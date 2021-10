I segni più antipatici dello zodiaco: sei nella classifica di oggi?

No, l’oroscopo non mente: qui c’è la classifica dei cinque segni più antipatici dello zodiaco. Non è che ci sei anche tu per caso?

Va bene, va bene: lo sappiamo che chiamare antipatici gli altri non è proprio… beh, la cosa più simpatica da fare, non trovi?

Oggi, però, abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo di spiegarci meglio quali siano le possibilità che il tuo collega antipatico sia nato in un certo periodo dell’anno.

Spieghiamoci meglio: hai sicuramente presente qualcuno che, nonostante tu non voglia ammetterlo, è proprio antipatico?

Magari si tratta della persona che ti prepara il caffè al bar sotto casa oppure di un compagno di classe o di un amico di amici.

Non c’è niente da fare, non ci sono situazioni o circostanze che tengano: alcune persone sono proprio antipatiche!

Controlliamo insieme la classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che non possono fare a meno di essere scontrosi e musoni: magari ci sei anche tu e neanche lo sapevi!

I segni più antipatici dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

No, dai, non vogliamo giudicarti o dirti che, in assoluto, tu sia antipatico tutti i giorni dell’anno, ventiquattr’ore al giorno.

Di certo, però, saprai meglio di noi che esistono delle persone che non fanno altro che rispondere male a tutti, che fanno veri e propri dispetti e che sono, generalmente, veramente antipatiche.

Non è che anche tu sei tra queste?

Fortunatamente, possiamo chiedere all’oroscopo di svelarci quali siano i segni zodiacali più antipatici di tutto l’oroscopo.

La classifica delle prime cinque posizioni non mente e tu potrai, grazie all’aiuto di stelle e pianeti, riconoscere gli antipatici da subito.

LEGGI ANCHE –> I segni più lunatici dello zodiaco: per caso sei in classifica?

Che ne dici? Sei pronto ad affrontare tutti gli antipatici? Magari, adesso che sai quali sono i segni zodiacali che rischiano di più di farti arrabbiare, potrai evitarli dall’inizio.

Scopriamo subito le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi!

Cancro: quinto posto

Come? I nati sotto il segno del Cancro nella nostra classifica di oggi dei segni più antipatici dello zodiaco?

Ebbene, la risposta è sì: anche se non spesso, il Cancro può diventare veramente antipatico. Una volta che lo avrete “provocato” è decisamente impossibile tornare indietro!

Il Cancro si sforza molto di non essere antipatico o di non fare il bullo. Purtroppo per lui, quando si sente preso in giro, riesce a diventare non solo antipatico ma anche a farvi disprezzare da altre persone. Fate molta attenzione con loro!

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone spesso altezzose per nessun motivo al mondo. Si installano da sole su un podio o su un piedistallo e non riuscirete a farle scendere per nessun motivo.

Il Toro è fatto così: essere antipatico è solo il contorno!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone decisamente poco accomodanti che vi tratteranno sempre con sufficienza.

Impossibile cercare di capire il motivo che si nasconde dietro le loro azioni: sono antipatici con la maggior parte delle persone e basta!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più stalker: ehi non è che sei in classifica?

Gemelli: terzo posto

Cari amici dei Gemelli, non offendetevi quando vi diciamo che siete antipatici. Purtroppo si tratta di una vostra caratteristica quasi innata, visto che si articola sul vostro carattere… decisamente bipolare!

Un giorno vi svegliate felici e contenti, amichevoli ed adorabili: vi impegnate per stare con gli altri, prendete appuntamenti e impegni.

Il giorno dopo… beh, siete decisamente intrattabili, velenosi e particolarmente scontrosi.

Come fare a non trovare antipatici i nati sotto il segno dei Gemelli? Sembra quasi che si impegnino per essere imperscrutabili, ingestibili e decisamente antipatici.

Non c’è tranquillità con loro: avere a che fare con i Gemelli è sempre una vera e propria altalena emotiva!

Ariete: secondo posto

Pettegoli, giudicanti, spesso cattivi con gli altri per nessuna ragione se non quella del divertimento. Come? Non pensate che stiamo parlando dei nati sotto il segno dell’Ariete?

Bene, allora non conoscete bene un Ariete o, magari, non avete mai voluto conoscerlo al meglio.

Il motivo è uno solo: gli Ariete possono essere veramente antipatici!

Abituati ad avere un gruppetto od una cricca, gli Ariete sono persone che si nascondono nel gruppo per attaccare gli altri.

Non si fanno problemi a sparlare di voi, a giudicarvi per il vostro modo di fare diverso dagli altri ed anche a trattarvi con condiscendenza.

Gli Ariete sono convinti di essere il top del top: non è una sorpresa che siano antipatici!

Quando sarete entrati nelle loro grazie, forse, gli Ariete poseranno la maschera dell’antipatia ma non illudetevi. Possono essere veramente tra i più antipatici di tutto l’oroscopo e c’è un motivo se si trovano al secondo posto della nostra classifica!

LEGGI ANCHE –> I segni più meteoropatici dello zodiaco: ci sei anche tu tra loro?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più antipatici dello zodiaco

Cari amici della Bilancia, non potete di certo prendervela con noi. Siete i più antipatici dello zodiaco e sapete bene il perché.

Siete tra le persone più giudicanti (ed anche più false) dell’oroscopo: è ora di affrontare la realtà!

La Bilancia, infatti, è un segno che ha una doppia faccia decisamente poco nascosta: quante volte, infatti, vi è capitato di sentirvi prendere in giro dalla Bilancia direttamente dalla sua bocca?

No, tranquilli: la Bilancia non è uno dei segni più diretti dello zodiaco ma proprio uno dei più antipatici.

I nati sotto questo segno, infatti, giocano spesso a fare i “finti tonti“: vi prendono in giro o vi criticano facendo finta di scherzare o di non aver capito il vostro modo di essere.

Tutti i nati sotto il segno della Bilancia si sforzano veramente poco di nascondere le proprie preferenze: se gli chiedete un confronto, però, fingeranno assolutamente di non sapere niente!

Cosa? Antipatici loro? Ma la Bilancia non fa altro che essere simpatica ed adorabile, senza voler mai mettere in difficoltà nessuno!

Diffidate dei nati sotto il segno della Bilancia: sono persone assolutamente antipatiche e sanno benissimo di esserlo!