Crema di Riso fatta in casa: la ricetta per un dolce semplice, leggero e gustoso

La crema di riso fatta in casa è uno dei dolci più semplici che si possa preparare, ma è anche molto gustoso e soprattutto molto leggero.

Si tratta quindi di un dolce da preparare letteralmente in ogni occasione, anche per i bambini che desiderano un dolcetto serale e per le persone a dieta, dal momento che contiene pochissime calorie e pochissimi zuccheri rispetto a qualsiasi altro dolce fatto in casa o confezionato.

Questo dolce si presenta morbido e cremoso, quindi risulta piacevole da mangiare al cucchiaio ed è adatto anche ai bambini che non hanno ancora messo tutti i dentini. Inoltre, anche se ha la consistenza di un budino, non è molle e privo di consistenza, perché i chicchi di riso conferiscono al dessert una certa corposità.

Un altro punto a favore della crema di riso è l’assoluta semplicità della sua preparazione ma anche il fatto che può essere preparata sporcando soltanto una pentola e un cucchiaio di legno!

Per quanto riguarda il sapore, ha un sapore delicatissimo, molto neutro, che si presta ad essere aromatizzato in molti modi differenti, a seconda del gusto ma anche dell’età di chi andrà a consumarla.

Le spezie più utilizzate per dare alla crema di riso un sapore più aromatico sono la vaniglia, la cannella, l’anice stellato, mentre tra gli agrumi troviamo scorza di arancia e limone.

La ricetta perfetta della Crema di Riso fatta in casa

Per la realizzazione di questa ricetta è necessario munirsi soltanto di riso, latte, zucchero e aromi. Il riso meno adatto a questo genere di preparazione è il riso basmati: pur essendo molto aromatico e profumato anche senza l’aggiunta di altri ingredienti, non contiene amido sufficiente a creare la crema che costituisce la base del dolce.

Il riso ideale è quello da risotto, ma in genere tutti i tipi di riso a chicco corto e rotondo, che non deve essere sciacquato prima della cottura.

Ingredienti

50g riso

250ml latte (scremato per un dessert più leggero)

30g zucchero

Scorza limone, cannella, o anice stellato

un pizzico di sale

Versare il riso in una pentola dal fondo spesso e aggiungere il latte, il pizzico di sale e lo zucchero. Se si utilizzano scorze di limone o di arancia è il momento di aggiungerle, mentre le altre spezie saranno da aggiungere a fine cottura per non alterarne il sapore.

Se si preferisce togliere la scorza di agrume alla fine della cottura il metodo migliore è tagliare la scorza in una lunga striscia o in grossi pezzi facili da individuare e quindi da rimuovere. Se invece si preferisce un sapore più intenso e più uniforme in tutta la crema è possibile ridurre la scorza in pezzi piccolissimi con la grattugia.

Dopo aver creato il composto e averlo mescolato brevemente con un cucchiaio di legno, la pentola andrà posata su un fornello medio a fiamma moderata. Per raggiungere più velocemente il bollore si consiglia di mettere il coperchio sulla pentola per i primi minuti di cottura.

Nel momento in cui il composto comincerà a bollire si dovrà procedere a mescolare continuamente, in maniera che il riso non si attacchi alla pentola e non bruci. Occorrerà circa mezz’ora di cottura prima di raggiungere la consistenza desiderata.

Come si intuirà facilmente, il riso dovrà essere stracotto per risultare abbastanza morbido e il latte dovrà evaporare quasi del tutto, formando insieme all’amido del riso una crema liscia e setosa.

Per un composto più setoso si può utilizzare il frullatore a immersione per frullare il riso direttamente nella pentola, ottenendo una vera e propria crema di riso, senza chicchi e senza grumi.

A questo punto si potranno aggiungere le spezie in polvere e continuare a mescolare a fiamma spenta.

Dopo aver distribuito il composto in coppette, la crema di riso fatta in caso potrà essere servita sia tiepida sia fredda di frigorifero, ma in questo caso perderà la sua morbidezza.

Per “recuperare” la cremosità del dessert anche dopo che si sarà solidificato si potrà aggiungere in ogni coppetta un filo di latte, mescolare con un cucchiaio e passare la coppetta in microonde a bassa temperatura per qualche minuto.