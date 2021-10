Test della Personalità | Sei una persona sognatrice o molto realista?

Con questo test della personalità cercheremo di indagare un lato del tuo carattere che potrebbe portarti un po’ di problemi nella vita.

Quando le persone adulte sono infatti molto sognatrici e hanno sempre “la testa tra le nuvole” spesso vengono giudicate in maniera piuttosto negativa da coloro che le circondano, perché vengono considerate inaffidabili e ingenue. Ma è davvero così?

Le persone considerate molto realiste vengono invece considerate mature e affidabili, spesso ricoprono ruoli di grande responsabilità in ambito familiare o sull’ambiente di lavoro e vengono stimate per questo.

L’altro lato della medaglia? La vita delle persone molto realiste, spesse votate al dovere e alle responsabilità, non è sempre facile da portare avanti. L’ideale sarebbe trovare una giusta via di mezzo tra i sogni e la vita quotidiana! Tu sei già in grado di farlo o ci stai lavorando su?

Test della Personalità: sei sognatrice o realista?

Per eseguire correttamente questo test di chiediamo di osservare l’immagine che ti proponiamo e indicare quale elemento noti per primo oppure quale attira maggiormente la tua attenzione.

1 – L’albero secco

L’albero secco, con i rami piegati dal vento, è la prima immagine che cattura gli occhi dell’osservatore, a causa delle sue dimensioni e della sua centralità rispetto al dipinto.

Se la prima cosa che hai notato è il complesso sistema di rami il tronco dell’albero in basso a sinistra, sei una persona estremamente realista e soprattutto molto oggettiva, cioè in grado di vedere le cose per quelle che sono e gestirle di conseguenza.

Quando hai un obiettivo non ti lasci distrarre e soprattutto non lasci che troppi pensieri e riflessioni ti rallentino. A tuo modo di vedere l’unico modo sensato di risolvere un problema o affrontare una situazione è fare qualcosa il prima possibile, anche riflettendo lo stretto indispensabile. Alle conseguenze ci si penserà poi. Saresti un ottimo capitano d’azienda!

2 – L’uccellino arancione sui rami

L’uccellino arancione posato sui rami secchi dell’albero è un piccolo dettaglio che però, in virtù del suo colore, attira gli occhi di chi osserva l’immagine.

Se la prima cosa che hai notato è questa piccola macchia di arancione in alto a destra si può dire che tu sia una persona molto realista che però sa godersi la vita, riuscendo a trarre piacere dalle piccole cose e dalle piccole avventure di ogni giorno che rendono la vita degna di essere vissuta.

Probabilmente sei una delle rare persone che è riuscita a trovare una perfetta via di mezzo tra l’affidabilità di una persona realista e responsabile e la fantasia di una persona giovane e sognatrice. Insegnaci come hai fatto!

3 – L’uccello grande

L’uccello di grandi dimensioni coincide quasi completamente con la figura dell’albero e dei suoi rami. Ci si accorge che la chioma secca dell’albero rappresenta le ali di un grande uccello nel momento in cui si passa ad osservare la parte bassa del quadro, quella in cui sono rappresentati gli occhi, il becco e le zampe.

Se hai notato questi dettagli prima di qualsiasi altra cosa, e ti sei reso conto che in realtà l’albero poteva essere visto anche come un grosso volatile posato a terra, sei una sognatrice. La tua mente non si accontenta di ciò che tutti vedono e che tutti considerano importante. Al contrario, sei sempre in cerca di qualcosa di assolutamente unico, che gli altri non vedono o che non colgono.

Fortunatamente questo non ti fa perdere i contatti con il mondo reale e sai perfettamente cosa significhi condurre una vita fatta di doveri e di responsabilità: hai trovato una via di mezzo tra i sogni e la realtà, e lo hai fatto a modo tuo!

4 – La matita che scrive la lettera

Nell’angolo in basso a sinistra del dipinto si può notare un’altra chiazza di colore giallo. Si tratta di una matita che disegna un cuore su un foglio di carta.

Osservando meglio però si noterà che la matita è anche il becco dell’uccello che si “nasconde” nella chioma dell’albero secco.

Se, facendo questo test della personalità, la prima cosa che hai notato è la matita che disegna il cuore, si può dire che tu sia una persona irrimediabilmente sognatrice. A volte ti perdi nelle tue idee e anche nelle tue passioni perdendo di vista la realtà. Da giovane probabilmente sei stata un’adolescente dotata di grande talento artistico che non andava benissimo a scuola e che disobbediva ai genitori.

Anche se ti sei certamente ridimensionata, da grande hai mantenuto quest’attitudine particolare e, per questo motivo, spesso coloro che ti sono vicini ti ritengono un po’ immatura. Sai però che si sbagliano di grosso e che la tua capacità di sognare e di “avere la testa tra le nuvole” è una caratteristica delle persone con un pizzico di genialità! Probabilmente la loro è tutta invidia!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.