E’ lui il segno zodiacale che ti darà maggiore soddisfazione a letto

Ogni segno zodiacale eccede in qualcosa, oggi ti sveliamo chi è il segno più bravo a letto. Con lui avrai un’esperienza sessuale unica.

Secondo gli astrologi, tutti, almeno un volta nella vita dovrebbero fare l’amore con questo segno zodiacale. Non vi è alcun dubbio sulle sue capacità da amante. Sotto le lenzuola si trasforma in un Dio dell’eros.

Questo segno astrologico è il più bravo a letto. Se deciderai di giacere con lui sarà impossibile non ricordare questa esperienza con estremo piacere. Le sue doti da amante sono molto conosciute. Con lui nel tuo letto non vorrai più uscire dalla stanza.

LEGGI ANCHE —-> I segni più antipatici dello zodiaco: sei nella classifica di oggi?

Il segno zodiacale più bravo in assoluto a letto

Questo segno zodiacale è molto noto per la sua grande ambizione di successo. Ama eccedere in tutto ciò che fa e si impegna moltissimo per portare a casa i migliori risultati e il successo planetario. Sarà per via di questa sua determinazione che sembra essere così bravo anche a letto?

Quel che è certo è che le esperienze sessuali avute con lui non si dimenticano facilmente e molti vorrebbero tenerlo imprigionato nel loro letto tutta la vita perché oltre ad essere un amante eccelso è anche un segno molto fedele, attento e devoto.

Di quale segno stiamo parlando?

Del CAPRICORNO. E’ lui sul podio dei migliori amanti dello zodiaco. Questo segno riesce a dare moltissima soddisfazione al suo partner specie quando è innamorato perché con lui si riesce ad avere un‘esperienza sessuale che va oltre l’atto fisico. Le persone nate sotto il segno del Capricorno sono attente ai bisogni del partner e si prendono cura dell’altro. L’unione con un Capricorno è unica sia fisicamente che emotivamente, proprio perché questo segno riesce a fondere l’unione spirituale con quella dei corpi, riuscendo ad ottenere un’intesa unica.

Forse non era lui il segno zodiacale che ti era venuto in mente pensando alla passione e alla sessualità, eppure i nativi del segno del Capricorno non mancano mai di mettere a segno molti punti quando hanno la testa sotto le lenzuola. Sono molto scatenati a letto, hanno pazienza da vendere e un grande intuito, caratteristiche che lo rendono un amante perfetto.

Il Capricorno a letto è come il vino nella botte, migliora col tempo. Lui prende nota di ciò che ama la persona che sceglie di fare l’amore con lui e rapporto dopo rapporto definisce chiaramente la mappa del piacere dell’altro e la ripercorre interamente fino ad arrivare al culmine del piacere di entrambi.

Con un Capricorno nel letto dimentica ogni tipo di possibile imbarazzo a letto, noia o insoddisfazione. Se sei scettico non ti resta che provare!

Dopo il Capricorno, al secondo posto sul podio dei segni più bravi a letto troviamo lo Scorpione, molto più passionali e ossessionati dai piaceri della carne, generalmente si preoccupano solo di avere una sensazionale un’esperienza sessuale a livello fisico senza preoccuparsi dell’affinità mentale.

Vi sveliamo anche l’ultimo classificato, ovvero il segno considerato il peggiore amante dell’oroscopo, ovvero il Sagittario. Pur essendo un segno di fuoco a letto è più glaciale che mai, a renderli pessimi amanti è il fatto che restano incentrati sul proprio piacere personale per tutta la durata dell’atto.