalle idee chiare e (spesso) decisamente rivoluzionare e reazionarie. Di chi parliamo? Ah ma ovviamente degli Scorpione che vincono la “corona” di segni zodiacali più pericolosi dell’oroscopo!

Dopotutto, ormai gli Scorpione li conosciamo bene: sappiamo quanto possano essere spaventosi!

Questo è un segno, infatti, che non lesina certamente sulle sfuriate e sulle arrabbiature. Gli Scorpione sono persone che hanno le idee veramente molto chiare e si comportano di conseguenza. Non c’è spazio per codardi, deboli di cuore oppure per persone che vogliono tradirli in qualche misura.

E che tradimenti!

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno sempre un occhio aperto, anche quando dormono. Sono capaci di “fiutare” le vostre debolezze proprio perché conoscono bene le proprie. Vicino ad uno Scorpione non avrete scampo: vi pungeranno il prima possibile e vi lasceranno nel dimenticatoio. Avere a che fare con loro è la cosa più spaventosa che possiate fare… nello zodiaco, almeno!